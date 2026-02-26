歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從大過卦及兌卦看車公廟靈籤：香港經濟繁榮是實是虛？

家事百科|白襪發黃變黑怎麼辦？專家教你洗襪3步驟去污漬，潔白...
醫學通識 健康解「迷」

家事百科|白襪發黃變黑怎麼辦？專家教你洗襪3步驟去污漬，潔白...
亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南
Fashion The Dapper Style

亞洲男士為何特別難買帽？Baker Boy Cap購買指南
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題
Culture

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　參與了由「飛躍演奏」（Premiere Performances）舉辦的最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」(Beare＇s Premiere Music Festival 2026)，當中兩天的曲目以貝多芬與弦樂作品為主軸，循序漸進地呈現不同作曲家的主題。

 

　　在「貝多芬頌」中，包括溫澤・福克斯、加里・霍夫曼及王雅倫演繹的降B大調單簧管三重奏，以及林昭亮與米高・斯蒂芬・布朗演奏的C小調第七小提琴奏鳴曲。最為矚目的降B大調鋼琴三重奏中，由小提琴家寧峰詮釋的「詼諧曲：快板」至「如歌的行板，但仍保持流動感」等段落，展現出他對力度與節奏的精準掌控。隨著樂曲情緒的轉換，緊湊的節奏感在每一樂章中綿延不斷。

 

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題

「弦樂飛躍」。Photos: Ka Lam / 飛躍演奏香港

 

　　一直與寧峰合作的鋼琴家王雅倫，在演奏中展現出小提琴與鋼琴之間的細膩平衡，如叢林中的大樹，與雀鳥與泥土互相呼應。秦立巍的大提琴聲線則宛如厚實的土壤，承托著大樹隨風搖曳的姿態；輕盈的雀鳥繞樹而飛，勾勒出樂曲的四季流轉。正如音樂節介紹中所述：「不僅將三件樂器置於真正平等的地位，更賦予作品交響曲般的格局，而鋼琴技術的演進亦從實質與象徵層面拓展了音樂的維度。」

 

最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題

「弦樂飛躍」。Photos: Kenny Cheung / 飛躍演奏香港

 

　　在「弦樂飛躍」演出當天，上半場曲目臨時作出調整，將由賈基夫、李葉月、譚允靜、林昭亮、金沼沃、陳蒨瑩、申丹楓與安東尼婭・蘭克斯伯格演繹、節奏輕快急促的安德魯・諾曼《小提琴八重奏：賽車之旅》，安排於溫澤・福克斯、林昭亮、李葉月、李道特及加里・霍夫曼演奏的莫扎特A大調單簧管五重奏之後。這樣的編排令觀眾情緒漸次推進，最終在高點釋放原本內斂的感動。

 

　　下半場則由李葉月、安東尼婭・蘭克斯伯格、李道特、呂翔、加里・霍夫曼及羅伊凡演繹布拉姆斯《降B大調弦樂六重奏》。在「諧謔曲：極快的快板」至「迴旋曲：稍快而優雅的小快板」的段落裏，大提琴聲線引領全體樂器步入田園般的意境，呈現出「整體閃耀著『管弦樂式的親密感』⸺精神宏闊卻細節透澈」的氣氛。

 

比爾斯飛躍演奏音樂節2026

詳情：https://www.pphk.org/zh-hant/festival/bpmf2026/

 

Tags:#比爾斯飛躍演奏音樂節#飛躍演奏#貝多芬#室內樂#寧峰#布拉姆斯
Add a comment ...Add a comment ...
電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異
更多夢囈之上文章
電影《法無赦》：揭示出邏輯與直覺之間的差異
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處