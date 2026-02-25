亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南

經歷過的人才能明白，買帽對於亞洲男士從來不是件容易的事情，愈是傳統的紳士帽就愈難買。簡單解釋，亞洲人頭骨普遍呈圓形，而歐洲人頭骨則偏向橢圓形；由於絕大部分品牌皆以歐洲帽楦為基礎，自然最切合西方人的頭型。因此，亞洲人若選擇正碼（Fit size）往往會感到不適，特別是材質緊韌、結構硬挺的帽款。香港男士普遍需買大兩個碼才戴得下，但如此一來，前額位置卻又會出現多餘的空隙。

因此，提供高級訂製服務的 Bespoke 帽店，會使用專門工具為客人量度精確的頭形與尺寸。若選購現成產品，便要有心理準備踏上不斷嘗試的探索之旅。例如帽冠(Crown)較高的 Cowboy Hat、Fedora Hat或硬頂 Boater Hat 均屬高難度挑戰，建議尋找軟材質的版本，或是參考日本匠人品牌的出品。總而言之，隨便購買或強行「Up-size」，極容易導致比例失衡的視覺觀感。

至於軟結構帽款亦有注意事項，以八片布組成的Baker Boy Cap／Newsboy Cap為例，一般在闊度上有Narrow、Mid及Wide之分。意即同一個尺碼也有三種闊度可供選擇，頭圍由55cm至63cm，分為9個尺寸，計算起來便有27個選擇！正因如此，這類帽款很難透過網購精準入手，必須親身到店試戴。至於Wide width戴起來的效果可能較誇張，未必人人都能接受。神劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）中便示範了這三種闊度，其視覺效果相當具參考價值。

最後一提，傳統上Baker Boy與Newsboy Cap兩者其實存在分別：前者結構較立體、挺身；後者則較垂墜、帶休閒感。只不過時至今日，很多品牌已將兩者混為一談，邊界模糊。總而言之，試戴起來合眼緣才是關鍵。