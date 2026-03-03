中環米芝蓮一星粵菜食府設樓上樓！魚籽澳洲帶子燒賣、鑊氣X.O.醬小炒王，傳承粵菜經典

都爹利會館去年年中完成翻新後，我與友人迫不及待相約前往聚餐。由André Fu Studio重新設計的兩層樓空間，古典優雅卻不落俗套，營造出一種永不過時的現代氛圍。行政總廚陳佑良師傅推出的新菜式，正如這空間一樣，完美體現「傳承」的精髓，將傳統粵菜的靈魂注入當代創新。當時，同樣深深吸引我的，便是四樓那處被命名為「樓上樓」（The Upper Room）的全新區域。只是匆匆一瞥，已讓人充滿期待。上星期，我終於體驗一頓Upper Room的晚餐。

從三樓沿著迴旋樓梯拾級而上，抵達四樓The Upper Room，迎面而來的是一派輕鬆愜意的酒吧氛圍，配以舒適的梳化座位。推開門的那一刻，巨型戶外露台吹來的舒爽晚風瞬間包裹全身，帶來一絲難得的悠閒與自在。The Upper Room是個隨性又帶點玩味的社交地盤。裝潢走輕鬆路線，室內像個舒舒服服的lounge，梳化位坐得舒服，燈光暖黃黃的，牆上還掛著些當代藝術品。坐著坐著，以為自己去了豪華度假村偷閒。超大戶外露台綠樹成蔭，時常將室外的度假氣息吹入室內。在中環鬧市當中，這種chill更是奢華！

The Upper Room的餐單同樣由陳佑良師傅及其廚房團隊主理，走輕鬆藝術路線，餐單匯聚傳統風味小吃、手工點心與摩登粵菜，全日供應，無需拘泥於早市時段，隨時可來一頓自在的粵式饗宴。最吸引的，莫過全新晚市套餐，每日下午5:30起供應，每位$358+10%（兩位起）。沒錯，每位三、四百元，便可以品嚐到米芝蓮星級晚餐，套餐包括三款手工點心、兩道主菜、時令蔬菜、主食如楊州炒飯，還可加$40享用香芒楊枝甘露等甜品。與好友聚餐、慶生，或者只是純粹想在中環吃頓晚餐，去The Upper Room真是無懸念。

即使是晚市，The Upper Room也提供a la carte點心。先來些點心，麻辣龍蝦氣泡春卷炸出脹卜卜空氣感，外層金黃酥脆，輕輕一咬，外層喀嚓脆響，內裡充滿空氣般的鬆化口感，讓人感覺輕盈不油膩。餡料用上飽滿多汁的龍蝦肉，鮮甜彈牙，配以川味麻辣調味，藤椒的麻香與辣度點到即止，香氣撲鼻，唇齒留下一絲酥麻卻不會蓋過海鮮的原味。

梅醬燒鵝批像港式下午茶的經典小點，賣相討喜，金黃酥皮鬆化香口，口感和味道也二百分。內餡是都爹利招牌的燒鵝肉，肉質嫩滑油潤，帶住燒鵝獨有的香脆皮與肉汁，配上酸甜的梅醬，梅子的清新酸味完美中和鵝肉的油膩，入口層次分明，風味雅致卻濃郁，食得出廚師對平衡的拿捏。

吉列蝦多士在這裡做得特別精緻。蝦蓉舖在厚薄適中的多士上，蝦肉新鮮彈牙，調味清鮮不加太多配料，保持蝦的原味。外層炸得金黃香脆，蝦蓉與麵包完美融合，一咬下去脆口與軟嫩並存，蝦香濃郁卻不膩。整體乾淨俐落，沒有多餘的裝飾，卻展現出粵菜對食材的尊重。

至於晚市套餐的點心可在魚籽澳洲帶子燒賣、脆皮雪山叉燒包、翡翠白菜餃、古早魚粉蝦餃和韭黃雪山叉燒包，五款當中選三款，而我點選了前三款。魚籽澳洲帶子燒賣蒸得晶瑩剔透，頂上點綴著澳洲帶子與魚籽，帶子肉細滑鮮甜，魚籽則帶來微微的鹹鮮爆漿感。餡料以豬肉蝦蓉為基底，調味清鮮不膩，肉香與海鮮的鮮味層層疊加，一咬下去香氣豐盈。

