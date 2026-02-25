歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南
Insider

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南

The Dapper Style
汝勤
The Dapper Style

　　經歷過的人才能明白，買帽對於亞洲男士從來不是件容易的事情，愈是傳統的紳士帽就愈難買。簡單解釋，亞洲人頭骨普遍呈圓形，而歐洲人頭骨則偏向橢圓形；由於絕大部分品牌皆以歐洲帽楦為基礎，自然最切合西方人的頭型。因此，亞洲人若選擇正碼（Fit size）往往會感到不適，特別是材質緊韌、結構硬挺的帽款。香港男士普遍需買大兩個碼才戴得下，但如此一來，前額位置卻又會出現多餘的空隙。

 

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南

 

　　因此，提供高級訂製服務的 Bespoke 帽店，會使用專門工具為客人量度精確的頭形與尺寸。若選購現成產品，便要有心理準備踏上不斷嘗試的探索之旅。例如帽冠(Crown)較高的 Cowboy Hat、Fedora Hat或硬頂 Boater Hat 均屬高難度挑戰，建議尋找軟材質的版本，或是參考日本匠人品牌的出品。總而言之，隨便購買或強行「Up-size」，極容易導致比例失衡的視覺觀感。 

 

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南

 

　　至於軟結構帽款亦有注意事項，以八片布組成的Baker Boy Cap／Newsboy Cap為例，一般在闊度上有Narrow、Mid及Wide之分。意即同一個尺碼也有三種闊度可供選擇，頭圍由55cm至63cm，分為9個尺寸，計算起來便有27個選擇！正因如此，這類帽款很難透過網購精準入手，必須親身到店試戴。至於Wide width戴起來的效果可能較誇張，未必人人都能接受。神劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）中便示範了這三種闊度，其視覺效果相當具參考價值。

 

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南

Isaiah（圖左）戴Narrow、Tommy（圖中）戴 Mid、Arthur（圖右）戴 Wide

 

　　最後一提，傳統上Baker Boy與Newsboy Cap兩者其實存在分別：前者結構較立體、挺身；後者則較垂墜、帶休閒感。只不過時至今日，很多品牌已將兩者混為一談，邊界模糊。總而言之，試戴起來合眼緣才是關鍵。

 

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南

 

Tags:#時尚#造型指南#帽子#亞洲男性#貝克男孩帽#報童帽#頭飾#浴血黑幫
Add a comment ...Add a comment ...
時尚之外的米蘭：漫步Moscova與Brera的文化與風味
更多The Dapper Style文章
時尚之外的米蘭：漫步Moscova與Brera的文化與風味
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處