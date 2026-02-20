《夜王》：由太子到葵芳

《夜王》一開始最吸引我的，實不相瞞，不是歡哥，不是V姐，也不是東日夜總會的媽媽生以及一眾小姐們，而是太子峰。

或許認人能力已隨年歲增長而變差，當初第一眼望見太子峰個造型，完全看不出是盧鎮業。

那個曾經在《虎毒不》令我有少少憎他的盧鎮業——Sorry，令我憎的應該是他的角色偉才對，份人軟皮蛇，又不明白老婆生BB後面對的煩惱和處境。

但偉絕對不賤格，甚至稱得上是好老公；太子峰？則是徹徹底底賤格乞我憎——不只我，應該沒有觀眾會同情他，同情這麼一個自以為是二世祖。

能夠同一時間令那麼多人憎恨一個角色，證明了，盧鎮業演繹得好。

在過去那個香港電影以類型片為主的年代，太子峰這類角色，必備，畢竟類型片要求忠奸分明，讓買飛入場觀眾擁有共同愛恨的對象，這樣才容易投入情緒，做得奸就要奸到出汁，但回看太子峰的奸，又未算出汁——他固然奸，但奸的主因，跟他成長的原生家庭有關，老竇認定他不成才，認定他及不上（從未現身的）親家姐。V姐和東日？只是剛好不幸地成為太子峰證明自己的復仇對象。

老實，因為盧鎮業，的而且確渴望多看一點太子峰。

但《夜王》實在有太多角色太多感情需要交代，太子峰作為一個明明大條道理行惡的奸仔，某程度上只能作為工具角色而存在，但盧鎮業依然用眼神聲線再加一點點小動作，來強化太子峰的奸和志在必握。

時代變世界變，今時今日在香港電影裏出入夜總會的（奸）人，都不會對小姐們作出任何剝削性言行，甚至會動真情——不只太子峰，所有幫襯東日的客人，行為都接近聖人。聖人到，連葵芳都能接納。

沒想過，當初因為太子峰而入場，到散場，深深記住葵芳。

相信一開始沒有甚麼人會因為葵芳而入場——有理由相信就連演繹葵芳的蔡蕙琪也始料不及，她的葵芳，會成為最多人談論的角色——在片長133分鐘的《夜王》裏，葵芳出場時間，隨時連十分鐘也沒有。

但少少的戲，已足以令她深入民心，更讓世人透過（一個為求搞笑刻意醜化的）葵芳，認識到真實的她——並記住，記住她的名字，記住她的演員身份。

一齣戲，先讓我看見一個從未見過的盧鎮業，再見到一個地鐵站以外的葵芳。