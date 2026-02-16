2026 上班族平底鞋指南！CHANEL、Maison Margiela、LOEWE 9大人氣款色推薦

對女生來說，鞋再多也不嫌多，永遠都會覺得鞋櫃還是欠最近想買的那一雙。

然而每逢新年長輩總愛重提「新年禁忌清單」，其中最令愛鞋女生頭痛的一條莫過於：「新年唔好買鞋，成日嚡嚡聲，影響運勢。」可偏偏新年最想做的事，就是穿上一雙新鞋去舊迎新，嶄新地走進新一年。當然作為新時代女生不再迷信禁忌，從新年第一個上班日開始，以一雙好鞋開啟好心情，迎接好運氣。

我的鞋櫃裡總有一個空位是留給 CHANEL，在新任創意總監Matthieu Blazy的領軍下， CHANEL給人耳目一新之感。向來是女生們夢寐以求的經典雙色鞋，經重新演繹而變奏出運動鞋、平底鞋與樂福鞋等多種款式。對上班族來說，秒殺級的雙色運動鞋雖然讓人心動，但卻不太適合上班。如果想得體得來又帶點浪漫， 2026 春夏前導系列中那雙象牙白刺繡芭蕾平底鞋絕對值得入手。乾淨的象牙白色鞋身呼應今年偏柔和的色調趨勢，無論搭配西裝褲、連身裙以至於牛仔褲都恰到好處。雖然 CHANEL 的鞋從來不是平價之選，但若要投資一雙能長穿百搭的經典款，這雙無疑是不二之選。

要數既個性又浪漫的平底鞋，Maison Margiela 一定榜上有名。TABI分趾鞋自 1989 年首度亮相以來人氣不減，去年雖被副線 MM6 的粗鞋帶版本搶走不少風頭，但2026春夏系列中卻成功奪回時尚女生的目光。不同於以往偏中性的皮革版本，新季用上緞面作素材，粉紅色緞面閃耀著柔和光澤，搭配鞋頭的小巧蝴蝶結，比普通芭蕾平底鞋多了幾分個性，也多了份女人味。

如果你跟筆者一樣今季有被 LOEWE 的 Amazona 180 包包燒到，那絕不能錯過今季同樣驚喜十足的平底鞋。手工製的Flamenco Knot mule，鞋頭以大大個皮繩編織的Flamenco繩結，設計帶點玩味；而帶Anagram標誌鞋扣的羊皮芭蕾平底鞋則更為百搭， 柔軟小羊皮穿搭舒適。值得留意的是Maison Margiela與LOEWE的這兩大品牌推出的平底鞋，現在定價也與CHANEL不相上下，升幅驚人。唯有祝願新一年，大家有職升有加薪，可以開開心心去買鞋！

查詢：CHANEL、Maison Margiela、LOEWE