春季粉底推介：SUQQU晶采艷澤粉底液e、Gucci氣墊粉底，潮濕天氣也能打造不黏膩底妝！

踏入三月，香港的天氣逐漸變得潮濕悶熱，回南天的濕氣總讓人提不起勁。要保持乾爽又滋潤的妝容，一款好用的粉底液成為不可或缺的主角。今期編輯部精選四款粉底液，為大家打造保濕又不黏膩的底妝！

#1 SUQQU 晶采艷澤粉底液e

近年人氣大熱品牌SUQQU，為晶采艷澤粉底液e帶來全新升級，特別注入雙重高亮度油分，令妝感更貼服，呈現精緻水潤的光澤效果。質地輕盈易推，即使在潮濕天氣下也不會有黏膩不適的感覺。遮瑕度方面同樣令人滿意，既能修飾瑕疵，又保有水潤感與鎖水功效，輕鬆打造宛如日本櫻花妹般的水光肌。今次升級更推出12種色號，專為亞洲膚色設計，讓每位都能找到最契合的專屬色調。

查詢／購買：SUQQU

#2 ESTÉE LAUDER Double Wear輕透無瑕持久粉底

在粉底界享有盛名的ESTÉE LAUDER，今年推出全新 Double Wear 輕透無瑕持久粉底。粉底以延展度與持久度為核心，一抹即可柔和遮蓋毛孔與瑕疵，特別適合肌膚瑕疵較多、卻又不想底妝厚重的讀者。粉底中蘊含校對微色素粒子，能有效防止粉底氧化，保持膚色自然明亮不暗沉。妝效緊密貼合肌膚，確保底妝全天候持久不脫。

值得一提的是，粉底液提供24種色號，涵蓋5種明暗度與3種底色調。無論是偏白、自然，甚至小麥色肌膚，都能找到合適選擇！

查詢／購買：ESTÉE LAUDER

#3 Gucci Beauty Éternité de Beauté Cushion SPF 35 PA++++

潮濕悶熱的天氣容易脫妝，這時候氣墊粉底就成為底妝的「急救神器」。Gucci Éternité de Beauté氣墊粉底不僅能為肌膚打造細緻霧面妝感，更具備長效持久的妝效，即使在高濕度或炎熱環境下，也能保持底妝不易脫落。同時擁有 SPF 35 PA++++防曬功效，能有效抵禦紫外線傷害，讓肌膚在日常生活中獲得全面保護。

查詢／購買：GUCCI BEAUTY美妝及香水專櫃

#4 Hourglass Illusion Luminous Glow Foundation SPF 30

現今的粉底不僅追求妝效，更強調養膚功效。Hourglass為Illusion Luminous Glow Foundation SPF 30 推出全新色調，配方以修飾與保養並重，特別加入提拉科技，讓肌膚在上妝同時展現緊緻感。粉底輕盈貼服，輕輕一推打造自然無瑕的底妝效果，妝感輕薄又不厚重。更貼心的是具備SPF 30防曬保護，在日常使用中能同時抵禦紫外線傷害。水潤而不黏膩的質感，讓妝容持久舒適，絕對值得一試！

查詢／購買：Hourglass專櫃