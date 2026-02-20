Hermès全新餐瓷系列「Natures Marines」：為餐桌注入深海的靜謐與詩意

在 2026 年的巴黎設計週（Paris Design Week），一間舊木工坊搖身化為一片幽靜的空間。細沙鋪展如同海床，礁石縈繞、珊瑚叢生、海藻搖曳，一件件餐具陳列在仿佛岩石層疊裏，潮汐與風沙的意象在空間中流動，營造出一種淒美而詩意的氛圍。

這是Hermès全新 Natures Marines 餐瓷系列，由英國插畫家 Katie Scott 設計，靈感源自 19 世紀的植物圖鑑與威爾士海岸的海洋植物。Katie Scott深受大自然影響，曾與倫敦皇家植物園合作，出版《植物博物館》一書，呈現植物世界的多樣性。是次系列則以海洋植物為靈感，前後歷時共四年。她走進倫敦自然歷史博物館，該館收藏了17 世紀至今超過六萬份乾燥的海藻標本，那些像花一樣被壓製在書頁之中的海底植物標本，讓她深深著迷。



Katie Scott 以細膩的筆觸將迷人的海底植物描繪於紙上，再轉移至白瓷之上。水藻、海帶、珊瑚、深海扇等靜靜棲息於海底的花園，被她結構在重組，化為器皿上的圖景。Natures Marines 餐瓷系列共有三十四件作品，涵蓋餐碟、麵包碟、湯碟、沙律碗，以及咖啡杯、茶杯與馬克杯。每件餐具都呈現獨特的海洋植物，以三十多種色彩層次描繪，並以金線細緻勾勒，將深海的靜謐與生命的美凝結於瓷器之中，在每一次舉杯、每一場聚會之間，讓日常用餐化為一場詩意的藝術體驗，為餐桌注入優雅而獨特的儀式感。

