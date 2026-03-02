告別迷你時代！大容量手袋當道，Chanel到Balenciaga誰能裝下你的生活？

迷你精巧的「小廢包」對女生而言總有著莫名的吸引力，但隨著生活節奏加快，大家似乎更渴望一份實實在在的安全感。在經歷了幾季「出門只帶一支唇膏」的極簡風潮後，2026年的時尚界正式宣告：大袋時代全面回歸！

這一季，設計師們不再糾結於裝飾性的尺寸，而是回歸生活本質，將工作、旅行與日常質感完美揉合。無論是裝得下手提電腦的的工作需求，還是隨性揹上街的率性，特大Tote Bag都能給予一種成熟且從容的氣質。2026春夏系列中，從 A4尺寸到超大型的Maxi Bag隨處可見，主打高存在感與實用性。大家準備好重新迎接這股大袋熱潮，還是依舊情歸小廢包？

CHANEL 26S Flapbag

當GD（權志龍）在機場揹著這款Chanel 26S Flapbag現身，時尚界便知道Chanel的新時代來了。這款來自2026春夏系列的特大Flap Bag完全顛覆了品牌以往給人的嬌貴的既定形象，改以柔軟皮革打造出慵懶隨性的質感。

最有趣的是，這款手袋雖然還未正式上架，Jennie、A$AP Rocky及卻已經搶曝光。柔軟皮革配上經典翻蓋設計，特大的容量讓它散發著強烈的中性氣息。無論配襯西裝或牛仔褲，都能展現那種毫不費力的時尚感。這種打破性別界限的設計方向，正好呼應了當下追求自在生活的態度，難怪被預測為今年最具人氣的It Bag之一。

CELINE NEW LUGGAGE

提起Celine，大家腦海中總會浮現Phoebe Philo於2010年推出的Phantom Luggage，成為Celine的經典符號。如今新任創意總監Michael Rider為2026春季系列帶來全新演繹的New Luggage，以更柔軟的羊皮和重新調整的比例，讓這個經典設計變得更貼近日常。

New Luggage保留了標誌性的結構，改以更為柔軟亮澤的羊皮製作，減少了以往的硬挺束縛感，反而多了一份法式的慵懶味道。新版最吸引人之處在於其橫向的特大比例，配合柔軟的袋身，讓這款手袋不再有距離感。包括品牌大使 BTS成員V及Julia Roberts等都已被拍到揹著這款手袋穿梭於日常，足見其不分性別的百搭魅力。中號尺寸對於亞洲女性來說亦恰到好處，既能容納所有隨身物，又能在身側保持俐落感。

LOEWE Amazona 180

Jack McCollough和Lazaro Hernandez這對創意雙人組入主Loewe後，選擇將經典Amazona手袋重新演繹，推出Amazona 180慶祝品牌180週年。最特別之處在於半開拉鍊設計，前方深棕色麂皮裁片自然下凹，露出內層的皮革和金色拉鍊，呈現一種介乎完成與未完成之間的隨性美感。

單手柄設計配上全新雙L標誌，將紐約的都市感與西班牙百年工藝完美融合。這款手袋有光滑皮革、麂皮和鱷魚紋等不同材質選擇，闊敞的容量既實用又有型，完全打破了傳統手袋的嚴謹框架，展現出一種流動的現代美學。

Bottega Veneta Barbara Tote

BV再次展現其「不需 Logo，也能展現身份」的高級感。新一季推出的Barbara Tote將品牌引以為傲的Intrecciato編織工藝發揮到極致。這款手袋捨棄了多餘裝飾，專注於流線型的純粹設計。以極致柔軟的納帕皮革編織而成，觸感如絲般順滑，每一個編織細節都展現出精湛工藝。

最貼心的設計莫過於內部設有按扣，可與防塵袋結合進行收納，兼具美感與實際功能。Barbara Tote強調結構與層次，散發出一種低調奢華態度，成為一款經得起時間考驗的經典。

Balenciaga Carrie Carry All Bag

Balenciaga的Carrie系列從保齡球袋造型起家，如今推出的特大號Carry All Bag重新定義了甚麼叫「帥氣的奢華」。選用有紋理的小牛皮製作，最迷人之處在於皮質的柔軟度——當你放入物品後，袋身呈現自然的「陷落感」，看起來就像充滿故事的vintage bag。

梯形線條配上翻蓋設計，長肩帶和各種金屬吊飾的點綴，在經典與現代之間找到完美平衡。對於那些討厭墨守成規、追求獨特穿搭風格的人來說，這款兼具強大裝載量與頹廢美學的手袋，無疑是今年最值得投資的選擇。