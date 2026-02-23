歡迎回來

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻
Love Philosophy

烹調丈夫的食譜，能否調教出好男人？百年食譜裡的婚姻隱喻

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　女人大都想成為男人的焦點，男人卻害怕被女人過分關注，尤其不想被女人盯得太緊。

 

　　「男人真係麻煩，唔理佢就話你唔關心，關心佢就會話你煩、話無晒自由。而家我哋仲有因為時間安排而嗌霎：我覺得一個人結咗婚，生活安排應該同未結婚時唔同，但佢話唔應該因為結咗婚就無咗自己嘅空間。」已婚兩年的她指，We time與Me time的分配，是她跟丈夫在生活中協調的一個矛盾。

 

　　世上沒有其他動物比男人更渴望空間，這話或多或少有點真實性。

 

　　「我喺網上見到有個講座叫『調教你的男人』，你覺得有無用？」她希望可以找到一套方法，可以幫她駕馭複雜的感情關係，成為婚姻勝利組。

 

　　「接觸多啲資訊，刺激思考同自我檢視，總係好事，但我相信世上無一套必殺技，可以完全解說人性和感情。」我說。

 

　　在英國，有人在一間廢棄民居的廚房中找到一本食譜，內容收錄了在1911年，一位名為Mrs. Perfect的家庭主婦常煮的250道家常料理。食譜的最後一頁，竟教導婦女們如何烹調丈夫 （How to Cook a Husband )，將料理方式、調味，以至一些注意事項都寫在其中。

 

　　Mrs. Perfect以烹飪比喻夫妻相處之道，認為很多丈夫是因為妻子的「管理不當」而被寵壞。食譜指有些女人會一直把丈夫放在熱水中泡、有些因為冷漠粗心使丈夫凍結、有些會用刺激言語把丈夫熱燉、有些會將他火烤、有些會一輩子醃漬他。她提醒若處理方式不當，就別指望丈夫「柔軟好吃」，不過只要處理得宜，他就會很美味。Mrs. Perfect也忠告，尋找丈夫時，不要走去市場就隨便挑選，因為真正的「好食材」，會自己送到你處。

 

　　食譜也提到，要以好好清洗過的布包裹丈夫，用一條名為「舒適」的繩子將對方綁好放在容器裏。過程中有些丈夫可能會感到不適和不安，廚師這時不必著急，因為他們終會被弄成一味好菜。

 

　　食譜最後還有一項建議，可以用「親吻」增加甜度，或可視乎情況加一點香料增添風味，但切忌加辣或加醋。

 

　　Mrs. Perfect提出的指引是否有效，或許需要更多人透過嘗試來驗證，但這部超過一世紀的食譜在告訴我們一個事實：婚姻中的煩惱，沒有地域和時間局限，即使過了一世紀，很多人仍在尋找出路。

 

　　各位女士，不論你家中的男人是塊小鮮肉抑或是很有「咬口」的牛扒，這食譜能夠給妳一些烹飪貼士嗎？

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#結婚#分手#婚姻
