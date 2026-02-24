歡迎回來

06
三月
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026
04
五月
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金班底操刀打造舞台「機關重重」 超乎想像
大型盛事 文化藝術
啟德主場館｜【25+ 英皇群星演唱會】 總投資逾億元　天王天后影帝影后傾巢演出 熱爆啟德主場館　黃金...
推介度：
04/05/2026
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

Dining
Dining

Yan Can Taste

Yan Chung
Yan Can Taste
Yan Can Taste

　　炭火料理在全球頂尖食府成為趨勢，這並非空說。米芝蓮指南在2025年的全球食物趨勢中，將「火焰烹飪盛宴」列為主要趨勢，The World's 50 Best在2025年列出10家火焰烹飪頂尖餐廳，其實早在2019年開始，這趨勢就已被多個權威來源記錄為「復興」或「回歸」。在香港，也有以原始火燄烹調的餐廳，只是數目不多。對新餐廳來說，想在香港實行火焰烹飪也是冒險。最近，利園一期新餐廳GYU+bar by miyoshi便不懼挑戰，將獨門炭火柴燒技巧帶來香港！

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

利園一期新餐廳GYU+bar by miyoshi

 

　　能夠在利園一期開幕的餐廳都不簡單，GYU+bar by miyoshi也是給人眼前一亮的驚艷感。餐廳空間設計靈感來自日式禪意「Ensō（円相）」，兩個交匯圓形巧妙劃分：一邊是典雅開放式廚房主用餐區，能近距離盯著荔枝柴火在窯爐裡明滅跳動，聲光熱交織成餐宴前奏，儀式感拉滿；另一邊是圍繞酒窖的現代小酒館，低調光影下超有都會時尚感。全店約80席，動線優雅曲線，融粗獷大石與溫潤原木，大自然從容舒泰撲面而來，像在森林當中來一場炭火盛宴。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

餐廳空間設計靈感來自日式禪意「Ensō（円相）」

 

　　餐廳料理的主題是：一場融合原始火燄與精緻工藝的美食盛宴。全球已不少高級餐廳強調原始火焰烹飪，如阿根廷的Francis Mallmann、瑞典的Niklas Ekstedt和倫敦的Tomos Parry，都在將木火專門餐廳推向主流。西班牙的Asador Etxebarri、澳洲悉尼的Firedoor、新加坡的Burnt Ends，還有倫敦的Humo、Ekstedt at the Yard和Brat等，也都是獲獎無數的食府。而GYU+bar by miyoshi，絕對能在香港帶來話題和熱潮。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

全球已不少高級餐廳強調原始火焰烹飪

 

　　GYU+bar by miyoshi特邀京都傳奇和牛懷石名店 「にくの匠 三芳（Niku no Takumi Miyoshi）」的主理人伊藤力（Tsutomu Ito）親自設計菜單，並由擁有法餐背景的京都女主廚——松田亞弓（Ayumi Matsuda）坐鎮，兩人聯手，用最考驗直覺的柴燒技法，在復古粗獷的空間裡，端出一系列深度爆表的極致肉料理。其燒烤美學讓人瞬間切換到「原始野性模式」，並不是裝模作樣的高級，而是真真正正用火、用煙、用頂級肉來跟你講究。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

其燒烤美學與裝潢一樣，讓人瞬間切換到「原始野性模式」。

 

　　說到柴燒的靈魂，他們可是下血本——引進特殊窯爐，嚴選食用級荔枝木，先在窯裡燒個30分鐘，煉成500多度的焰紅柴火，再由廚師親手鏟到烤爐上。每塊木頭都由專業木商精準切割成10.5吋 x 2.5吋，尺寸統一不是為了好看，是為了讓廚師能精準掌控溫度與煙量。燒木過程本身就是一場儀式，荔枝柴的獨特香氣強烈卻優雅，瞬間滲進食材，表面焦香脆殼，內裡汁水鎖得死死的，這是電烤或普通炭火永遠學不來的深度。傳統炭燒追求乾爽高溫，這裡卻用柴燒的濕潤煙燻，玩出層次感。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

