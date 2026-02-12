2026年星座戀愛運程（二）：獅子座、處女座、天秤座、天蠍座！ 哪個星座危機感重？誰與伴侶缺乏透明度？塔羅師美子剖析

臨近情人節，相信每位都想知道今年的戀愛運程順利與否。今次再請來身心靈塔羅師及「牌緣指引」專欄作者美子，一連三集為大家推測今年戀愛運勢，更有專屬I人(內向型)、E人(外向型)戀愛貼士！第二集先講獅子座、處女座、天秤座及天蠍座運程，一看哪個星座危機感重？誰與伴侶缺乏透明度？

第二集就先講獅子座、處女座、天秤座及天蠍座。至於其他星座的朋友，就要密切留意！

獅子座 | 7月23日-8月22日

有伴侶的獅子座今年感情如長跑，看似平穩卻暗藏疑慮。過去的經驗讓你心存擔憂，The Magician 指出與伴侶缺乏透明度，容易互相猜忌。建議重要的事要坦誠溝通，避免推卸責任，才能讓關係走得更遠。

今年的單身獅子座容易重蹈覆轍，因為總習慣只按自己的方式行事，對他人的意見或批評往往聽而不聞。以為換了對象就能避免舊問題，但其實同樣的狀況很可能再次出現。建議放下執著，願意聆聽過去的提醒，才能讓下一段感情更順利。

I人(內向型) 戀愛貼士：

最大的提醒是不要過度腦補，也別在細節或條件上打轉。只要以「對方能否真正照顧到自己」作為判斷核心，選擇就會更清晰。

E人(外向型) 戀愛貼士：

如果只憑外貌去篩選，很容易錯過真正適合的人。除了外貌喜好，更要留意對方的可靠度、照顧你的方式，以及是否願意為你花時間。看見更多內在美，才更容易找到好伴侶。

處女座 | 8月23日-9月22日

今年有伴侶的處女座，心裡有未來的打算，但若不推進同居、結婚等下一步，關係容易停滯甚至倒退。渴望把伴侶的一切都問清楚，卻可能讓對方覺得窒息、失去面子。坦誠固然重要，但不必事事追問到底，懂得適可而止，保留彼此的尊嚴與空間，感情才能走得更長久。

單身的處女座今年有The Star這張牌，代表只要真心渴望拍拖，宇宙會安排機會。關鍵在於願不願意打開自己去接觸、去把握。

I人(內向型) 戀愛貼士：

只要願意展現自己的品味與準則，對方就會感受到有主見、有吸引力，並且對未來有規劃。這些都是穩重而實際的魅力。

E人(外向型) 戀愛貼士：

不必刻意變得外向，只要在相處中展現自己的想法與立場，就能吸引欣賞你穩重特質的人。讓對方看見你有主見、有深度，並且能在互動中保持真誠。

天秤座 | 9月23日-10月22日

2026年的天秤座，感情要用簡單的心去看待。別過度擔心對方的想法，現階段的關係其實穩定良好。真正的風險是自己想像中的危機感。專注於當下，減少自我懷疑，感情就會更輕鬆自在。

今年單身天秤座也不難脫單。希望對方在財務與價值觀上能配合：經濟穩健、願意為生活努力，並追求品質。不是一定要很有錢，但能在事業態度與生活理念上與自己相近，才是基本條件。

I人(內向型) 戀愛貼士：

內向的你不用煩惱怎麼認識人，因為身邊的朋友很多，只要明確表達想拍拖，他們自然會幫你牽線，之後好好把握每一個被介紹、被安排見面的機會。

E人(外向型) 戀愛貼士：

先調整心情與態度，選伴侶時要以「結婚為目標」來觀察，而不是輕佻玩玩，也要讓對方知道你是認真尋找。認真找對象時，少一點焦慮與猜測，學習放手，不要抓太緊。

天蠍座 | 10月23日-11月21日

今年有伴侶的天蠍座，被形容為「偷心賊」，懂得捉弄人心，讓伴侶死心塌地。能展現最吸引的一面，彼此互相吸引、互相加分。但要記得，唯有真誠與魅力並行，關係才能穩固長久！

單身的天蠍座眼光高，自帶女皇／皇帝般的氣場，喜歡給對方各種挑戰，測試能否達到你的標準。這樣的互動雖然刺激有趣，但若試期太長、要求過高，容易把人嚇走。適度的考驗能增加曖昧樂趣，但最好縮短測試時間，及早進入真實相處。

I人(內向型) 戀愛貼士：

把你的敏銳用在了解對方的真實，而不是設下挑戰。讓關係自然發展，才能更容易遇到真正適合的人。

E人(外向型) 戀愛貼士：

雖然喜歡高難度的對象，但若標準過高，反而會拖累自己。不妨想清楚，你是要享受追逐的刺激，還是渴望穩定的伴侶。適度降低門檻，才能給自己更多遇見好對象的機會。

下一集會有人馬座、摩羯座、水瓶座和雙魚座的星座戀愛運程，不要錯過！

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。