穿上能傳承30年的溫柔：為何在講求快時尚的時代，我們依然鍾情 minä perhonen？

在這個速食年代，一件衣服的平均「壽命」往往不足一年；我們買得匆忙，丟得隨意，亦在不知不覺間，漸漸忘記了穿上一件真心喜歡的衣服時，那份單純而踏實的喜悅。若要在眾多品牌之中，尋找一個足以讓人放下對流行趨勢追逐、重新回到「穿得好」、「好好穿」的初心的名字，我的答案始終篤定：minä perhonen。

然而，當多數品牌一味追求產量、壓縮成本的同時，minä perhonen 卻選擇走一條「成功得最慢」的道路。這個由日本設計大師皆川明親手繪製的「蝴蝶」（品牌標誌性圖案 choucho），其魅力從不張揚外露，而是深藏在對每一寸織物、每一個細節的講究之中：觸手可及的柔軟、目之所及的細緻，體現出慢工細活的造詣。他深信設計不應只是追逐趨勢，而是能傳承給下一代的特別日常服飾。

為了這份執著，品牌從研發每一根線開始，反覆調整布料的質感與柔軟度。甚至在設計一件大衣前，他會精準計算布料重量，既擔心過重會造成身體負擔，又顧慮不夠厚實難以抵禦嚴寒。這種對穿著者感受的極致體貼，讓他的衣服即便穿上 30 年也依然經典如初。它，不追隨潮流腳步，也不刻意取悅大眾審美，卻總能在每季新品上架的瞬間，讓人心甘情願地打開錢包，一秒完售。

在這種理念下，「永續」與「傳承」不再是空洞的口號，而是踏實的實踐。這份堅持的背後，曾是一段艱辛的歲月：品牌創立初期，為了支撐「原創面料」這個昂貴卻不可妥協的夢想，皆川明曾在凌晨前往築地魚市場搬運魚獲，下午才回到工作室專注畫稿與研發。正是這份與生活搏鬥過的溫度，賦予了品牌獨有的深度。不只如此，隨著品牌步入第 31個年頭，全新的 minä perhonen 2026 春夏系列再次回到了那個溫柔而質樸的起點，今季的靈感核心很簡單：「希望今天穿上的衣服，能讓你開始期待下一次再穿上它的日子。」為了傳達這份期待，設計中加入了充滿童趣的小鬼圖案，為品牌標誌性的恬靜增添了幾分俏皮與生氣；與此同時，大量經典的精緻刺繡貫穿其中，一針一線皆蘊含著匠人的耐心。

其實，說到這裡，想送給同樣深陷這隻「蝴蝶」魅力的同好一個實用的貼士：雖然minä perhonen專門店很值得親身去細細逛一圈，但若鎖定要入手經典餐具、抱枕或生活小物，還是到新宿伊勢丹百貨，原因很簡單：可辦理退稅也能享受 Guest Card 折扣優惠，兩項優惠疊加下來，價格比在獨立門市入手划算多了。

查詢： minä perhonen