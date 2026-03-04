歡迎回來

【易經看世界】從大過卦及兌卦看車公廟靈籤：香港經濟繁榮是實是虛？

婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓
Love Philosophy

婚外情的矛頭總指向男人，這些年女人的出軌比例已不遑多讓

我單身但我快樂
Ayu 阿愚
我單身但我快樂

　　朋友G告訴我，她發現母親有婚外情。

 

　　「我媽買了新手提電話，替她更新程式時，突然有短訊提示彈出，那個暱稱太陌生了，我怕我媽誤中電話騙局，於是便按進去看一下。就這樣，我發現兩人的甜蜜私訊和親暱合照。對方同樣是中年人，看來不像騙案，兩人秘密來往已有一段日子，原來新手機也是他送給我媽的。」G說。

 

　　她還未想到該怎麼做，大概是應先勸誡母親離開那男人吧！只是她不懂怎開口。要告訴父親嗎？更加不懂怎開口；而且，她也不想事情惡化到無可挽救的地步。

 

　　「以前我媽經常懷疑爸爸有外遇，想不到先出軌的是我媽。」很意外嗎？傳統觀念總引導我們將婚外情的矛頭指向男性，但社會風氣變了，女性不再單純被動，她們的角色，既可以是介入別人的婚姻，或是讓別人介入自己的婚姻，更可能是兩人各有家室…… 

 

　　我耳聞目睹的出軌個案，女性真的不比男性少，而且同樣不受年齡所限，即使人到中年，亦有中年人的情感領域。

 

　　翻閱一些國際調查，才發現世界遠比我們想像中複雜。英國著名約會網站 Illicit Encounters 公開數字，近年註冊女性用戶增長速度較男性更快。民意調查公司 YouGov一項關於婚外情的研究亦顯示，整體而言，英國承認曾有過婚外情的男性約為16%，而女性約為15%，若細分30歲以下年齡層，女性承認出軌的比例或更稍勝男性。

 

　　回看香港，婚外情同樣越來越普遍，社交網絡、智能手機的普及，令誘惑無處不在。對於數據所反映出來的「女多於男」或者「兩者差距收窄」，身為女人，我們確實不難理解箇中心態。

 

　　男性出軌的動機，通常出於新鮮感、刺激感或身體需求，而女性則較多因為婚內感情匱乏、缺乏關懷等心理因素所推動。所以，女人一旦出軌，對原有婚姻的傷害和衝擊往往比較大，只而她們並非單純「玩玩而已」。

 

　　G到底該怎麼做，大概沒有標準答案。有些人會選擇佯裝毫不知情，寧願靜待另一端感情破裂，期望母親的情感能夠悄然回歸家庭。一旦說破了，這件事情便需要急切處理，一切也就回不去了。在「應該」和「不應該」介入之間，我們還是要先認清自己有沒有調解的能力，會不會幫倒忙。

 

　　G或許可以試試用疑問的態度去「提醒」母親，「怎麼近來你好像變得有點不尋常」、「朋友的母親出軌，被人騙去了大半積蓄」，或是半開玩笑地試探「為何經常偷偷看電話？是有不可告人的秘密嗎？」，但願心虛的人看在子女的份上，能夠趕在被揭發之前斬斷婚外情。

 

　　當然，必要時，也許真的需要大義滅親。

 

　　到最後她情歸何處，已不在你的可控範圍，一切就留待大人們自行收拾吧！

 

Tags:#感情關係#分手#婚姻壓力#父母感情#家庭關係#婚姻相處#愛情#婚姻
從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀
