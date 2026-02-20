尖東高級中菜廳推出華麗金蠔宴！金蠔酥香焗大響螺、蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛，團年春茗的好選擇

農曆新年前同朋友到訪了尖東「唯港薈」酒店中菜廳「天外天」食團年飯，餐廳最近推出了新菜單「天外天金蠔和牛盛宴」，席間能夠品嘗多款以金蠔與和牛炮製的菜式，除了年夜飯，都好適合跟住的春茗、開年飯和新年聚享用，一切來得太喜慶。

一步踏進餐廳，先被充滿情調的酒吧區吸引，再行入去便來到擁有維港夜景的用餐大廳，配合昏暗燈光與充滿藝術感的擺設，置身其中品嚐美食，感覺特別悠閒舒適。

安坐好後，先來一口侍酒師為我們預備的餐酒，讓舌頭添上一抹清新，為之後的美食做好準備。

香蔥干邑焗金蠔 - 先來品嚐幾款餐前小吃，加入干邑焗製金蠔，再配上香蔥，立即香上加香。

金蠔鲜蝦脆皮卷 - 之後來了一款脆皮卷，口感介乎春卷與腐皮卷之間，餡料用上鮮蝦滑和金蠔炮製，是美妙的組合。

菊花海蜇 - 吃了兩款味濃小食，一道清新的菊花海蜇正好適時送到，清清味蕾迎接之後的菜式。

西湖和牛蟹肉羹 - 來到湯品時間，大廚用上和牛與蟹肉來炮製傳統的西湖牛肉羹，味道變得更加鮮美。

杏汁百合杞子燉花膠 - 除了牛肉羹，另加$100便可以選擇清甜滋潤的杏汁百合杞子燉花膠，湯頭口感濃稠，一喝愛上。

金蠔酥香焗大響螺 - 大廚於焗製大響螺的餡料中加入金蠔，讓原本已經鮮味十足的大響螺變得鮮上加鮮，好吃得念念不忘。

蜜餞金蠔配金蒜 M5 和牛粒 - 主菜有兩款選擇，我們人多，兩款都點，分享著吃。先來品嚐金蠔配金蒜M5和牛粒，大大隻的金蠔入口鮮美，配上煎得香噴噴的M5和牛粒，是絕妙的享受。

原隻南非鮑魚拼金蠔 - 另一個選項是金蠔配南非鮑魚，鮑魚入口軟腍，鮑汁濃稠夠鮮味，不吃牛肉或愛吃鮑魚的朋友應該會喜歡。（另加$180）

高湯杞子白舞茸浸菜苗 - 吃得肚滿腸肥之際，很需要一道綠色菜苗來平衡一下，加入杞子和白舞茸的菜苗，配上清甜高湯，正好符合要求。

鮑汁蝦籽金蠔稻庭麵 - 主食來了一道金蠔稻庭麵，配上濃郁鮑汁和鮮味十足的蝦籽，實在沒有不喜歡的理由。

雙雪紅棗燉萬壽果 - 甜點時間有滋潤甜蜜的雙雪紅棗燉萬壽果，好吃之餘又有養生功效。

最後還有美點薈萃和暖心熱茶，為晚餐劃上完美句號。

當晚菜單定價每位HK$1,088（兩位起），另加品酒師精選三杯餐酒每位HK$480。

天外天

地址 ： 尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