燒木過程本身就是一場儀式，荔枝柴的獨特香氣強烈卻優雅。

 

　　牛肉部分，GYU+bar根本是牛魔王的夢幻天堂。以「GYU」（牛）為核心，集齊全球優質牛種：經典西冷、肉眼、牛柳不用說，日本頂級A5和牛連極稀有部位都齊了。廚師針對每塊肉的肥瘦特性量身訂做烹調方案——後臀肉蓋（Ichibo）肉質扎實，柴烤後果木香氣迷人；外橫膈膜（Harami）軟柔卻肉味豪邁；和牛舌彈牙帶炭焙氣息，資深肉食者來這裡絕對會挑剔到爽。除了純柴燒，還有Shabu Shabu、Tataki和Sukiyaki，來一次真的不足夠！

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

和牛西冷涮涮鍋

 

　　招牌菜是伊藤力先生的得意之作——三芳叉燒（Char Shu By Miyoshi）。用澳洲A5和牛胸腹肉（Brisket）先用日式甜鹹醬汁65度低溫慢煮9小時，纖維鬆軟入味到極致；再移上荔枝柴火微烤，表面瞬間焦糖化，帶出誘人深褐色澤與清甜果木煙燻香。外脆內嫩、油脂融化時的奔放，配上那股柴火。配菜日本百合直火烤到外焦內脆，清甜解膩；火箭菜微苦辛香添層次。自家製Romesco醬微辣帶甜，完美中和和牛的厚重油脂，讓濃郁與清新達到神級平衡。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

三芳叉燒

 

　　另一必食有柴燒和牛橫膈膜，外橫膈膜（Harami）本就肉味豪邁、筋膜豐富，帶點野性嚼勁，廚師用荔枝柴火高溫猛燒，直接鍛造出那層誘人「焦殼」，表面炭香爆裂，內裡卻精準停在五分熟的粉嫩多汁，油脂在舌尖融化，鮮香得很。配菜炭烤洋蔥泥甜中帶煙燻，濃郁如焦糖般襯托肉的深度；自家烘烤榛果格林莫拉塔醬，堅果油脂香氣直衝腦門，瞬間中和橫膈膜的厚重野味；最後淋上黏稠照燒汁，甜鹹交織、微微焦糖化，野性卻不粗魯。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

柴燒和牛橫膈膜

 

　　如果晚市來到，推介5道菜和6道菜晚餐，價錢分別為$688和$788，以利園的位置，有和牛有龍蝦的晚餐，性價比甚高。前菜small bite的白老和牛意式風乾肉泡芙已充滿驚喜，北海道白老郡（Shiraoi）頂級和牛以細膩油脂花紋和鮮甜肉味聞名，以意式 Bresaola 傳統工藝輕度醃漬並自然風乾，精準保留和牛細膩的油脂花紋與鮮味。而自家焗製的酥脆竹炭泡芙，焗得外脆內富空氣感，裡頭注入慢煮打發的味噌白花椰菜泥，深邃旨味與菜泥的溫潤甜感完美融合，為風乾肉增添層次，鹹鮮、清甜、脆嫩交織。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

白老和牛意式風乾肉泡芙

 

　　第二道前菜Botan Ebi，來自北海道的牡丹蝦來自北海道，肉質甜脆鮮嫩。牡丹蝦切成細碎tartare，散發海洋甜香，底下是烤得金黃酥脆的Brioche，還加上山葵優格醬的點綴。一口下去，Brioche脆香先爆，接著牡丹蝦的鮮甜融化，山葵優格的辣酸跳出，香菜芽收尾清新，層次豐富。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

Botan Ebi

 

　　而湯有Mushroom Soup，賣相可愛精緻，看顏色便知足料。基底用乾燥牛肝菌熬出濃郁大地香與深邃鮮味，配上白豆的綿密質地，帶來絲滑口感與天然甜度。重頭戲是Wagyu Beef Miso：和牛提煉的味噌，油脂豐沛、旨味層層疊加，讓湯頭從平凡變成極致濃郁。而湯面那片Mushroom wafer薄如紙，柴火或烘烤過的菇片，帶來炭香與脆感，對比湯的溫潤，形成完美反差。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

