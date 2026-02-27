不要問我原因，連我也不知道原因——一直都有留意呂爵安的電影和劇集。

換另一個說法：一直留意他對角色的演繹。

他在《金多寶》的角色百事通，不是林家的人，跟鍾雪瑩飾演的林天晴，份屬同行，同樣從事電影行業——不是導演不是編劇，而是片場工作人員，一樣咁高咁大。

在片場，他能解決眼前任何棘手問題，片場外，有能力找來一間大屋給林天晴一家入住（扮中了金多寶），唯獨解決不了一個私人感情問題：怎樣才能夠成功追到天晴？

這角色，不在故事主線，卻又注定受到注目，畢竟演的是呂爵安。

基於我長期Mon實他的演出，我看見，對比過去做其他角色，他這一次的演繹，有種「鬆」。

不是鬆懈，而是輕鬆——從容。

當需要搞笑時，即使仍然動用誇張表情，但沒有了最初演戲時（例如《大叔的愛》）那種刻意的誇張，而是誇張得來自然。

而因為這個角色的存在性質不是純粹諧角，更似是默默匿在天晴身邊，保持一定距離的守護天使；到最後，事過境遷，在Crew車裏向天晴交代自己心意那一場，語氣淡淡然表情淡淡然，但動人。

我當然不會知道呂爵安演繹這個角色之前做了甚麼準備工夫，導演翁子光又有沒有面授機宜，但的而且確，百事通給我看見一份真實感——就像戲裏面姓林那家人，因為有真情實感，才令我投入，緊張。

今時今日大概再沒有純粹負責搞笑的演員，演員就是演員，喜怒哀樂都要演，事實上呂爵安也演過完全不需搞笑甚至相當嚴肅的角色，例如《過時．過節》和《死屍死時四十四》那兩個兒子角色，看得出，他很落力，以致太用力，每一次出場，都煞有介事山雨欲來。

到了《爸爸》，客串最後一場，以成年版阮厚明出場，跟隨爸爸，回到既有著愛，但慘劇亦的確有發生過的家，那一刻，應該是怎麼樣的心情？

透過大銀幕，我看見呂爵安就是如此一個心情不知道應該怎樣的人。

很短的一場戲，很好的一個結尾。

有些演員，本身就帶住光芒，並懂得自行調節光暗；也有一些，太光太亮，太振眼，需要學習怎樣因應情況，把光度調校。

呂爵安學懂了。