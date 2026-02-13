歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
三月
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團 沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
展覽 親子活動
沙田太古可口可樂廠｜香港太古可口可樂「樂在香港60載—尋樂趣」：香港可口可樂博物館導賞團
推介度：
07/03/2026
21
三月
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港 亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣容率先震撼揭曉JENNIE 與 Yeat 領銜表演 3 月強勢襲港
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜ComplexCon 香港 2026 Complex Live! 演唱會 超強壓軸陣...
推介度：
21/03/2026 - 22/03/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？
Jewelry

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

尋寶人
Wayne Hui
尋寶人

　　GIA 宣布於 2026 年 1 月 1 日起推出重新設計的彩色寶石報告（Colored Stones Reports）。新設計的報告絕非「換湯不換藥」，而是加強了故事性（enhanced storytelling），同時把驗證寶石的資訊在排版上作出改良，令報告由偏技術文件的閱讀方式，變為將零售所需要的資訊更清楚地讓客人可以一眼睇到。

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

Courtesy: The Cut

 

　　有接觸過Branding或者Marketing的讀者都應該明白故事性（storytelling）的重要性，而對於寶石而言，原產地或出生地就是寶石故事的開始。再者，選擇顏色寶石最重要的因素是顏色，而不同出生地對顏色的影響特別重要，例如緬甸的鴿血紅紅寶石（Burma Pigeon Blood Ruby）、哥倫比亞（Colombia）的祖母綠，以及克什米爾（Kashmir）的藍寶石，都是公認為大家喜愛的顏色。由於每個地區的地理物質不同，所以縱然是同一種寶石，出生於不同地方都會有不同的內含物，而最終由於輕微的內含物差異使到顏色上的不同。明白了出生地的重要性，寶石的故事性便開始了，從出生地開始，經歴了甚麼過程才到達客人的手上，這些歴史都令到寶石變得有「生命」。

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

Courtesy: Christie’s

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

Courtesy: Bonhams

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

Courtesy: Sothebys

 

　　GIA 的彩色寶石報告主要分為兩種，一是 Colored Stone Identification Report（彩色寶石識別報告），主要是識別寶石種類如紅寶石或蛋白石，同時間亦會列出可檢測到的人為處理（detectable treatments）。 

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

 

　　第二種是Colored Stone Identification & Origin Report（彩色寶石識別及產地報告），在識別報告基礎上，再加入出產地的報告。

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

 

　　GIA亦增加了可認證原產地的寶石，由原來的亞歷山大變石（alexandrite）、祖母綠（emerald）、帕拉伊巴碧璽（Paraíba tourmaline）、紅尖晶（red spinel）、紅寶石（ruby）與藍寶石（sapphire），再加上翠榴石（demantoid）、蛋白石（opal）及橄欖石（peridot）。同時間GIA亦將提供為未經過處理（untreated）的翡翠玉（jadeite jade）與 omphacite jade，提供緬甸（Myanmar/Burma）或危地馬拉（Guatemala）的產地判定。不過，產地鑑定在寶石學上不是必然有答案的，如果不能對產地作出確定，報告會以 「inconclusive」或 「basalt related」作為產地結果。

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

Opal. Courtesy: opalauctions.com

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

Peridot. Courtesy: Cartier

 

GIA升級版彩色寶石報告：當寶石會說故事，我們會聽到甚麼？

Demantoid. Courtesy: butterlaneantiques

 

　　近年培育鑽石（lab grown diamond）興起，對天然鑽石的需求的確減少，但同時間亦增加了更多人對顏色寶石的興趣，GIA對顏色寶石報告的改變及增加可認證的寶石，或多或少也確認了這情況。

 

Tags:#GIA#寶石#彩色寶石#祖母綠#藍寶石#紅寶石#彩色寶石報告#Jewelry
Add a comment ...Add a comment ...
腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
更多尋寶人文章
腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處