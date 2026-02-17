歡迎回來

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！
Dining

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

Yan Chung
Yan Chung
Yan Can Taste

　　祝大家新年快樂！馬年萬事如意！身體健康！心想事成！整個二月有浪漫、有熱鬧，只希望初四永遠不會來到。延續不了假期，不如延續氣氛和心情。銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地舖加1樓，乍看只是煤氣公司大樓裏的一個角落，卻藏著一場低調卻極有態度的法式餐廳——CulinArt 1862。餐廳於整個二月推出新春歡聚餐單，翻開餐牌，是令人懷念的經典法國菜，於追求浮誇創詫的現今飲食界當中，已賣少見少。這個二月，是時候回味經典！

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

低調卻極有態度的法式餐廳——CulinArt 1862。

 

　　CulinArt 1862主廚團隊由廚藝總監Emmanuel Soulière及行政總廚Shine Chiu領軍，Emmanuel Soulière是法國人，從小在法國廚房長大，早年職業生涯就已在頂尖殿堂打滾：曾在巴黎兩星米芝蓮餐廳Gastronomic Le Laurent和著名Hotel de Crillon工作，奠定扎實的法式基礎。之後他展開全球征戰，超過25年的經驗橫跨歐洲、亞洲多國，包括在希爾頓集團旗下多家旗艦酒店擔任行政總廚，例如新加坡、上海的Hilton，以及北京的Conrad Beijing。2014年起轉戰澳門，先在Conrad Macao掌舵，後來在Sands Cotai Central和The Parisian Macau繼續領導大型餐飲團隊，累積了從豪華酒店到綜合度假村的豐富管理經驗。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

廚藝總監Emmanuel Soulière

 

　　而Shine Chiu擁有超過20年經驗，早年廣泛涉獵亞洲菜系，包括泰菜、中菜等，在多家知名高級酒店及精緻餐廳擔任核心職位，累積了從大型酒店廚房到Fine Dining的全面管理能力。近年他轉向專注法國料理，修畢法國Disciples Escoffier（Institut Disciples Escoffier）的專業烹飪文憑，並榮獲「優秀學生獎」（Best Student Award）。他曾鑽研多國菜系，近年專注法國料理，並在「名廚之最大賞」比賽中憑菇菌及乳鴿菜式勇奪銀獎。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

行政總廚Shine Chiu

 

　　餐廳令人欣賞之處，還有對可持續發展的堅持。從建築物料到食材，皆貫徹ESG（環境、社會、管治）原則，落實「從農場到餐桌」（farm-to-table）理念。食材多來自自家有機農場、本地供應商及全球可持續來源，確保新鮮同時減低碳足跡。在慶祝特別日子的同時，記得愛地球！

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

餐廳落實「從農場到餐桌」（farm-to-table）理念

 

　　餐廳的新春歡聚餐單有4道菜，以一盤豐盛的分享海鮮前菜拼盤作為開場白，先是清新爽口的田園沙律配茄子魚子醬與紅蔥油醋汁，新鮮生菜與蔬菜脆嫩多汁，茄子魚子醬帶來絲滑的鹹香與微妙的海洋風味，紅蔥油醋汁則添上酸甜平衡，讓每一口都像在喚醒味蕾，為接下來的海鮮鋪路。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

田園沙律配茄子魚子醬與紅蔥油醋汁

 

　　緊接著是低溫醃製三文魚，肉質細膩柔嫩，淡淡的刁草與香料滲入魚身，配上鬆軟溫熱的布里歐麵包，一口咬下奶香與魚鮮交融，在一年之初感受簡單的小確幸。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

低溫醃製三文魚

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

布里歐麵包

 

　　接下來的前菜有烤日本生蠔，當中特別加入意式辣肉腸牛油，微辣的油脂香氣瞬間爆發，把生蠔的天然鮮甜推到極致。蠔肉肥美多汁，表面微焦帶脆，辣肉腸的煙燻與蒜香，於海洋層次之上加添香口惹味。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

烤日本生蠔

 

　　然後是白酒煮青口，青口粒粒飽滿，新鮮白酒與法式酸忌廉熬成的湯汁絲滑濃郁，帶點奶香與酒香，沾上麵包或直接喝湯都停不下來，經典法式海鮮的溫暖版，讓人想起在巴黎無所事事的那個下午。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

