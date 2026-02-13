誰才是《金多寶》主角？

大概那一家人，誰都可以是。

但如果只揀一個，我認為是演嫲嫲的金燕玲。

寫這一篇前，偶然見到金燕玲，打了聲招呼，然後才想起：忘了找她簽名。

不是簽在一般紙上，而是簽在我那隻珍藏多年，《地下情》VCD的封套上——那個封套（真身其實是一張紙），已經先後有了兩位主角溫碧霞梁朝偉和導演關錦鵬的簽名，就只欠金燕玲和周潤發。

《地下情》並不是我第一齣看的金燕玲電影，卻肯定是最深刻的。她的角色，廖玉屏，職業是演員，由台灣來到香港，已經好一段時間沒戲拍，正在左思右想，應不應一脫求生？就在事業不見起色時，她那位由蔡琴演的好姊妹趙淑玲被殺，而她和梁朝偉演的米舖少東發生了一段似有還無的情。廖玉屏，讓金燕玲成為第6屆香港電影金像獎最佳女配角。

《地下情》是1986年的電影，十三年後，在1999年賀歲片《玻璃樽》，金燕玲演舒淇阿媽，與陳松勇是一對；至於梁朝偉，則演女主角舒淇個Friend，依然青靚白淨。單是1999年，已先後在三齣電影飾演阿媽。

金燕玲究竟演過多少次阿媽？沒數過，只知好多，導演們好似都偏愛找她演阿媽，慘情委屈駕勢含辛茹苦，甚麼類型都有，而金燕玲又總能把不同性格和感覺的阿媽詮釋出來。

然而真正主角，通常都不是由她演的阿媽。

在《金多寶》，她的金梅娣，是媽媽也是嫲嫲。

作為媽媽，她好想一家人齊齊整整，中了六合彩金多寶後第一個念頭就是買大屋，成家人一齊住。

作為嫲嫲，她湊大孫女，知道孫女自小有個電影夢。她不懂電影，但一直用自己方法幫孫女追夢。

她一直緊張身邊的人，不只緊張家人，也緊張住樓上樓下的鄰居——金梅娣總在遷就別人幫助別人成全別人，從來不把自己視為主角，但如果《金多寶》沒有了這個身兼媽媽和嫲嫲的女人，必然失去重心。

這個媽媽／嫲嫲，才是真正的主角。

獲提名及獲頒多次最佳女配角的金燕玲，這一次，絕對是女主角。