分居後還該派利是嗎？真正讓人難受的，是心底那份不安和尷尬

臨近農曆新年，商場中庭擺放了馬年卡通人物的新春布置。往年路過時，H都會停下來叫丈夫替她拍照打卡。

如今H獨個呆站在小馬前，悼念著自己的婚姻。去年中他們分居了，現時她還在努力適應新生活。原來一個人過聖誕、元旦、情人節並不如想像中困難，最難過的一關是農曆新年。

以往H習慣提前半個月與丈夫一齊計劃好拜年行程，預備利是、辦年貨，逛花市，她會笑著抱怨過年比上班還要忙碌。今年，這一切忽然戛然而止，夫家那邊不用顧了，H反而無所適從。

「分居了，今年我究竟應否繼續派利是？這個問題看似愚蠢，但我的心裏卻是很沉重。不是所有同事、親友都知道我分居，我也不想新年流流被關心，更不想壞了別人過節的氣氛。」她說。

長輩們常說結了婚，便要派利是，可是傳統卻從沒訂明，分居之人還算不算「有家室」。H沒有孩子，新相識的朋友甚至以為她一直單身，想不到這一年自己連個人身份可能都需要隱瞞。

「我問過一些朋友，有的說既然尚未正式離婚，照常派雙封利是可省得人家說三道四；也有人提議我不如盡量低調，只派單封給相熟親友。當然，也有朋友鼓勵我別理會別人怎麼看，按自己的心意而行就好。每個建議聽起來都有道理，但最後還得自己作主。」

派利是只是小小的舉動，背後卻是H在自我認同和外界目光之間的糾結。

其實，真正難受的，是心底那份不安和尷尬，分居意味著一個身份的斷裂，走進親戚朋友的新年聚會裏，便要面對連串應酬和客套話；若被問起：「點解今年一個人嚟？」、「你老公呢？」，實在不知應否如實回答。你心裏害怕的是，派不派利是會成為他們猜度你現狀的尺子，同時也反映了自己對未來的疑問和恐懼。

不止女人，男人面對這些狀況，同樣也會不知所措，既不懂怎麼開口跟別人說明自己的處境，也要提醒自己時刻做好表情管理。被問及「點解……」的時候，盡量避免表露半點哀痛，並流暢地唸出早早草擬好的標準答案。

想說的是，其實我們可以為別人設想多一點，她獨個兒來到，他不派利是，他們不像從前般侃侃而談，那就一起靜靜特著；不必追問，也不必殷切表達關心，有時候保持自然，也是一種體貼。

過去這一年，辛苦了！將來確實有太多「未知」，你們現在可以做的，或許僅僅是嘗試放下；趁大掃除把前塵洗刷乾淨，讓時間治好你心頭的傷患，再寄望來年一切平安順心吧！

祝 新年快樂