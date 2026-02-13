2026年星座戀愛運程（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！誰會曖昩關係增多？誰會忽略伴侶的感受？塔羅師美子剖析！

臨近情人節，相信每位都想知道今年的戀愛運程順利與否。今次再請來身心靈塔羅師及「牌緣指引」專欄作者美子，一連三集為大家推測今年戀愛運勢，更有專屬I人(內向型)、E人(外向型)戀愛貼士！最後一集就講人馬座、魔羯座、水瓶座及雙魚座運程，一看哪個星座會曖昩關係增多？誰會忽略伴侶的感受？

最後一集就講人馬座、魔羯座、水瓶座及雙魚座。至於其他星座的朋友，可以重溫上兩集內容！

人馬座 | 11月22日-12月21日

今年有伴侶的人馬座展現成熟與主導力，課題在於時間管理。雖然在戀愛中常佔上風，The Devil顯示強烈掌控力，但建議別只放大自身需求，多留意伴侶的感受，互相照顧才能讓關係更穩定長久。

今年單身的人馬座可能仍在分手後的恢復期，容易陷入過去的不快。建議先重整生活節奏，不要因孤單而急於投入新戀情，以免重蹈覆轍。唯有在心境平穩、生活有序後，新的感情才會更健康長久。

I人(內向型) 戀愛貼士：

I人的人馬座人馬座表面淡然、不急於戀愛，但內心仍渴望被喜歡與接觸。建議避免同時與多位對象曖昧，否則容易造成誤解與傷害。專注於真誠互動，才能建立穩定健康的關係。

E人(外向型) 戀愛貼士：

E人的人馬座今年在主動約會、認識新朋友方面依然順利。但需注意，不要只沉迷於曖昧與選擇權，忽略了對方的安全感。若長期以輕佻態度相處，容易削弱你在對方心中的穩定形象。

魔羯座| 12月22日-1月19日

今年魔羯座的課題是柔化堅持。魔羯座常在爭執中不輕易退讓，長期下來容易令伴侶感到疲累甚至厭煩。建議學會給對方留餘地，不必因小事爭拗，才能維持關係的和諧與穩定。

單身的魔羯座外在吸引力不差，但過於堅持與爭到底的性格容易讓人卻步。建議在相處初期展現多面向的自己，不要只讓人看到強硬的一面，才能吸引更健康的關係。

I人(內向型) 戀愛貼士：

內向型魔羯座不會輕易投入感情，通常會先觀察是否合適才行動。但過度謹慎也可能錯失良機。遇到心動的對象時，可先以朋友方式互動，逐步建立信任與親近感。

E人(外向型) 戀愛貼士：

在戀愛中，E人的魔羯座雖然初期展現強烈魅力與主見，但長期相處可能令伴侶感到壓力。建議以幽默與體貼來稀釋強勢，展現溫暖的一面，才能維持關係的平衡與吸引力。

水瓶座 | 1月20日-2月18日

今年有伴侶的水瓶座甜蜜但容易過度思考，課題在於時間分配與減少雜念。建議少一點假設與推演，多一些實際相處與體驗，能讓感情更自在。

今年單身的水瓶座選擇多、心難滿足。Seven of Cups顯示機會雖多，但難以決定。建議承認自己渴望被愛，不必把戀愛貶低為可有可無。一邊好好生活，一邊保留對感情的期待，才更容易迎來健康的關係。

I人(內向型) 戀愛貼士：

內向的水瓶座的戀愛哲學是「來就來，不來不強求」，因此不會急於尋找伴侶。建議透過朋友介紹或參加感興趣的活動，讓緣分自然發生。

E人(外向型) 戀愛貼士：

外向的水瓶座不會因缺愛而做出錯誤決定，但可能讓對方誤以為你對戀愛毫無興趣。建議保持「戀愛是錦上添花」的核心觀念，同時在表達上多給伴侶安全感與確定感，才能讓關係更穩固。

雙魚座 | 2月19日-3月20日

今年有伴侶的雙魚座容易過度放大自身情緒與委屈，而忽略伴侶的感受。課題在於守信與承諾——伴侶對曾經的承諾記憶深刻，若未能兌現，容易積累失望與憂鬱。建議多傾聽並履行承諾，才能維持感情的穩定。

今年單身的雙魚座不宜強行展開新戀情，也不建議刻意尋找伴侶。更適合擴展朋友圈，先調整好自身情緒與狀態，再等待緣分自然到來。

I人(內向型) 戀愛貼士：

I 人雙魚座今年的主題是「整頓」。適合擴展朋友圈，嘗試與不同類型的人交流；在擇偶條件上釐清真正需求，而非僅憧憬浪漫。面對新對象，可先從朋友式互動、聊天與交流價值觀開始，不必急於定義關係。

E人(外向型) 戀愛貼士：

今年E人的雙魚座的曖昧與互動增多，課題在於學會表達與尊重自己，同時尊重對方。建議守住承諾，並調整情緒過度放大的習慣，讓未來真正走進來的人能遇見更穩定的你。

註：星座學說並非精密科學，全部內容只供參考。