Art Central 2026 預告：從大型裝置到數位藝術，必看畫廊與焦點作品

第十一屆的 Art Central（藝術中環展會）將於三月再度回歸中環海濱，以其一貫的探索精神與策展視野，包括Art Tech的介入，為香港藝術月注入全新活力。這不僅是一場藝術盛會的持續，更是一個關於成長、蛻變與深耕的故事。

本屆展會率先引起注視的，大概是其精心鋪陳的藝術層次。Central Stage焦點專題迎來伊朗裔美國藝術家Elnaz Javani與立陶宛新銳Marta Frėjutė，與早前公布的藝術團體SIDE CORE共同構成國際與區域對話的張力場域。Javani以二手大衣縫製書法文字的《The Fate》，將流離遷徙的集體記憶化為可觸及的物質性存在；Frėjutė則以敏銳視角解構日常生活中的虛構敘事，兩者均在個人與歷史的縫隙中，尋找藝術介入的獨特位置。

展會對本地藝術生態的滋養繼續備受關注。異體雕塑及裝置項目中，五件大型作品有三件出自香港藝術家之手——莫鎧靖從恐龍化石獲得啟發，反思數位時代的恆久性；OrangeTerry以教堂長椅延伸出對信仰價值的叩問；黃毓茗則透過「勢」的觀念探討感知與環境的動態關係。這不僅是對本地創作能量的肯定，同時體現Art Central作為「深耕本土、培育新秀」平台的具體實踐——這讓我想起2018年水墨藝術家Danny Liu在Art Central受UOB委託的互動創作《Where’s The Water 上善若水》，透過水墨與物料探索喚起與公眾互動的進程。

Neo 展區的十間畫廊陣容則展現了展會對新銳聲音的敏銳觸覺。從北京「無名畫會」創始成員馬可魯的抽象探索，到倫敦數位藝術家Maxim Zhestkov的粒子模擬，再到南非藝術家Marlene Steyn的精神分析式重構，跨地域、跨媒介、跨世代的創作語言在這裏交匯，構成當代藝術多元面貌的微觀縮影。

值得留意的是，本屆展會創下紀錄數量的雙人展覽，以及全新數位藝術單元C3NTR4L+的登場，顯示Art Central在鞏固實體展會價值的同時，亦積極回應藝術創作媒介的演化趨勢。策展人鄭得恩（Enoch) 的視角貫穿其中——從機構認可的中生代到初露鋒芒的新秀，從大型裝置到數位實踐，形成一個既開放又嚴謹的敘事框架。

當然，Art Central的意義不僅在於展示，更在於連結。逾百間畫廊、五百位藝術家的規模，使其成為亞太區最具靈活性的藝術平台之一。大華銀行的持續支持，以及文藝盛事基金的資助，反映公私協力推動文化發展的香港模式。

門票首輪優惠在這星期截止，對藝術愛好者而言，這除了是購票的時限，更是參與一場藝術探索的邀請。在邁向第二個十年的節點上，Art Central 2026以多元視角與策展深度，繼續彰顯其作為香港藝術周重點盛事的價值——一個讓潛力無限的創作聲音得以被看見、被對話、被理解的場域。

Art Central 2026

日期和時間

3月24日（星期二）貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

3月25日（星期三）公眾參觀：12pm – 5pm ｜ 中環之夜：5pm - 9pm

3月26日（星期四）公眾參觀：12pm–7pm

3月27日（星期五）公眾參觀：12pm–7pm

3月28日（星期六）公眾參觀：12pm–7pm

3月29日（星期日）公眾參觀：11pm–5pm

地址：香港中環海濱，龍和道9號

門票查詢：https://artcentralhongkong.com/zh/tickets/