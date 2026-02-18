馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇

馬年到來，忽然想起童年時光——auntie 不時把「馬牌」交給母親，陪她走進週末的馬場馬主廳，而我便有空自在玩耍。腦海裏仍浮現董驃、熊良錫半夜講馬經的聲音，看晨操的場景，以及母親教我辨識馬毛顏色、馬匹體態的片段。那時不懂，這些聲色光影早已悄然編織進我的童年與少年，將一代代香港馬王的傳奇融入其中。

曾幾何時，母親的手指輕點報紙上的「翠河」（1996 年退役），說那是開路的先鋒。我似懂非懂，只記得博物館燈下靜默的馬匹骨架，卻承載著一個時代昂揚的想望。直到「靚蝦王」（2002 年退役）在日本爆冷奪冠，電話那頭 auntie 們的尖叫穿透夜色，我才驚覺——原來馬蹄真的能踏響一座城市的尊嚴。

然後是屬於「精英大師」（2007年退役）的十七連勝神話。那兩年，整個香港都需要一匹不敗的馬。母親不再細說毛色，因為全城都認識那道灰色閃電。沙士過後的鬱悶，經濟低潮的徬徨，竟都在牠每一次衝線時得到短暫釋放。馬王的意義，早已超越賽道。

我忙於在職場上拼搏那些年，錯過了「美麗傳承」（2021年退役）蟬聯馬王的英姿，此前母親也已病故多年，到有緣重看舊片段，聽到有些馬迷說：「這馬鬥心強，像以前的香港人。」語氣裏有懷念。當「金鎗六十」在2024年退役，創下二十六勝紀錄後飄然遠引，不少「愛馬」仕看到牠在北海道牧場的照片，欣慰道：「功成身退，最好不過。」

所言甚是，畢竟所有傳奇終須轉身。「原居民」（2002年退役）與「翠河」長眠異鄉，「精英大師」與「美麗傳承」在澳洲牧場結鄰安老。牠們的退役年份，像一個個時代的句點：1996、2002、2007、2021、2024……每個數字背後，都是一段讓全城沸騰或唏噓的集體記憶。

而賽道從不寂寞。「浪漫勇士」與「嘉應高昇」正續寫著當代神話，以更國際的姿態，贏回億萬獎金與無上榮耀。數據更精密，賽事更全球，可當馬匹在最後直路拚盡全力時，我仍會下意識想起母親，想起她老花眼鏡後的專注「刨馬經」眼神。

原來，馬王的故事，也是人的故事，更是城市的故事。從開拓到巔峰，從本土到世界，每一匹名駒的起跑與退役，都映照著香港某個階段的渴望、焦慮與榮光。母親教我看的，何止是馬的形態？那是一門關於光陰、奮鬥，以及如何優雅退場的哲學。

馬蹄聲聲，踏響年輪。有的退役了，有的仍在奔馳，而我們在看台上、在電視前、在記憶深處，繼續為下一場衝刺屏息。這份悸動，代代相傳，便是傳奇的本質。