脆皮雪山叉燒包靈感來自港式「墨西哥包」外層脆皮鬆化卻不硬，輕咬喀嚓一聲，內裡是軟綿的麵包，叉燒餡塞得滿滿，肉質嫩滑，蜜汁叉燒香甜鹹香適中，帶點焦糖化的風味，甜度溫和不膩。翡翠白菜餃走清新路線，皮色翠綠如翡翠，透出內裡的白菜與菌類餡料，賣相雅致。餡以新鮮白菜為主，配羊肚菌或其他菌菇，蒸得軟嫩入味，白菜保持脆甜清香，菌菇帶來大地般的濃郁鮮味與微微的土香，調味淡雅卻層次豐富，不加重油或味精，入口清淡中帶鮮甜。

主菜可於滑蛋炒蝦球、都爹利X.O.醬小炒王、沙嗲粉絲牛肉煲和麻婆豆腐當中四選二。選擇了前兩者，滑蛋炒蝦球炒蛋滑溜細膩，蛋香濃郁卻不油膩，呈現出金黃柔軟的質感，入口有半融化的順滑。蝦球選用大隻鮮蝦，處理得乾淨彈牙，鮮甜多汁，一咬下去蝦肉的彈性與蛋的柔滑完美融合，鮮味層層釋放。這道菜食得出廚師對火候的精準掌控——蛋不老不生，蝦不縮不柴，一流！

真心推介都爹利X.O.醬小炒王，僅限樓上樓提供的招牌小炒，將大牌檔美食升級，自家秘製X.O.醬，作為靈魂。豬頸肉切得厚薄適中，炒得軟嫩入味，帶點嚼勁卻不柴；腰果炸得香脆金黃，增添口感層次；韭菜與乾蝦米則帶來鮮香與脆口，乾蝦米吸飽醬汁，爆發出濃郁的海鮮風味。整體鑊氣十足，X.O.醬的鹹香、微辣與鮮味均衡，香氣撲鼻，卻不會過鹹或過辣，食得出米芝蓮級的細膩——醬汁包裹每件材料，卻不濕黏。

晚市套餐包括蒜蓉時蔬，廚房取蔬菜中間最嫩部份烹調，美味鮮香。如果想多吃菜，推介追加鮮百合秋葵。鮮百合秋葵擺盤像幅畫，翠綠的秋葵切成薄片，鮮百合瓣瓣分明，色澤翠綠與雪白交織，淋上少許醬汁，輕盈不油膩。秋葵處理得極其講究，斜切薄片後快速灼熟，保留了獨特的黏液感卻不黏牙，口感脆爽中帶絲絲滑順，脆度與黏性並存。鮮百合則選用上等新鮮貨，瓣瓣飽滿，入口粉甜脆嫩，帶有天然的清香與微微甜味。醬汁鹹度低而提鮮，輕輕一拌便讓整碟菜鮮味爆發。

看見喜愛坐戶外露台的外國人，每枱也點選了片皮鴨，真識歎！我也忍不住單點了都爹利吊炸本地雞。師傅選用本地飼養的龍江雞，肉質鮮嫩多汁。製作過程極其講究：先以秘製醃料浸泡十小時，讓雞肉入味；再風乾至皮乾身，鎖住汁水；最後以傳統「吊炸」技法——熱油淋上超過300次，逐層炸至皮薄如紙、金黃酥脆，卻不油膩。外皮薄脆輕盈，內裡雞肉保持滑嫩多汁，肉質彈牙卻不柴，鮮甜自然，帶有淡淡的雞香與醃料的回甘。整體風味均衡，鹹香適中。

套餐主食選擇了生炒A4和牛崧飯賣相樸實卻誘人，米粒金黃分明。A4宮崎和牛選用頂級部位，油花分佈細膩，炒成崧後肉質嫩滑不柴，帶有和牛獨有的奶香與油潤，入口即化卻不膩。炒飯米飯吸飽和牛的油香與淡淡肉汁，風味層層滲入，每一口都帶出和牛的鮮甜與米飯的香氣。

甜品也是不要錯過，加$40於晚市套餐中選擇了香芒楊枝甘露外，還單點了農曆年間限定甜品——紫薯荔枝球。香芒楊枝甘露以芒果味為主角，卻不單調。口感滑順當中帶有爆珠的溫柔衝擊，甜度溫和，芒果甜美當中又有柚子的清香。而紫薯荔枝球紫色外皮金黃酥脆，內餡以紫薯蓉為基底，綿密細膩，帶有天然的紫薯甜香與淡淡栗子風味，甜度適中，不會過膩。

都爹利樓上樓

地址：中環都爹利街一號四樓

電話：2525 9191