紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人
Watch

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

玩味誌
蕭國仁 Henry SIU
玩味誌

　　新春伊始，萬象更新。對於愛錶人士而言，挑選一枚寓意吉祥的腕錶，不僅是品味的展現，更是為新的一年添上好運的象徵。駿馬奔騰、紅色喜慶、精湛工藝，這些元素在腕錶設計中交織出獨特的美感。下面精挑細選的三款新春佳作，正好呼應「由頭好到尾」的祝福，讓愛錶之人在新的一年裡好運連連。

 

#1 H. Moser & Cie. 亨利慕時
疾速者陀飛輪陶瓷概念腕錶

 

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

 

　　亨利慕時以煙燻色系腕錶聞名，近年更首度涉足陶瓷材質，為疾速者系列注入新意。枕形錶殼與一體式鏈帶以碳灰色陶瓷打造，交錯拋光與磨砂修飾，展現細膩工藝。紅色煙燻大明火琺瑯錶盤去除時標與品牌標誌，簡潔俐落卻充滿喜慶感。搭載雙游絲飛行陀飛輪，動感十足，彰顯品牌對精準、前瞻與經典的堅定承諾。這款腕錶既有現代感，又不失傳統工藝的深度，適合在新春佩戴，寓意穩健與突破。

 

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

 

查詢：H. Moser & Cie. 亨利慕時

 

#2 OMEGA 歐米茄
De Ville Prestige 腕錶

 

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

 

　　不經不覺，原來自1994年誕生的OMEGA De Ville Prestige 系列已經歷多少寒暑歲月。象徵經典與優雅的這枚腕錶，如今已邁入第三代。這款41毫米不鏽鋼腕錶，以拱形 PVD 酒紅色錶盤呼應新春喜慶氛圍，呈現太陽放射狀磨砂質感，搭配鍍銠指針、羅馬數字與寶石形刻度，綻放華麗光彩。錶面佈局精簡而別緻，3點鐘日期窗、6點鐘小秒盤，以及外圈鐵路式分鐘刻度，細節純粹。腕錶配以酒紅色皮革錶帶，內置 OMEGA Master Co-Axial Calibre 8802 機芯，並通過 Master Chronometer 大師天文台認證。此錶款以紅色寓意喜慶、吉祥與活力，完美詮釋經典設計與現代技術的融合，為新春增添一抹耀眼風采。觀乎型男名人Wagner Moura出席British Academy Film Awards在席間配上腕錶的迷人風采，即可見一斑。

 

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

 

查詢：OMEGA 歐米茄

 

#3 Vacheron Constantin江詩丹頓
Overseas 陀飛輪腕錶

 

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

 

　　江詩丹頓 Overseas 系列結合精湛技藝與運動風尚，最近推出首款採用鈦金屬材質並搭配深紅色錶盤的陀飛輪腕錶。鈦金屬兼具堅固與輕盈，完美契合休閒優雅的氣質。腕錶獲日內瓦印記認證，搭載厚度僅 5.65 毫米的 2160 超薄機芯，配備陀飛輪調節裝置，佩戴舒適。更貼心的是，隨錶附送三條錶帶：一條鈦金屬錶帶與兩條橡膠錶帶，無需工具即可輕鬆更換，展現靈活便利。深紅色錶盤既呼應新春喜慶，又彰顯高貴氣質。

 

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

紅盤開運好錶：亨利慕時陶瓷陀飛輪、江詩丹頓時尚貴氣、歐米茄溫潤迷人

 

查詢：江詩丹頓 Vacheron Constantin

