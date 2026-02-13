GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

GIA 宣布於 2026 年 1 月 1 日起推出重新設計的彩色寶石報告（Colored Stones Reports）。新設計的報告絕非「換湯不換藥」，而是加強了故事性（enhanced storytelling），同時把驗證寶石的資訊在排版上作出改良，令報告由偏技術文件的閱讀方式，變為將零售所需要的資訊更清楚地讓客人可以一眼睇到。

有接觸過Branding或者Marketing的讀者都應該明白故事性（storytelling）的重要性，而對於寶石而言，原產地或出生地就是寶石故事的開始。再者，選擇顏色寶石最重要的因素是顏色，而不同出生地對顏色的影響特別重要，例如緬甸的鴿血紅紅寶石（Burma Pigeon Blood Ruby）、哥倫比亞（Colombia）的祖母綠，以及克什米爾（Kashmir）的藍寶石，都是公認為大家喜愛的顏色。由於每個地區的地理物質不同，所以縱然是同一種寶石，出生於不同地方都會有不同的內含物，而最終由於輕微的內含物差異使到顏色上的不同。明白了出生地的重要性，寶石的故事性便開始了，從出生地開始，經歴了甚麼過程才到達客人的手上，這些歴史都令到寶石變得有「生命」。

GIA 的彩色寶石報告主要分為兩種，一是 Colored Stone Identification Report（彩色寶石識別報告），主要是識別寶石種類如紅寶石或蛋白石，同時間亦會列出可檢測到的人為處理（detectable treatments）。

第二種是Colored Stone Identification & Origin Report（彩色寶石識別及產地報告），在識別報告基礎上，再加入出產地的報告。

GIA亦增加了可認證原產地的寶石，由原來的亞歷山大變石（alexandrite）、祖母綠（emerald）、帕拉伊巴碧璽（Paraíba tourmaline）、紅尖晶（red spinel）、紅寶石（ruby）與藍寶石（sapphire），再加上翠榴石（demantoid）、蛋白石（opal）及橄欖石（peridot）。同時間GIA亦將提供為未經過處理（untreated）的翡翠玉（jadeite jade）與 omphacite jade，提供緬甸（Myanmar/Burma）或危地馬拉（Guatemala）的產地判定。不過，產地鑑定在寶石學上不是必然有答案的，如果不能對產地作出確定，報告會以 「inconclusive」或 「basalt related」作為產地結果。

近年培育鑽石（lab grown diamond）興起，對天然鑽石的需求的確減少，但同時間亦增加了更多人對顏色寶石的興趣，GIA對顏色寶石報告的改變及增加可認證的寶石，或多或少也確認了這情況。