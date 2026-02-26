2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？

記得幾年前，提到 Coach，不少人的第一反應可能是「我阿媽都唔會揹」。但今時今日走入任何一間 Coach 門市，你會發現排隊的竟然全是 20 出頭的年輕人。這個擁有 80 多年歷史的美國品牌，究竟施了甚麼魔法，能由「老氣橫秋」搖身一變成為 Gen Z 的心頭好？

其實答案簡單得令人意外：Coach 不再假裝自己是高不可攀的奢侈品，反而大方擁抱「買得起的精品」定位。當其他牌子還在糾結要不要加價時，Coach 憑著四位數字的定價，加上簡潔有型的設計，便成功攻陷年輕人的衣櫃。根據最新數據，Coach 已經連續多季穩守 Lyst 全球熱門品牌榜前五位，搜尋量按年飆升超過 300%，風頭一時無兩。

起死回生的密碼

Coach 的成功絕非偶然，關鍵在於創意總監 Stuart Vevers 的大刀闊斧。這位曾在 Loewe 任職的設計師，早在 2013 年接手時就看準品牌需要一場「大掃除」。他果斷換掉那些設計過時、配色沉悶的舊款，轉而注入充滿美式復古感、帶點 Streetwear 味道的元素。

Stuart Vevers 的策略非常精準：與其死守那群年紀漸長的舊客，不如大膽轉向年輕市場。他將 70、80 年代的經典款式重新包裝，配合現代的剪裁與實用功能，瞬間擊中 Y2K 潮流的口味。數字最能說明一切，Coach 在 2024 年底一口氣躍升 10 位，到了 2025 年更與 Saint Laurent (YSL)、Miu Miu 等一線大牌平起平坐。

在 Instagram 查看這則貼文 WWD（@wwd）分享的貼文

數字會說話。根據Lyst最新報告，Coach在2024年第四季一口氣躍升10位，成為全球第5大熱門品牌。到了2025年，更是穩坐第4至第6位，與Saint Laurent(YSL)、Miu Miu等頂級品牌並肩。其中Brooklyn手袋的搜尋量暴增46%，成為該季最熱門單品冠軍。

在 Instagram 查看這則貼文 LYST（@lyst）分享的貼文

這種爆發式增長背後，社交媒體功不可沒。當Bella Hadid拎著Brooklyn bag在紐約街頭被拍到，當韓國偶像變成她們的日常袋，這些自然的曝光比任何廣告都來得更有效。再加上品牌頻頻推出限量聯乘系列，每次都能在 Threads 或 Instagram 掀起討論熱潮。

在 Instagram 查看這則貼文 Coach（@coach）分享的貼文

踏入2026年，如果大家還在物色下一個必買手袋，Coach 絕對是名單首選。無論在紐約 SoHo 區還是中環街頭，隨處可見 Coach 的影蹤。以下這幾款熱搜型號，大家一定要識：

Brooklyn

說到讓 Coach 徹底翻紅的功臣，絕對少不了 Brooklyn Hobo。因為超模Bella Hadid的街拍頻頻出現它的身影而火速走紅，在 Lyst 搜尋量一度激增 46%，直接衝上人氣榜第一名。Brooklyn 系列有3個尺寸可選擇，外型呈半月型，簡約低調且充滿「鬆弛感」。對於追求長青設計的女生來說，這款手袋沒有過時的憂慮。

在 Instagram 查看這則貼文 Stuart Vevers（@stuartvevers）分享的貼文

特別是39號的大尺寸，能夠裝下15吋的手提電腦，不論是上班還是周末都非常大方得體。而材質方面，除了經典的顆粒紋皮革，更有麂皮和草編款，絕對是這兩年最值得投資的單品。

Empire Carryall

如果Brooklyn走的是休閒路線，那Empire Carryall就是優雅復古的代表。這個系列在2024秋冬時裝show首度亮相，靈感來自經典的East-West袋型，長方形的扁平設計看起來特別有氣質。

在 Instagram 查看這則貼文 Coach（@coach）分享的貼文

Empire Carryall共有四個尺寸。最受歡迎的莫過於40和48號「大包」，這兩款尺寸大得驚人，40 號可放13吋手提電腦，而48號甚至能當作過夜的行李袋，能夠裝到「全宇宙」，連男生揹起來都非常有型。Empire Carryall更被譽是 The Row的完美平替款，天然顆粒皮革的觸感柔軟，側邊搭扣還能自由擴展空間，推出後迅速斷貨，成為社群媒體上的話題焦點。而Gen Z更鍾情於Empire Carryall 34，長肩帶加上長形法棍款式，配合Y2Kstyle。

在 Instagram 查看這則貼文 Stuart Vevers（@stuartvevers）分享的貼文

Kisslock

如果大家在官網看到Kisslock還有貨，請不要猶豫立刻下單！這款復古口金包在2025春季show亮相後，成為了名副其實的「秒殺王」。靈感來自1969年傳奇設計師Bonnie Cashin的作品，Stuart Vevers將這種「嫲嫲級」的開關設計重新詮釋，搭上近年流行的老派美學（Old Money Style），瞬間紅遍全球。

在 Instagram 查看這則貼文 Stuart Vevers（@stuartvevers）分享的貼文

「Kisslock」的名字浪漫地形容金屬鎖扣接合時如接吻般緊密。大尺寸的梯形結構配上軟糯的皮質，夾在腋下展現出一種不經意的慵懶感。連《慾望城市：華麗下半場》(And Just Like That...)的 Sarah Jessica Parker都揹它上鏡，受歡迎程度讓網上炒價翻倍。證明了Coach即使不靠浮誇Logo，單憑經典的設計與質感，也能讓時尚界與年輕學生同時為之瘋狂。

在 Instagram 查看這則貼文 Stuart Vevers（@stuartvevers）分享的貼文

Swing Zip

復古風持續吹奏，Coach從1998年的經典設計中擷取靈感，推出了Swing Zip拉鍊手袋。手袋採用俐落的保齡球袋輪廓，配上細長的皮革肩帶，揹在腋下比例剛剛好，完全符合近年流行的Y2K美學。

在 Instagram 查看這則貼文 Coach Hong Kong & Macau Official（@coach.hkmo）分享的貼文

Swing Zip 的魅力在於其簡單純粹的線條，沒有多餘的五金配件，只以一個皮製吊牌點綴。袋底貼心地加入了金屬腳釘，減少底部磨損，耐用度大大提升。這款手袋在Gen Z極受歡迎，是日常隨性穿搭的神來之筆。

Gramercy

最後要介紹的這款Gramercy，絕對是為了那群「討厭撞袋」且追求質感的女生而設。設計捨棄了所有花巧的五金，回歸最純粹的設計初衷，在國外時裝圈有個花邊外號叫「最不像 Coach 的 Coach Bag」。原因在於它將品牌logo縮小到幾乎看不見的地步，這種「去logo化」的設計反而吸引了一群平時只買頂級奢牌的資深時裝精。

在 Instagram 查看這則貼文 Coach Hong Kong & Macau Official（@coach.hkmo）分享的貼文

手袋採用中性且流暢的剪裁，寬敞的內部空間能輕鬆容納平板電腦、化裝袋甚至是一套瑜伽服。無論是穿著幹練的長版大衣，還是周末換上隨性的牛仔褲，Gramercy 都能完美融入你的造型，展現出一種不隨波逐流的獨特品味。



