「出軌就係唔啱同不道德！」這句話沒有錯，卻未足以給出軌一個清晰的解說。

請容許我先戴頭盔去說這兩句話：

「若只說出軌是不道德，可能是對出軌未有全面理解。」

「若指出軌者是因為對伴侶不再有感情，可能是對出軌者欠缺一個準確描述。」

「而家我覺得同佢嘅關係都幾好，傾偈比未出事之前多，但係我應該永遠都忘記唔到佢曾經對我嘅傷害」她慨嘆的說：「如果佢無出過軌，而我哋關係可以好似而家咁就好啦。」

去年，這對夫妻因為丈夫有婚外情而走進輔導室。

一年過去，他們覺得重建婚姻情況已見穩定。與他們最後一次見面的這一天，我跟他們回顧一年來走過的路。

「你點解要做啲咁不道德嘅事？」一年前太太曾經質問他：「係咪你已經對我無咗感情？如果係，你可以同我講而唔係背住我偷食！」

「我對你仍然有感情，所以希望你……」他求情的話還沒說完，她立即大聲喝斥：「對一個人有感情會咁樣傷害對方嘅咩？」

對於形容出軌，一般都會較極端：出軌者不道德令伴侶受傷、對伴侶已經沒有感情所以偷食、男人就是好色貪心、被背叛者憤怒得歇斯底里……

但在輔導室內見到的，很多時候都不是這麼單向。有些被背叛的人，痛得連一句完整的話、一滴眼淚也出不到來；也有些出軌的人，後悔和羞恥得不知怎樣面對自己。

不離婚與感情重建，是截然不同的兩件事。以這對夫婦為例，如果他對她沒有感情、不願意面對太太的創傷，如果她觀察不到他有誠意改變、經驗不到有被他重視的感覺，修復感情幾乎是不可能。

「係咪對佢已經無感情？我覺得唔係！只不過因為結婚時間耐咗，對關係嘅敏感度少咗；至於感情疏遠，因為冇即時嘅嚴重問題，咁咪繼續落去囉！直至出咗事，畀老婆發現，先至去面對存在咗好耐嘅問題。」他繼續說：「老實講，如果唔係因為老婆嗌離婚，我唔想無咗佢，我一年前都唔會嚟見婚姻輔導。」

出軌，除了是好色、貪新鮮，還有不少是生活裏的孤單、現實中的疲憊，還有一些潛藏了很久的問題。

由他們的婚姻危機到出軌後修復關係，我看到人有追求新鮮刺激的欲望，也有對穩定關係的渴求；有摧毀感情的破壞力，也有建立關係的能力。

出軌，不一定是不道德人士的專屬產物，而是人性與感情的考驗。