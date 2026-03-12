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港樂「黃佳俊的馬勒七」及「約丹與狄里柏斯基」：在聲響與結構之中反覆試探
Artcation
Culture

港樂「黃佳俊的馬勒七」及「約丹與狄里柏斯基」：在聲響與結構之中反覆試探

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　最近欣賞了香港管弦樂團的「黃佳俊的馬勒七」及「約丹與狄里柏斯基」兩套節目。兩者的選曲與編排，呈現出旋律與樂器運用上的複雜性，同時展現出狂放設計與工整旋律之間的對比。兩場演出宛如在同一座劇院內上演一齣經過精心設計的芭蕾舞劇；然而劇院之外，卻似有一群奔騰的馬匹，街道上的人們高聲談論各樣大小事情，就如節日的晚上。每一個人都以最為舒適的方式，表達自己對生命的熱誠。

 

港樂「黃佳俊的馬勒七」及「約丹與狄里柏斯基」：在聲響與結構之中反覆試探

黃佳俊的馬勒七。Souce/香港管弦樂團

 

　　第五屆馬勒指揮大賽冠軍黃佳俊，此次與香港管弦樂團帶來馬勒的《E小調第七交響曲》。作品中運用了曼陀林、結他、牛鈴與低音管鐘等並不常見於管弦樂演出的樂器，因而演奏出獨有的音色；自第三樂章〈諧謔曲：幽暗地〉開始，明顯呈現出這些樂器所營造的不協調感，彷彿帶有對死亡的著迷，也賦予音樂一種眩惑的氣質。對於首次接觸此樂曲的人而言，它並不如擁有明確節奏與規律的交響曲那般易於親近；亦因此，在作曲家九首交響曲之中成為最具爭議的一首。樂曲中突如其來的聲響，在意想不到的時刻出現，彷彿更貼近現代實驗音樂，不斷在聲響與結構之中反覆試探。

 

港樂「黃佳俊的馬勒七」及「約丹與狄里柏斯基」：在聲響與結構之中反覆試探

約丹與狄里柏斯基。Souce/香港管弦樂團

 

　　而在另一場演出中，鋼琴狄里柏斯基（Simon Trpčeski）在約丹（Philippe Jordan）的指揮下，演繹李斯特的《A大調第二鋼琴協奏曲》時，展現出規律而恰到好處的控制；在每一個音色的處理上的細膩，對速度的要求亦清晰明確。在李斯特筆下那些華麗的段落之中，狄里柏斯基讓人感受到對作品的熟練與掌握，並在結構之中從容發揮。

 

　　在安可曲方面，他分別演奏了浦羅哥菲夫的《第七鋼琴奏鳴曲》第三樂章，以及拉威爾的《鵝媽媽組曲：仙子花園（四手聯彈鋼琴版）》。狄里柏斯基與約丹之間的互動，透露出他與其他演奏者不同的個性——那是一種在對樂曲全面掌握之下所展現的隨性。

 

　　此外，以拉威爾作品為主的選曲部分，亦清晰地與馬勒形成對比。拉威爾憑藉精緻的管弦樂與規律節奏，呈現戲劇性的張力。特別在《達夫尼與克羅依》第二組曲中，合唱團的加入營造出緊張的戲劇氣氛。即便樂曲反覆展開不同的故事與情節，最終仍然依循主題的發展，完成一段壯麗的敘述。

 

黃佳俊的馬勒七

詳情：https://www.hkphil.org/tc/concert/kahchun-wong-conducts-mahler-7

 

約丹與狄里柏斯基

詳情:https://www.hkphil.org/tc/concert/philippe-jordan-and-simon-trpceski

 

Tags:#香港管弦樂團#hkphil#馬勒#黃佳俊#約丹#古典音樂#ArtAndLiving
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