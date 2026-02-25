歡迎回來

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，必看畫廊與焦點作品
Artcation

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，必看畫廊與焦點作品

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏

　　第十一屆的 Art Central（藝術中環展會）將於三月再度回歸中環海濱，以其一貫的探索精神與策展視野，包括Art Tech的介入，為香港藝術月注入全新活力。這不僅是一場藝術盛會的持續，更是一個關於成長、蛻變與深耕的故事。

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

藝術中環展會總監 Corey Andrew Barr

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Enoch Cheng, Curator of Art Central 2026

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Zoie Yung, Curator of Art Central 2026

 

　　本屆展會率先引起注視的，大概是其精心鋪陳的藝術層次。Central Stage焦點專題迎來伊朗裔美國藝術家Elnaz Javani與立陶宛新銳Marta Frėjutė，與早前公布的藝術團體SIDE CORE共同構成國際與區域對話的張力場域。Javani以二手大衣縫製書法文字的《The Fate》，將流離遷徙的集體記憶化為可觸及的物質性存在；Frėjutė則以敏銳視角解構日常生活中的虛構敘事，兩者均在個人與歷史的縫隙中，尋找藝術介入的獨特位置。

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Elnaz Javani, Blue Stain (Limited Series The Fate), 2013. Hand-embroidered on the outer layer of an M-size men’s coat, applique and thread, 180 x 90 cm each. Courtesy of the artist and RARARES Gallery

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Elnaz Javani, Installation View of Distant Closeness, 2023. Hand stitched embroidery, hand dyed fabric, appliquéd cotton, sublimation printing and discharge printing on cotton fabric, 116.8 x 142.2 cm. Courtesy of the artist and RARARES Gallery

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Marta Frėjutė, Curiosity (detail), 2022. Neon lamp, 35 x 75 x 6 cm. Photo by A. Vasilenko. Courtesy of the artist and Meno Parkas Gallery

 

　　展會對本地藝術生態的滋養繼續備受關注。異體雕塑及裝置項目中，五件大型作品有三件出自香港藝術家之手——莫鎧靖從恐龍化石獲得啟發，反思數位時代的恆久性；OrangeTerry以教堂長椅延伸出對信仰價值的叩問；黃毓茗則透過「勢」的觀念探討感知與環境的動態關係。這不僅是對本地創作能量的肯定，同時體現Art Central作為「深耕本土、培育新秀」平台的具體實踐——這讓我想起2018年水墨藝術家Danny Liu在Art Central受UOB委託的互動創作《Where’s The Water 上善若水》，透過水墨與物料探索喚起與公眾互動的進程。

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Silvester Mok, The Digital Fossiliser, 2026. 3D printer, 3D scanner, resin, ceramic, size variable. Courtesy of the artist and Touch Gallery

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

OrangeTerry, Found Faith (preparatory study), 2026.  Courtesy of the artist and Square Street Gallery

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Alexis Wong, Sunken Echoes, 2026. Mixed-media interactive installation, size variable. Courtesy of the artist and Yiwei Gallery

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Danny Liu,《Where’s The Water 上善若水》,2018

 

　　Neo 展區的十間畫廊陣容則展現了展會對新銳聲音的敏銳觸覺。從北京「無名畫會」創始成員馬可魯的抽象探索，到倫敦數位藝術家Maxim Zhestkov的粒子模擬，再到南非藝術家Marlene Steyn的精神分析式重構，跨地域、跨媒介、跨世代的創作語言在這裏交匯，構成當代藝術多元面貌的微觀縮影。

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Maxim Zhestkov, Playscapes, 2026. Digital sculpture, screen inside aluminium frame, 58 x 99 x 26 cm. © James Medcraft. Courtesy of the artist and ©BOUNDED SPACE

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Marlene Steyn, Puffing Eyes, 2024. Glazed ceramic and mixed media, 23.5 x 20.5 x 6.5 cm. Courtesy of the artist and Astra Art

 

Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，聚焦必看畫廊與焦點作品

Marlene Steyn, The Part-Tree Planner, 2023. Oil and acrylic on canvas, 110 x 80 cm. Courtesy of the artist and Astra Art

 

　　值得留意的是，本屆展會創下紀錄數量的雙人展覽，以及全新數位藝術單元C3NTR4L+的登場，顯示Art Central在鞏固實體展會價值的同時，亦積極回應藝術創作媒介的演化趨勢。策展人鄭得恩（Enoch) 的視角貫穿其中——從機構認可的中生代到初露鋒芒的新秀，從大型裝置到數位實踐，形成一個既開放又嚴謹的敘事框架。

 

　　當然，Art Central的意義不僅在於展示，更在於連結。逾百間畫廊、五百位藝術家的規模，使其成為亞太區最具靈活性的藝術平台之一。大華銀行的持續支持，以及文藝盛事基金的資助，反映公私協力推動文化發展的香港模式。

 

　　門票首輪優惠在這星期截止，對藝術愛好者而言，這除了是購票的時限，更是參與一場藝術探索的邀請。在邁向第二個十年的節點上，Art Central 2026以多元視角與策展深度，繼續彰顯其作為香港藝術周重點盛事的價值——一個讓潛力無限的創作聲音得以被看見、被對話、被理解的場域。

 

Art Central 2026

日期和時間
3月24日（星期二）貴賓預覽（僅供獲邀者參與）
3月25日（星期三）公眾參觀：12pm – 5pm ｜ 中環之夜：5pm - 9pm 
3月26日（星期四）公眾參觀：12pm–7pm
3月27日（星期五）公眾參觀：12pm–7pm
3月28日（星期六）公眾參觀：12pm–7pm
3月29日（星期日）公眾參觀：11pm–5pm

地址：香港中環海濱，龍和道9號

門票查詢：https://artcentralhongkong.com/zh/tickets/

 

Tags:#藝術三月#Art Central#藝術#展覽#Art Central 2026
