充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！
Dining

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　上星期五來到「澳門新濠天地」摩珀斯酒店21樓中菜廳「天頤」品嚐行政總廚 黃贊奇 Angelo聯同由杭州前來澳門的米芝蓮一星餐廳兼黑珍珠二鑽餐廳「解香樓」主廚 任海鵬 携手炮製只限兩晚的「新中式創意宴‧春曉」四手盛宴，Angelo擅長於傳統中菜中注入無限創意，以二十四節氣為靈感，為客人炮製出精緻而富詩意的新中式粵菜；任師傅則精通以西式烹調技法融入江南菜餚之中，將四季風味化為盤中意境。今次強強聯手，兩位大廚運用時令食材，為賓客送上獨一無二的精彩體驗，實在是一切來得太期待。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　一步踏入餐廳，立即被一個接一個象徵「龍的鱗片」的半開放式金色圓頂所吸引，遠看時就像飛龍於雲層中穿梭，寓意「飛龍獻瑞」，配合充滿藝術擺設的用餐大廳，客人安坐其中，感覺特別悠閒愜意。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　醇味魚籽 – 完成簡單而隆重的開幕儀式，宴會正式啟動，侍應先送來每人一盤「卡露伽」魚子醬，上面放了4款不同年份的魚子醬，逐一細意品嚐，能吃到不同風味，為晚餐帶來愉悅的開始。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　魚籽三重奏 – 之後是三款加入了10年魚籽醬炮製的餐前小點心，先品嚐以心裡美蘿蔔配上春天時令香椿菜製作的椿菜卷，味道清新討喜；再來是加入了櫻花蝦、春荀炮製的潮式粉粿，魚籽醬的鹹香讓美味度立即加倍提升；最後一款是加入用了白滷水浸泡的新鮮魷魚和薺菜製成的魷魚卷，一啖入口，鮮味滿載。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　青檸紫菜燉海膽圓貝 – 任師傅為我們準備了一款美味的湯品，用上扇貝肉做成了一款口感輕盈的獅子頭，裡面包裹著鮮到一個點的海膽餡料，配合加入了青檸和頭水紫菜製作的老雞湯，青檸的微酸與頭水紫菜的鮮甜跟老雞湯完美融合，好吃得念念不忘。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　魚籽廿年花雕蟹肉蛋白珠 – Angelo之後帶來了一道加入了俄羅斯鱈場蟹、十五年魚籽醬、廿年花雕酒製作而成的美妙菜式，一口吃下，能嚐到鱈場蟹的鮮和嫩，配上花雕酒的醇香和魚籽醬的鹹香，簡單地俘虜了大家的味蕾。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　魚籽金吉魚叉燒佐燒椒番茄汁 – 之後有兩位師傅合作呈現的菜式，用上二十年魚籽醬搭配有 “海中紅寶石” 之稱的金吉魚，Angelo以製作粵式叉燒的方法來處理金吉魚，任師傅則負責炮製充滿江南風味的燒椒番茄醬汁，油脂滿滿的魚肉配上酸甜中散發微微辣香的醬汁，還有魚籽醬的加持，實在沒有不喜歡的理由。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　龍井茶燻香茅乳鴿 – 輪到天頤的招牌菜式登場，Angelo用上23天石岐乳鴿入饌，享用這道招牌菜的最佳方式莫過於用一雙手去品嚐，甫一撕開乳鴿腿，肉汁便脫穎而出，入口皮脆肉嫩，能吃到淡淡的龍井茶香，配上清新的香茅，絕對是百吃不厭的美味。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　紫蘇羊腩燴粉皮 – 主食有任師傅製作的羊腩燴粉皮，羊腩入口又軟又嫩，配合鮮味十足的金湯與散發陣陣幽香的紫蘇，粉皮吸收了兩者的精華，每一口都變成人間美味。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　魚籽秋月梨杏仁乳酪 – 甜點時間來了一款置頂放上了9年魚籽醬的杏仁乳酪，配上清甜滋潤的秋月梨，甜中帶鹹，簡單討喜。最後還有餐後點心，為晚餐劃上完美句號。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

　　不得不提當晚餐廳為菜單準備的配酒、配茶都跟每道菜式十分匹配，起到了錦上添花的作用。

 

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

充滿春天氣息的新中式創意宴！魚籽醬魷魚薺菜卷、青檸紫菜燉海膽圓貝，春意洋溢鮮味滿盈！

 

天頤

地址  :  澳門路氹城連貫公路摩珀斯酒店21樓

電話  :  +853 88683446

 

Tags:#中菜#魚籽醬#海膽#圓貝#天頤#澳門#Dining#美食地圖
