歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【陶冬專訪】內地經濟已見底科技產業迎十五五機遇，本港市道仍弱破局應北望 （普通話視頻．繁體字幕） #陶冬 #政經專訪 #美國經濟
向前看
財富管理 政政經經

向前看
分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬
Sex & Love 我單身但我快樂

分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦
Fashion News
Trending Items

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　對女生來說，鞋再多也不嫌多，永遠都會覺得鞋櫃還是欠最近想買的那一雙。

 

　　然而每逢新年長輩總愛重提「新年禁忌清單」，其中最令愛鞋女生頭痛的一條莫過於：「新年唔好買鞋，成日嚡嚡聲，影響運勢。」可偏偏新年最想做的事，就是穿上一雙新鞋去舊迎新，嶄新地走進新一年。當然作為新時代女生不再迷信禁忌，從新年第一個上班日開始，以一雙好鞋開啟好心情，迎接好運氣。

 

　　我的鞋櫃裡總有一個空位是留給 CHANEL，在新任創意總監Matthieu Blazy的領軍下， CHANEL給人耳目一新之感。向來是女生們夢寐以求的經典雙色鞋，經重新演繹而變奏出運動鞋、平底鞋與樂福鞋等多種款式。對上班族來說，秒殺級的雙色運動鞋雖然讓人心動，但卻不太適合上班。如果想得體得來又帶點浪漫， 2026 春夏前導系列中那雙象牙白刺繡芭蕾平底鞋絕對值得入手。乾淨的象牙白色鞋身呼應今年偏柔和的色調趨勢，無論搭配西裝褲、連身裙以至於牛仔褲都恰到好處。雖然 CHANEL 的鞋從來不是平價之選，但若要投資一雙能長穿百搭的經典款，這雙無疑是不二之選。

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

CHANEL芭蕾舞平底鞋 HK$8,500
Source/  CHANEL

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

CHANEL羅緞漆面小牛皮娃娃鞋 HK$ 9,900 
Source/  CHANEL

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

CHANEL 芭蕾舞平底鞋 HK$10,400  
Source/  CHANEL

 

　　要數既個性又浪漫的平底鞋，Maison Margiela 一定榜上有名。TABI分趾鞋自 1989 年首度亮相以來人氣不減，去年雖被副線 MM6 的粗鞋帶版本搶走不少風頭，但2026春夏系列中卻成功奪回時尚女生的目光。不同於以往偏中性的皮革版本，新季用上緞面作素材，粉紅色緞面閃耀著柔和光澤，搭配鞋頭的小巧蝴蝶結，比普通芭蕾平底鞋多了幾分個性，也多了份女人味。

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

Maison MargielaTabi Satin Ballerina HK$ 8,400
Source/ Maison Margiela

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

Maison Margiela Tabi Jazz Lace-up HK$ 9,800
Source/ Maison Margiela

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

Maison Margiela Tabi Slingback Sandal HK$ 8,800
Source/ Maison Margiela

 

　　如果你跟筆者一樣今季有被 LOEWE 的 Amazona 180 包包燒到，那絕不能錯過今季同樣驚喜十足的平底鞋。手工製的Flamenco Knot mule，鞋頭以大大個皮繩編織的Flamenco繩結，設計帶點玩味；而帶Anagram標誌鞋扣的羊皮芭蕾平底鞋則更為百搭， 柔軟小羊皮穿搭舒適。值得留意的是Maison Margiela與LOEWE的這兩大品牌推出的平底鞋，現在定價也與CHANEL不相上下，升幅驚人。唯有祝願新一年，大家有職升有加薪，可以開開心心去買鞋！

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

LOEWE Flamenco Knot mule in lambskin HK$9,750
Source/ LOEWE  

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

LOEWE Toy ankle strap ballerina in soft patent lambskin HK$8,800
Source/  LOEWE  

 

2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

 LOEWE HK$9,250
Source/  LOEWE

 

查詢：CHANELMaison MargielaLOEWE

Tags:#Shopping Guide#Fashion#Trending Items#返工鞋#Sandal#Ballerina#Lace-up#slipper#MaryJane#CHANEL#Maison Margiela#LOEWE#2026#2026春夏
Add a comment ...Add a comment ...
日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美
更多先行入手文章
日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處