Mushroom Soup

 

　　第一道主菜有帝皇蟹King Grab和牛舌Gyu Tan選擇，二人撐枱腳已可點勻兩款。帝皇蟹用北海道帝王蟹的鮮甜脆嫩為主角，配上多汁甜美的Amela番茄與炭烤蜜柑，淋上香檳醋汁，酸甜氣泡感瞬間提鮮蟹肉，入口充滿海洋的清爽。至於牛舌則選澳洲和牛舌，柴燒或慢煮至外脆內嫩，彈牙肉香濃郁，讓人想起仙台名產。水菜沙律和脆炸紅蔥頭加添滋味，最愛還是醃漬山葵醬的辣酸衝擊，中和油脂的同時帶來醒神一擊。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

King Crab

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

Gyu Tan

 

　　第二道主菜是重頭戲，有柴燒和牛牛柳和龍蝦尾配南瓜馬鈴薯糰子。柴燒和牛牛柳採用的是牛肉中最嫩的部位之一，位於牛的腰椎內側，屬於牛一生中幾乎不運動的肌肉，所以纖維極細、肉質超級柔軟，入口即化，脂肪含量低，一頭牛只能取出約2-3%。牛柳於柴火爐中透過「反覆翻轉與靜置」 （Reverse Sear）的技巧烹調。油脂滴落柴火瞬間產生的回流煙燻，賦予牛肉濃郁的木質香氣。配角為切半直火焦化至苦甜平衡的菊苣，搭配絲滑如綢的經典法式牛油馬鈴薯泥與自家製甜紅酒汁，一小口已叫人入魂！

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

柴燒和牛牛柳

 

　　龍蝦尾配南瓜馬鈴薯糰子主角是鮮嫩龍蝦尾，肉質彈牙多汁，甜美得像剛從海裡撈起。自家製南瓜意式糰子的南瓜帶來天然甜香，完美襯托龍蝦的鮮。薑片與茴香薄切點綴，帶來清新微辣與草本香。還有經典法式Américaine醬汁：用龍蝦頭殼與魚骨長時熬製，濃郁到像海的精華，再打成細緻泡沫，淋在盤上如雲霧繚繞，入口先是龍蝦的深海鮮甜，接著南瓜的溫潤甜美，泡沫輕輕爆開，釋放出層層旨味。最後灑上本地小白菜與炭香油，柴火的幽香輕輕滲入，把一切勾勒得和諧而有深度。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子

 

　　甜品有西西里開心果流心巴斯克芝士蛋糕和法式蘋果撻，前者嚴選頂級西西里開心果醬注入麵糊，經高溫短時間烘烤，精準捕捉外層焦香與內裡的「半熟流心」狀態。為了平衡濃郁感，搭配特製的白巧克力雪糕，並放上自家製的焦糖開心果脆片與開心果碎，創造出從冰涼到溫熱、從酥脆到軟滑的極致對比。而法式蘋果撻的蘋果香甜不膩，薄切的蘋果散發濃郁果香，爽和腍之間取得平衡，撻皮酥化，牛油香恰到，真想每天都來一片。

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

西西里開心果流心巴斯克芝士蛋糕

 

利園全新日法燻香料理餐廳！罕有和牛最嫩部位烤出油脂芳香、龍蝦尾南瓜馬鈴薯糰子如鮮撈大海鮮味

法式蘋果撻

 

GYU+bar by miyoshi

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓401&404號舖

電話：2116 0593／5596 3580

 

營業時間：

星期日至四 11:30am-3:30pm、6pm-11pm；

星期五、六及公眾假期前夕 11:30am-3:30pm、6pm-11:30pm

 

Tags:#美食地圖#GYU+bar by miyoshi#燻香料理#利園
