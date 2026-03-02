歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

向華強成立信託基金處理遺產:傳500億身家由新抱郭碧婷打理，...
影視娛樂 娛樂

向華強成立信託基金處理遺產:傳500億身家由新抱郭碧婷打理，...
無筆無水無墨:香港當代水墨藝術的反思
Art & Living

無筆無水無墨:香港當代水墨藝術的反思
逆齡神器|肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教...
健康飲食 樂本健．健康教室

逆齡神器|肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
出軌，不一定是不道德人士的專屬產物，而是人性與感情的考驗
Love Philosophy

出軌，不一定是不道德人士的專屬產物，而是人性與感情的考驗

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　「出軌就係唔啱同不道德！」這句話沒有錯，卻未足以給出軌一個清晰的解說。

 

　　請容許我先戴頭盔去說這兩句話：

 

　　「若只說出軌是不道德，可能是對出軌未有全面理解。」

 

　　「若指出軌者是因為對伴侶不再有感情，可能是對出軌者欠缺一個準確描述。」

 

　　「而家我覺得同佢嘅關係都幾好，傾偈比未出事之前多，但係我應該永遠都忘記唔到佢曾經對我嘅傷害」她慨嘆的說：「如果佢無出過軌，而我哋關係可以好似而家咁就好啦。」

 

　　去年，這對夫妻因為丈夫有婚外情而走進輔導室。

 

　　一年過去，他們覺得重建婚姻情況已見穩定。與他們最後一次見面的這一天，我跟他們回顧一年來走過的路。

 

　　「你點解要做啲咁不道德嘅事？」一年前太太曾經質問他：「係咪你已經對我無咗感情？如果係，你可以同我講而唔係背住我偷食！」

 

　　「我對你仍然有感情，所以希望你……」他求情的話還沒說完，她立即大聲喝斥：「對一個人有感情會咁樣傷害對方嘅咩？」

 

　　對於形容出軌，一般都會較極端：出軌者不道德令伴侶受傷、對伴侶已經沒有感情所以偷食、男人就是好色貪心、被背叛者憤怒得歇斯底里……

 

　　但在輔導室內見到的，很多時候都不是這麼單向。有些被背叛的人，痛得連一句完整的話、一滴眼淚也出不到來；也有些出軌的人，後悔和羞恥得不知怎樣面對自己。

 

　　不離婚與感情重建，是截然不同的兩件事。以這對夫婦為例，如果他對她沒有感情、不願意面對太太的創傷，如果她觀察不到他有誠意改變、經驗不到有被他重視的感覺，修復感情幾乎是不可能。

 

　　「係咪對佢已經無感情？我覺得唔係！只不過因為結婚時間耐咗，對關係嘅敏感度少咗；至於感情疏遠，因為冇即時嘅嚴重問題，咁咪繼續落去囉！直至出咗事，畀老婆發現，先至去面對存在咗好耐嘅問題。」他繼續說：「老實講，如果唔係因為老婆嗌離婚，我唔想無咗佢，我一年前都唔會嚟見婚姻輔導。」

 

　　出軌，除了是好色、貪新鮮，還有不少是生活裏的孤單、現實中的疲憊，還有一些潛藏了很久的問題。

 

　　由他們的婚姻危機到出軌後修復關係，我看到人有追求新鮮刺激的欲望，也有對穩定關係的渴求；有摧毀感情的破壞力，也有建立關係的能力。

 

　　出軌，不一定是不道德人士的專屬產物，而是人性與感情的考驗。

 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#出軌#離婚#婚姻
Add a comment ...Add a comment ...
當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？
更多性治療師手記文章
當真心遇上遊戲：網上情緣為何總是成為別人的免費餐？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處