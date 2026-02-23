歡迎回來

　　當下香港街頭風景確實大不如前，隨著那些曾經氣勢如虹的國際品牌逐一撤離，走在冷清清的中環、銅鑼灣總帶著幾分落寞。就在全城瀰漫市道低迷論調之際，日本設計師品牌選物店「THE TOKYO」卻逆勢選擇在尖沙咀1881 Heritage開設首間海外旗艦店，入駐陣容囊括眾多日本人氣品牌，其中便有植田美希（Mizuki Ueda）主理的女裝品牌ENFÖLD這張熟悉面孔。

 

　　若對日本時裝的認知還停留在原宿街頭的浮誇張揚，那顯然是低估了植田美希的進化。這位曾經在 SLY 與 MOUSSY 叱吒風雲的潮流推手，早在 2012 年就完成了一場優雅的蛻變── 創立了以「包裹」與「擁抱」為名的 ENFÖLD。不同於日本時裝騷上常見的實驗性設計，ENFÖLD以「HIDDEN BEAUTY」（隱藏之美）為核心理念，打造出來的實穿性服飾帶有一眼就認得的標誌性剪裁設計 ，難得完全沒有「過一季便過時」的短暫感。植田美希透過精準的立體剪裁，將身體線條巧妙隱藏在建築感輪廓之下，讓穿著者在被服裝溫柔包裹的瞬間，既能擁有舒適體驗，也能自然流露出自信氣質。

 

　　多年前初認識品牌之時，在日本首次走進ENFÖLD旗艦店，便被衣架上那些結構怪誕卻充滿張力的剪裁所吸引。對於習慣了傳統「貼身」、「對稱」審美的人而言，或許初看這類型的服飾會覺得難以駕馭。然而，時裝之所以讓人沉迷就是這種於預期之外的挑戰，那些看似誇張的不對稱褶皺，穿上身便會驚訝於設計師對剪裁的極致掌握，怪誕輪廓在走動間轉化為玩味十足的氣質，為枯燥壓抑的日常生活注入了一份幽默感。正因為這種獨特的氣質，ENFÖLD才能在日本藝能界立足，成為山本美月、石原里美、松隆子，甚至韓國女神金高銀及朴敏英的私服之選。

 

　　有別於以往偏重黑白灰藍的基本色調，ENFÖLD 2026年春夏季系列帶來了驚喜，今季以沁人心脾的薄荷綠與春意盎然的鵝蛋黃示人，在色彩應用展現了一種冷靜而剔透的質感，這兩種色調正好可以修飾亞洲女性偏黃膚色的色澤。最愛那件用上 Twill 斜紋素材的 BIG-ARM BLOUSON ，布料表面帶著一種近乎冷感的陰影，讓薄荷綠色調顯得深邃而具層次。那圓潤而立體的袖口，是典型的日式剪裁邏輯，極簡的廓型中細節十足。官方搭配了一條 STEP SKIRT，設計師刻意在裙身中心製造出結構性的垂墜與褶皺，在視覺上營造出修長的錯覺。

 

　　同系列中的鵝蛋黃色 A 字型大衣 (SOUTIEN-COLLAR FLARE COAT) 與同色系的寬闊西褲，更是將混紡布料玩出了高級感，經過特殊樹脂與解撚加工處理的纖維，帶著一種滑溜而具光澤的質感，在春日陽光下穿著柔和的鵝蛋黃色散發出一種透明感，教人不禁會想親近。

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

BIG-ARM BLOUSON￥60,500 

Source/  ENFÖLD

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

STEP SKIRT ￥42,900

Source/ENFÖLD

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

EIGHT SILHOUETTE DRESS￥53,900

Source/ENFÖLD  

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

SOUTIEN-COLLAR FLARE COAT￥91,300

Source/  ENFÖLD

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

WIDE-TROUSERS￥42,900 

Source/  ENFÖLD

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

DINNER COLLAR　￥33,000

Source/  ENFÖLD

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

SHAPE VEST￥47,300

Source/  ENFÖLD

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

DOUBLE CUFFS BOX PULLOVER￥42,900
 

Source/  ENFÖLD

 

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD

FLARE DRESS￥60,500

Source/ ENFÖLD

 


查詢：ENFÖLD


