首相級美容話題掀熱潮！法令紋神器Kuchitore Plus有效減淡細紋？

女人天生就貪靚，就算堂堂首相也不例外！所說的就是日本首相高市早苗在內閣改組後，拜會維新會參議員石井苗子時，獲贈一個去法令紋神器。參議員石井更當場教高市早苗如何使用：「每天含3分鐘，就能改善法令紋，洗澡時或早上都可以用。妳看，我的法令紋都不見了！」。高市早苗更回應說：「姐姐變美了！」

這番對話讓不少網民對嚴肅的政客形象改觀，也令這個「去法令紋神器」成為日本美容界熱話，至今仍然缺貨。究竟是甚麼產品能打動首相呢？

這件消除法令紋神器是由日本株式会社FFC生產的Kuchitore Plus (クチトレプラス)，是一款專為口輪肌設計的訓練器，材質為聚酯彈性體，形狀類似一個牙膠。

使用方法簡單：把「牙膠」放於嘴唇內側，用嘴唇力量壓扁並維持3分鐘。每日使用可訓練口輪肌，放鬆嘴巴旁邊的肌肉，繼而改善法令紋和臉部鬆弛問題。

產品原本是針對吞嚥障礙及面部復健的醫療器材，但因為有美容效果而受歡迎，所以它仍然是醫療級用品，可以在醫院或FFC官網購買，含稅價錢是14,300日元，約港幣715元。不少日本網民也分享用後感，表示用了兩星期，法令紋有明顯減淡的效果。大家有興趣也可以到官網查看一下。

詳情：FFC

除了口部訓練器外，也可以使用對抗法令紋的護膚品。ELIXIR高純維A重點膠原抗皺霜含有日本厚生勞動省唯一認證可有效改善皺紋的高純維他命A。產品概念是先柔軟角質層、減低肌底膠原持續受壓，再修復真皮層中的氣墊膠原，並激活膠原自生，針對魚尾紋、法令紋、頸紋等11大皺紋。測試顯示使用四星期，皺紋減少45%。