歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家具飾品集中地
Insider
Culture

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家具飾品集中地

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　倫敦有著許多歷史悠久又領導歐洲的產業鏈，其中一門是luxury trading。貨源未必來自當地，但肯定是集散的重要中心點，每週可見大大小小的古董市集，加上古著文化及二手平台的興旺程度就知殊不簡單，更厲害是還存在一種界乎B2B與B2C之間的展銷會，既有專業藏家、買手來入貨，同時又歡迎即場零售顧客，剛過去的冬季The Decorative Fair的就是業界最成功的例子。

 

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

 

　　自1985年起創辦至今，一年三度的The Decorative Fair絕對是行內人、愛好者不容錯過的盛事，門券£20依然令人覺得值回票價，到倫敦旅遊的話不妨預留日子、順道遊覽。會場地址在Battersea Park，附近也有其他值得去的地方但距離公園出口就是有點路途，建議還是call Uber或看準時間乘坐shuttle bus。

 

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

 

　　這活動的規模已經發展得像拍賣會，只不過是能夠即場有交易的版本。貨品由港元一兩千到十幾二十萬都有，部分更會在The Decorative Fair的網店上架。筆者精選出以下三間產品獨特、價錢合理又經常參展的商戶，由於大部分皆沒有實體店，這活動基本上便是光顧的最佳時機。

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

 

BLEU ANGLAIS

 

　　全場唯一、專門販售藍染布料的商戶，主理人Noel收藏了大量來自日本、印度、中國、非洲等多地的古布或傳統布料，據他說客人都喜歡手工製且帶歷史故事的物品，尤其是有「patina」（色調變化）效果的就更富情感價值，並不是會隨年月折舊而丟棄的物件，實際價錢更會按年份而上升，非一定是昂貴物料或名牌產物才會發生。

 

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

 

Mimi Roberts

 

　　Mimi本人是位繪畫藝術家，她的店獨特在於同時販售自家畫作、古董油畫以及玻璃器皿。她的創作主題圍繞著自己喜歡的食物，繪畫風格又跟她收藏的十六世紀油畫非常接近。在場所見的古董玻璃器皿狀態極佳，叫人難以想像是過百年歷史的手工藝品，全部來自1900至1930年代的法國收藏。

 

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家俱飾品集中地

 

Linda’s Antiques

 

　　古董銀器是The Decorative Fair除了家俬以外最熱門的欄目，Linda的收藏全部有一兩百年歷史。在她而言，質量好、耐用、也能世代承傳，自然達至sustainability的原則，而且產品內容更為有趣。粉紅色銀器系列可算她的至愛珍藏，面層的粉紅物料是琺瑯（enamel），屬傳統古老的金屬上色方法，華麗典雅效果絕非其他新技術可替代。

 

Tags:#The Decorative Fair#倫敦古董展#奢侈中古#中古#家具飾品#古董手袋#LondonAntiques
Add a comment ...Add a comment ...
時尚之外的米蘭：漫步Moscova與Brera的文化與風味
更多The Dapper Style文章
時尚之外的米蘭：漫步Moscova與Brera的文化與風味
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處