香港Comic Con倒數！細看三位嘉賓螢幕背後的小秘密：Mads Mikkelsen是漫畫宅男？Giancarlo Esposito愛吹薩克斯風？
Insider
　　距離首屆香港國際動漫展（Hong Kong Comic Con） 開幕倒數三個月多，活動將於2026年5月29日至31日一連三日於灣仔會展舉行。主辦早前宣佈，丹麥影帝Mads Mikkelsen、美國男星Giancarlo Esposito 及傳奇演員Christopher Lloyd三位重量級嘉賓將親臨現場！在活動門票開售前，讓我們一同細看關於三位嘉賓的冷知識吧！

 

香港Comic Con倒數！細看三位嘉賓螢幕背後的小秘密：Mads Mikkelsen是漫畫宅男？Giancarlo Esposito愛吹薩克斯風？

 

北歐最帥男人—Mads Mikkelsen

 

　　一提到 Mads Mikkelsen，許多人腦海中浮現的第一印象，可能是《沉默的羔羊前傳》（Hannibal）裡那位優雅卻令人不寒而慄的食人魔。這位來自丹麥的影帝，在正式踏入演藝圈之前，其實曾經擔任超過八年的職業現代舞者。直到 30 歲才從戲劇學校畢業，隨後憑藉電影《末路狂奔》（Pusher）一舉成名。2006 年，他在《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）中飾演冷酷反派 Le Chiffre，憑藉精湛演技與迷人的反派魅力成功打入好萊塢，並被譽為全球影迷心中的「北歐最帥男人」。

 

　　私底下的 Mikkelsen，不穿西裝時最愛的就是騎乘電單車。他曾在專訪中詳細介紹過自己收藏的一輛極為罕見的 1937 年丹麥 Nimbus 電單車，並視為最珍貴的寶物之一。 Mikkelsen也坦言自己其實也是個喜愛漫畫的「宅宅」，兒時雖看不懂《奇異博士》但非常熱愛收集漫畫，後來受邀演出電影版反派，對他來說算是夢想成真吧！

 

 

Christopher Lloyd

 

　　對於「90後」來說，Christopher Lloyd 絕不陌生——他在《回到未來》（Back to the Future）中飾演的古怪科學家 Doc Brown 已成經典，美國動畫《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）更是向這部作品致敬。

 

　　即使年近九十，Lloyd 依然活躍於大銀幕，近年甚至快閃台北，為福斯汽車拍攝廣告。在Lloyd 的電影處女作《飛越杜鵑窩》更有一段傳奇故事——為了真實詮釋精神病患角色，他曾主動入住精神病院，親身體驗病患生活。相比《回》系列，小編更偏愛他在《愛登士家庭》（The Addams Family）中飾演的費斯特叔叔，古怪卻可愛的形象同樣深入人心！

 

香港Comic Con倒數！細看三位嘉賓螢幕背後的小秘密：Mads Mikkelsen是漫畫宅男？Giancarlo Esposito愛吹薩克斯風？

Instagram@Christopher Lloyd screenshot

 

　　早前上映的《無名弒 2》（Nobody 2）中，Christopher Lloyd 再度回歸，飾演主角的退休特工父親。如今他將親臨香港國際動漫展，與影迷近距離互動。喜愛 Lloyd 的粉絲絕對不能錯過這次難得的機會！

 

Giancarlo Esposito

 

　　《絕命毒師》（Breaking Bad）中的飾演炸雞叔的Giancarlo Esposito 形象與角色十分鮮明，在冷靜優雅的螢幕形象背後，其實隱藏著許多反差萌與超狂經歷！雖然Esposito 在《絕》中飾演智利毒梟，但他母語其實是英語，並能流利使用義大利語。至於劇中那令人印象深刻的西班牙語台詞，並非他的母語，而是靠著每天勤奮的聽力訓練與死記硬背逐字練成的。

 

 

　　雖然在螢幕上的Esposito 常常演繹心狠手辣的角色，但私下的他卻展現出截然不同的一面——一種追求心靈平衡的生活哲學。Esposito 每天堅持練習瑜伽，熱愛園藝和烹飪，甚至在休閒時還會吹奏薩克斯風。

 

Tags:#Mads Mikkelsen#Giancarlo Esposito#Christopher Lloyd#Hong Kong Comic Con#香港國際動漫展#Celebrity
