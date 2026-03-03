回南天令肌膚水腫+屏障失調？護膚要訣：穩屏障、控油、清爽保濕！

護膚要訣：輕、爽、透！

寒盡暖生，踏入春天，香港的氣候回暖，潮濕多霧，伴隨著還有牆身出水、衣物難乾，肌膚亦難免受影響，出油暴增、粉刺暗粒、上妝溶妝、敏感泛紅等問題紛紛出現。潮濕天氣下，肌膚最需要的是恰到好處的清爽與穩定，我會建議做減法、換質地、強控油、穩屏障，用最輕盈的方式，應對最黏膩的天氣。

肌膚在回南天失衡，是由於濕度高導致角質層水分飽和，令皮脂排出不順暢，堵塞毛孔，加上溫差大及天氣悶熱，加劇肌膚微炎症，敏感及暗瘡更容易爆發。一旦因為潮濕而誤以為可以省略保濕，反而會變成外油內乾。如果防曬、底妝依然厚重，遇上汗水及油脂，肌膚會形如「焗桑拿」一樣。

清潔：溫和控油

天氣潮濕並不等於不用保濕，而是要改變策略。我相信只要採用「輕、透、爽」作為核心護膚要訣，就可以拯救回南天之下的肌膚。清潔方面，重點是溫和控油，不用過度去油。早晚潔面即可，避免高溫熱水與強力皂基。混油／油皮可選氨基酸＋輕度控油潔面；乾敏肌只用溫和氨基酸，早上甚至可用清水簡單清潔。一週一至兩次輕度去角質，甘醇酸、乳酸優先，避開磨砂摩擦。

保濕：捨棄面霜，輕薄為主

保濕的關鍵是水感不封閉。精華首選透明質酸、分子釘（神經醯胺Ceramide）、維他命B5，效果補水兼修護。面霜要暫停，改用輕盈乳液、凝膠，薄塗一層已經足夠，乾肌可局部加強，不須全臉厚敷。針對T區易出油，可使用清爽型控油精華，若出現暗瘡，可局部塗上暗瘡精華。防曬一定要做足，質地首選水感、輕爽乳，避開油潤膏狀，以免加重悶痘。底妝則要盡量輕薄，多數時間以防曬＋淡妝為主。

牢記三大護膚禁忌 以免加重肌膚負擔

潮濕天有三大護膚禁忌必須特別留意，包括忌厚敷面霜及封閉性保養，以免悶痘、閉口；忌過度清潔及頻繁去角質，導致屏障被破壞，愈洗愈油；忌層層疊加精華，步驟愈多，肌膚負擔愈重。

因應不同膚質，護膚程序亦有所分別，大家可以選擇最適合自己的方式應對。

• 油性/混合肌：潔面→控油爽膚水→保濕精華→輕乳／輕薄植物油→防曬

• 乾性肌：溫和潔面→保濕精華→輕乳液／輕薄植物油→防曬（不厚敷）

• 敏感肌：極簡護膚，修護屏障為主，避酒精、香精、高濃度酸類

生活細節也是關鍵

一些經常被忽略的生活小細節，原來也可以幫助肌膚安然度過潮濕天。例如在室內時，盡量使用抽濕機或冷氣除濕；將護膚品置於陰涼處，避免潮濕變質；少攝取甜、油、辣，以減少肌膚炎症；保持枕套、手機、化妝掃清潔，減少細菌接觸肌膚。我深信，這些簡單的舉動，配合適當調整護膚程序，即使回南天來襲，肌膚依然可以穩定透亮。