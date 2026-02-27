米芝蓮二星餐廳沖繩限定風味菜單！鮑魚海膽撻、魚子醬吞拿魚蕁麻班戟、牛臉頰肉配沖繩紫薯， 滋味滿載的琉球盛宴

最近一個星期日特別來到闊別一時的米芝蓮二星餐廳ARBOR食午餐，品嚐星廚Eric以沖繩食材作主題創作的期間限定Menu「沖繩限定菜單」，Eric為了獲取靈感專程出發沖繩，搜尋當地的時令優質食材，配合Eric對味道與口感的極致追求，為客人帶來一道接一道的佳餚美饌，一切來得太期待。

我們一行五人安坐於廂房裏面，先來一口法國無酒精玫瑰氣泡酒清清味蕾，為之後的美食做好準備。

先來品嚐每一次來到ARBOR都會吃停不了口的麵包，當天的版本是加入了納豆製作的酸種麵包，配合灑上佐賀焦糖芝士和京都納豆炮製的醬油牛油，每一口都是人間美味，幸好第一道前菜沒多久便送到，否則有機會吃麵包都會吃到飽。

Abalone—— 第一道菜來了一款鮑魚海膽撻，撻底加入了海苔突顯鮮味，撻底放了壽司飯，上面是一層是蒸煮過的海膽，配上鮑魚片和以鮑魚肝製作的醬汁，一啖入口，鮮味滿載，之後再喝下旁邊一小杯的芬蘭魚湯，濃郁的味道，細滑的口感，跟鮑魚海膽撻相輔相成，美味度立即加倍提升。

Tuna & Caviar——Eric巧妙地加入含有豐富維他命的蕁麻製成了班戟，上面放了吞拿魚他他和赤身，配合來自日本的高糖番茄、牛油果和特製醬汁，吃時把班戟包起全部食材，一同放入嘴巴，口感清爽，味道鮮甜，一吃愛上。

Scallop——之後來了一道肥美的扇貝菜式，加入了清酒製作的扇貝，配上用乳酪和茴香製成的醬汁，亮點是加入了沖繩青檸，讓菜式添上淡淡的清酸香氣，突出了扇貝自身的鮮甜味。

Beef Chee——主菜有兩款，我們人多兩款都點，分享著吃。先來品嚐牛臉頰肉，上面放了一片和牛與火腿，配上紅酒醬汁、黑蒜醬、沖繩長胡椒和有馬生椒的點醬。每一款點醬都帶有不同風味，跟口感軟嫩的牛臉頰肉實在匹配非常。不得不提放旁邊小小一條的沖繩迷你紫薯，先蒸後烤，烤好後再塗上味噌醬汁，外皮帶一點點焦脆，裏面的薯肉加了一層麻糬，讓薯肉變得甜蜜軟糯，好吃得想多來一條。

Murray Cod——Eric用上澳洲墨瑞鱈魚入饌，魚肉中混入了魚肉慕絲，讓口感變得更加豐富，配上焦化奶油和白味噌醬汁，跟牛臉頰肉一樣，同樣搭配了一條小小的根莖類食材，是次用了帶有堅果香氣的婆羅門參，是難忘的滋味。

Acerola ——來到甜點時間，Eric選用了針葉櫻桃來製作雪葩，配上韓國的草莓片，下面是用了櫻桃麻糬和白芝士慕絲製成的餡料，旁邊圍了一圈脆片，一啖入口，甜酸交集，清新解膩。

Madeleine & Shikuwasa —— 餐後小點有百吃不厭的餐廳名物：檸檬清酒瑪德蓮小蛋糕，配上用了沖繩香檸製成的小點醬，帶來了一種既熟悉又新穎的味道，為當天午餐劃上完美句號。

Arbor季節限定沖繩菜單5道菜午餐定價每位$888+，另外還有3道午餐（$688+）以供選擇。

Arbor

地址 : 中環皇后大道中80號H Queen’s 25樓

電話 : 3185 8388