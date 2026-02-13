情人節2026｜今年不再粉紅！以柔軟粉嫩Baby Blue，解鎖低調俏麗的3大約會穿搭法

情人節的造型，不一定要被粉紅或玫瑰色「壟斷」，柔軟的 baby blue 其實同樣可以穿出甜美柔和的隨性感——像約會前的小期待，不張揚卻讓人想靠近。今年不妨把衣櫥裡的粉紅先暫時收起來，試試以淡淡的粉藍為主調，混入中性色調作疊搭，就能輕鬆完成具知性氣質的情人節造型。

#1 溫柔Baby blue襯衫

淡然的粉藍色本身就帶有一種乾淨的清爽感，配上俐落剪裁的襯衫，既不會過於甜美，卻自然流露出柔婉氣質。簡單把下襬半紮進高腰牛仔褲或白色直腳褲，再配上淺色皮鞋或低跟靴子，就已經是一套甜而不膩的約會造型。

另外亦可選擇帶一點變化的襯衫細節，例如微微泡泡袖、細緻打褶、隱約透膚的棉麻質，讓 baby blue 在陽光下多一點空氣感，突顯春日陽光氣息。下身單品不妨利用同色系延伸拉長身體線條比例，例如利用丹寧作 tone-on-tone，整體看起來更簡潔俐落，同時不失節日氛圍。

#2 Cozy柔軟針織

天氣微涼的情人節，Baby blue針織單品幾乎是effortless chic的最佳選擇。稍微overaize、落肩剪裁的針織上衣或 cardigan，配搭背心和高腰長裙，外套隨手披在肩上，自然透露的舒適配合針織的柔軟質感，把此粉藍色變得更溫柔。

Baby blue的針織單品是今年秋冬的大熱單品之選，若然希望多添獨特穿搭感，則可考慮在材質上著手。除了cardigan，不妨嘗試一下粗針織，會給人更居家慵懶感，很適合晚餐後散步、看電影的安排；而細針織或混絲的質地，則更具知性輕熟感，配襯尖頭皮鞋或小高跟，讓整體造型增添精緻度。

#3 Pastel配件點綴昇華

如果你平日習慣黑白灰造型，不想一下子把全身都換成 pastel 色系，不妨從 baby blue 配飾及配件開始，當成情人節造型的低調小彩蛋。首先從包袋和鞋履入手，一個淡藍色迷你 shoulder bag 或大熱 baguette bag，配上中性白色、灰色或牛仔造型，營造出精心挑選的小講究，讓整體造型更顯心思。鞋子則可選擇今期最紅的芭蕾平底鞋或德訓鞋，或是Kitten heel和Mary Jane小皮鞋，為整套造型添上復古優雅的俏麗感覺。

另外，精巧如絲巾、髮圈、蝴蝶結、髮夾、襪子等小物，只要顏色選得柔和粉嫩一點，就能在不改變整體風格的前提下，偷偷把氛圍變得更輕盈。最重要的是，不管你今天選擇把 baby blue 穿在身上，還是點綴在指尖或包包上，都不需要迎合任何既定公式。情人節造型可以很浪漫，也可以很日常，baby blue 的低調溫柔，也能使情人節更心動、更難忘。