白酒煮青口

 

　　法式雞肉千層酥盒（Vol-au-vent）如何風靡法國宮廷？得從這道菜的「貴族血統」說起。Vol-au-vent 的名字直譯就是「風中飛翔」（vol au vent），源自酥皮的極致輕盈——烘烤後中間鼓起成空心，輕到彷彿能被風吹走，這種戲劇性效果在19世紀初的法國廚藝界掀起轟動。從凡爾賽宮的皇后寵愛，到拿破崙時代的明星主廚加持，現在亦大受歡迎。法式雞肉千層酥盒用酥脆的多層酥皮手工層層疊起，製成一個輕盈的小「風中飛盒」，內裏塞滿濃郁滑順的雞肉餡料，再加入蘑菇、洋蔥或火腿丁增添層次。咬下去，外層金黃酥脆如薄翼般碎裂，內餡熱騰騰地溢出奶香與雞汁，口感外脆內嫩，復古貴族感滿分。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

法式雞肉千層酥盒

 

　　主菜部分強調「分享喜悅」，每兩位賓客可選一款。主廚最力推的莫過於威靈頓牛柳，這道英國經典在這裏被玩到極致（起源其實頗有爭議，許多烹飪史學家認為，它很可能源自更早的法國傳統料理「牛柳包酥皮filet de bœuf en croûte」，早在17世紀法國食譜中就有類似肉包酥皮的做法）：頂級菲力牛柳先低溫慢煮至完美熟度，再裹上香濃蘑菇泥與鵝肝醬，最外層是手工酥皮烘烤至金黃酥脆。切開那一刻，熱氣騰騰、肉汁緩緩流出，牛肉粉嫩多汁、層層風味疊加，配上Hermitage紅酒汁的深邃，口味華麗。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

威靈頓牛柳（買一送一折後每位$458／套餐）

 

　　龍蝦迷就選法式焗龍蝦，經典Lobster Thermidor升級版：新鮮龍蝦肉取出後與奶油、芝士、白酒醬拌勻，再塞回殼裏高溫焗烤，表面金黃起泡，香氣四溢。龍蝦肉鮮甜彈牙，醬汁濃郁不膩。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

法式焗龍蝦（買一送一折後每位$408／套餐）

 

　　而烤黃油雞是CulinArt 1862的招牌，選用本地黃油雞以洋蔥皮鹽調味、烤至皮脆肉嫩多汁，配上Albuféra醬。黃油與香草的風味滲透每一絲纖維，一口咬下，滿足感爆棚。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

烤黃油雞（買一送一折後每位HK$358／套餐）

 

　　法式紙包魚輕盈卻不失格調，以焗紙包裹新鮮魚柳，加入香草、白酒、檸檬與蔬菜，低溫蒸烤保留原汁原味。拆開紙包時蒸汽撲面，魚肉細嫩無腥，帶著清新草本香，健康又精緻。另外，每份主菜都配上精心配菜：爽脆的烤西蘭花，保留青翠口感與天然甜味；以及被譽為「馬鈴薯界貴族」的拉特馬鈴薯拌小牛肉汁，小顆馬鈴薯煮得軟糯入味，拌上濃郁小牛肉汁，綿密香濃，完美襯托主菜的豐富層次。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

法式紙包魚（買一送一折後每位$388／套餐）

 

　　壓軸當然是CulinArt 1862最自豪的甜品盛典，甜品擺盤像藝術品，絕對可以用來慶祝和打卡。甜品有Matcha Basque cheesecake 或季節水果塔等，除了視覺討好，口感亦多變，從清新果香到濃郁奶油，層層推進，讓一桌人邊分享邊回味當晚的笑聲與溫暖。

 

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！

甜品盛典

 

CulinArt 1862

價錢：4道菜新春歡聚餐單每位$358起+10%

地址：銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地下及1樓

電話：2884 2603

營業時間：星期一至日 12nn-4pm、6pm-11pm；星期六、日及公眾假期下午茶 3pm-5pm

 

Tags:#CulinArt 1862#銅鑼灣#禮頓道#華懋禮頓廣場#法式餐廳#法國菜#美食地圖#Dining
