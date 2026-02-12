2026最新日本藥妝人氣清單！疲勞恢復睡衣、頭髮專用化妝水、溫熱卸妝按摩Gel

農曆新年將至，又是「返鄉下」去日本的季節！筆者剛從日本旅行回來，在藥妝店掃了不少戰利品，其中幾款堪稱美容界「黑科技」的必買神器，今次就和大家分享，有興趣可以加入日本的手信清單！

Recoverypro Lab. 疲勞恢復睡衣

作為「好鍾意返工」的香港打工仔，這件睡衣簡直是日本必買手信！核心技術是將高純度陶瓷固定於布料，產生遠紅外線效果：布料吸收體溫後再輻射回身體，促進血液循環。只需穿著睡覺，就能緩解肌肉痠痛、減輕疲勞，幫身體偷偷「充電」，堪稱上班族的救星。

睡衣材質為80%聚酯纖維 + 20%棉，觸感滑順柔軟、輕薄不悶熱。款式簡約，除了睡衣，還可當居家服或打底內搭。除了純色款，品牌也推出Hello Kitty、Miffy等聯乘特別版，但筆者覺得純色款性價比更高，值得入手！

Melt 免沖洗護髮精華液（頭髮專用化妝水）

這款在日本美妝界超紅的頭髮化妝水，屢獲美容大賞青睞！含加水分解角蛋白（羊毛來源）、加水分解絲蛋白、加水分解膠原蛋白、加水分解貝殼硬蛋白、透明質酸鈉等多種護髮成分，質地輕盈水潤，就像滋潤版的護膚化妝水。

洗頭後，把化妝水倒在手上塗抹於濕髮上，就能讓精華深入髮芯，帶來水潤光澤，還具抗熱功效，加快吹乾時間。不少用家實測，使用後吹乾時間比平時快1-2分鐘，頭髮變得Salon級柔順，特別適合乾燥、毛躁或細軟髮質，香氣療癒又不黏膩。

MANARA溫熱卸妝凝膠按摩PLUS

這支潔面按摩Gel完全是Lazy Girls的恩物，只需額外按摩20秒，就能完成卸妝、洗臉、收毛孔、去角質、按摩、保濕、美容液等多重功能。只需額外按摩20秒，就能完成卸妝、洗臉、收毛孔、去角質、按摩、保濕、美容液等多重功能。更榮獲日本毛孔護理類銷售No.1，累計銷售超過2200萬支，適合敏感肌及植睫毛人士。

潔面按摩Gel的美容液成分高達91.3%，包括膠原蛋白、玻尿酸等強力保濕，還有朝鮮薊葉萃取等精華，幫助改善毛孔皮脂，讓毛孔更緊緻。潔面按摩Gel質地濃稠但很易推開，塗上面後，會產生溫熱的感覺，在乾燥寒冷的秋冬季，洗面時有暖暖的感覺特別幸福。而這股溫熱感更有助打開毛孔、軟化頑固的毛孔污垢、黑頭、角質。打圈按摩20秒至1分鐘後用暖水乳化，然後沖洗乾淨即可，之後不要再洗面。不少用家表示潔面後不覺緊繃，反而很滋潤，像塗了護膚品一樣，十分適合冬天使用。