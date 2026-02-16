婚姻中欠缺了性親密，夫妻關係就變了純友誼？

能夠共度一輩子已經不容易，親密關係要維持一輩子就更難，因為共度不等於親密。

日前在Threads看到一段貼文：「幾多夫妻一齊20年仲Keep住有Sex？大家都40歲樓下，湊住兩個細路 + 返工。」

發文者帶出一個訊息：隨著年齡及婚齡增加，還要面對工作壓力及照顧子女的負擔，夫妻間的性親密是否仍然可以維持？

最吸睛的往往是貼文後的留言：

「當你結婚後就會相信男女之間有純友誼。」

「認同，純到連手都不會拖。」

「結婚十幾年，一直都係無性婚姻，同屋主關係的路過。」

不少人認為婚姻中的性生活像頭髮一樣，只會愈來愈少。

但不是所有留言都認同「時間愈長，性會變涼」的說法：

「結婚13年，總共一齊16年，每個星期都有。」

「由青梅竹馬成家立室到而家大家都走哂樣，都仲覺得吸引。」

「最緊要唔好畀細路仔瞓大人床，要有返兩公婆嘅時間。」

婚姻關係會倒退為純友誼或營運家庭的協作者，還是可以保持情性關係的溫度，似乎不是一個定律，而是一個選擇。

「我覺得真係好睇你重唔重視段關係，同埋有無警覺性。」已婚17年育有一個女兒的他說。

「你所指嘅警覺性係……」我好奇的問。

「婚姻裏面有啲嘢減少，例如溝通、Sex Life，唔會有即時問題，但當習慣咗嗰種相處方式，影響先至慢慢會出嚟，但又未必察覺得到。」他繼續說：「即使對方提出不滿，但因為『慣咗係咁』，你反而會覺得對方煩、太多要求、畀壓力你。」

一年前，太太「逼」他走進輔導室，就是因為關係一路褪色，他們由只談管教女兒到家庭分工各有各做，由性生活減少變成無性婚姻，太太甚至懷疑他是否有偷食抑或性功能出了問題？

經過澄清懷疑及檢視關係，兩人重新確認對感情的重視，他們開始在生活中平衡Me time及We time的時間。

「我哋而家每兩星期至會出街拍拖食飯一次，之前我哋仲試過有兩次weekend去咗酒店晚餐連過夜，太太仲買咗啲性感內衣。」他微笑的繼續說：「嚟緊復活節假期，阿女跟學校去交流團，我哋兩個會去日本玩。」

當下輔導室內的輕鬆愉悅，跟第一次見他們時的緊張對立，完全是兩個世界。

曾經聽過一句既簡單卻很真實的說話：「你肯經營，就是愛情。」

時值新春，祝願各位有情人：身心健康、愛得滿足、情色兼收、關係和睦。