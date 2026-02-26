最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題

參與了由「飛躍演奏」（Premiere Performances）舉辦的最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」(Beare＇s Premiere Music Festival 2026)，當中兩天的曲目以貝多芬與弦樂作品為主軸，循序漸進地呈現不同作曲家的主題。

在「貝多芬頌」中，包括溫澤・福克斯、加里・霍夫曼及王雅倫演繹的降B大調單簧管三重奏，以及林昭亮與米高・斯蒂芬・布朗演奏的C小調第七小提琴奏鳴曲。最為矚目的降B大調鋼琴三重奏中，由小提琴家寧峰詮釋的「詼諧曲：快板」至「如歌的行板，但仍保持流動感」等段落，展現出他對力度與節奏的精準掌控。隨著樂曲情緒的轉換，緊湊的節奏感在每一樂章中綿延不斷。

一直與寧峰合作的鋼琴家王雅倫，在演奏中展現出小提琴與鋼琴之間的細膩平衡，如叢林中的大樹，與雀鳥與泥土互相呼應。秦立巍的大提琴聲線則宛如厚實的土壤，承托著大樹隨風搖曳的姿態；輕盈的雀鳥繞樹而飛，勾勒出樂曲的四季流轉。正如音樂節介紹中所述：「不僅將三件樂器置於真正平等的地位，更賦予作品交響曲般的格局，而鋼琴技術的演進亦從實質與象徵層面拓展了音樂的維度。」

在「弦樂飛躍」演出當天，上半場曲目臨時作出調整，將由賈基夫、李葉月、譚允靜、林昭亮、金沼沃、陳蒨瑩、申丹楓與安東尼婭・蘭克斯伯格演繹、節奏輕快急促的安德魯・諾曼《小提琴八重奏：賽車之旅》，安排於溫澤・福克斯、林昭亮、李葉月、李道特及加里・霍夫曼演奏的莫扎特A大調單簧管五重奏之後。這樣的編排令觀眾情緒漸次推進，最終在高點釋放原本內斂的感動。

下半場則由李葉月、安東尼婭・蘭克斯伯格、李道特、呂翔、加里・霍夫曼及羅伊凡演繹布拉姆斯《降B大調弦樂六重奏》。在「諧謔曲：極快的快板」至「迴旋曲：稍快而優雅的小快板」的段落裏，大提琴聲線引領全體樂器步入田園般的意境，呈現出「整體閃耀著『管弦樂式的親密感』⸺精神宏闊卻細節透澈」的氣氛。

比爾斯飛躍演奏音樂節2026

詳情：https://www.pphk.org/zh-hant/festival/bpmf2026/