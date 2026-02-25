經常被詛咒的不婚主義，有時比婚姻來得穩健；幸福的本質不在形式，而是在於相愛的人

新年假期匆匆而過，拜年期間，有被長輩盤問感情狀況嗎？

我有一位行蹤神秘的表姐，自30餘歲起便鮮有在親戚之間露面。從長輩口中聽說，她是怕了被問及近況、怕了不被眾人理解、也怕大家過分關心她的感情生活。

事實上，她並非單身，她約莫20歲便跟同一位男士交往至今，一直以來有她在的地方，幾乎都會看見男友相伴身旁，他們的感情絕對毋庸置疑。然而，日子久了，親友們都開始替他們著急，想他們早日組織家庭。偏偏，兩口子覺得不婚生活比較適合，二人更是從沒打算過生育，這些決定都與長輩的傳統觀念背道而馳。長輩太執著，他們也很堅持，既然談不攏，他們便索性對一眾親友避而不見。

我很佩服這位表姐，她一直努力捍衞自己喜歡的生活方式，這份堅持，既勇敢亦孤單，特別當身邊人紛紛投來異樣的目光。

「何時輪到你們結婚？」、「一直無名無份，是他不肯娶你嗎？」這些問題幾乎成為慣常的寒暄。長輩或許出於關心，而朋友們則半開玩笑，但話語背後都帶著一份潛在壓力，好像質疑當事人對這段關係的態度——不夠認真、不敢承諾、不負責任。

然而，他們不是不愛，也並非逃避，只是太了解婚姻並不等同於一生一世，幸福也不是套用別人的標準公式就能自動生成。眼見不少情侶婚後反而變得小心翼翼，難以溝通，為柴米油鹽或雙方家庭磨擦而傷感情，他們更珍惜目前這種自在舒心的相處方式。

當然，這種從容在平凡人眼中，注定變成異類。

旁人對他們的關心，有時顯得很諷刺，「身邊經常有人嚇唬我，拍拖太久，悶了厭了，看我哪天會被撇下，到時就別哭著後悔。可笑的是，他們自己的婚姻也不見得如意，但就不斷質疑我男友的品格，說他這樣拖延真的很渣。拜託！我們是有共識不婚不生的，誰容許你在我面前數落他？」表姐曾經向我訴苦。

「結了婚發過誓又如何，不是一樣說變就變嗎？我們交往的這些年，已見證過許多朋友結婚、離婚、再婚、再離婚、二次再婚；他們破裂過幾次了，但我們依舊是那副甜蜜的老模樣！」

每個人對安全感的定義不盡相同，有人需要婚書，有人需要戒指，但亦有人只要一份彼此守護的承諾，即使沒有名分，卻從未有一日懷疑對方的愛。

這樣的愛情，也許並不容易得到祝福，也經常被質疑和非議。可他們都知道，在婚姻童話的暈染下，在壓力與選擇之間，願意堅守真我的人著實不多；能夠遇上同頻的另一半，才是最難能可貴。

最終，幸福與否，是由自己細細品嚐、慢慢證明，而不是靠別人口中給答案。世俗的規條以外，總有一條能夠通往自在和快樂的路。