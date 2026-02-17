The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家具飾品集中地

倫敦有著許多歷史悠久又領導歐洲的產業鏈，其中一門是luxury trading。貨源未必來自當地，但肯定是集散的重要中心點，每週可見大大小小的古董市集，加上古著文化及二手平台的興旺程度就知殊不簡單，更厲害是還存在一種界乎B2B與B2C之間的展銷會，既有專業藏家、買手來入貨，同時又歡迎即場零售顧客，剛過去的冬季The Decorative Fair的就是業界最成功的例子。

自1985年起創辦至今，一年三度的The Decorative Fair絕對是行內人、愛好者不容錯過的盛事，門券£20依然令人覺得值回票價，到倫敦旅遊的話不妨預留日子、順道遊覽。會場地址在Battersea Park，附近也有其他值得去的地方但距離公園出口就是有點路途，建議還是call Uber或看準時間乘坐shuttle bus。

這活動的規模已經發展得像拍賣會，只不過是能夠即場有交易的版本。貨品由港元一兩千到十幾二十萬都有，部分更會在The Decorative Fair的網店上架。筆者精選出以下三間產品獨特、價錢合理又經常參展的商戶，由於大部分皆沒有實體店，這活動基本上便是光顧的最佳時機。

BLEU ANGLAIS

全場唯一、專門販售藍染布料的商戶，主理人Noel收藏了大量來自日本、印度、中國、非洲等多地的古布或傳統布料，據他說客人都喜歡手工製且帶歷史故事的物品，尤其是有「patina」（色調變化）效果的就更富情感價值，並不是會隨年月折舊而丟棄的物件，實際價錢更會按年份而上升，非一定是昂貴物料或名牌產物才會發生。

Mimi Roberts

Mimi本人是位繪畫藝術家，她的店獨特在於同時販售自家畫作、古董油畫以及玻璃器皿。她的創作主題圍繞著自己喜歡的食物，繪畫風格又跟她收藏的十六世紀油畫非常接近。在場所見的古董玻璃器皿狀態極佳，叫人難以想像是過百年歷史的手工藝品，全部來自1900至1930年代的法國收藏。

Linda’s Antiques

古董銀器是The Decorative Fair除了家俬以外最熱門的欄目，Linda的收藏全部有一兩百年歷史。在她而言，質量好、耐用、也能世代承傳，自然達至sustainability的原則，而且產品內容更為有趣。粉紅色銀器系列可算她的至愛珍藏，面層的粉紅物料是琺瑯（enamel），屬傳統古老的金屬上色方法，華麗典雅效果絕非其他新技術可替代。