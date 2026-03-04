歡迎回來

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界
Culture
Artcation

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

香港‧寶‧藏
Alex Lai
香港‧寶‧藏
PHOTO:由作者提供

　　早幾年某大學校長送我一套《清風盈袖》扇畫冊，全部是黄貴權醫生的扇畫收藏；到最近在香港藝術館觀賞《難得清風──靜觀樓藏扇精選》，重遇謝醫生這批珍藏，心中竟有幾分他鄉遇故知的親切。那套畫冊我偶爾翻閱，總覺得隔著一層紙的距離；如今親眼見到這些扇子陳列在展櫃中，才真正體會到「懷袖雅物」四個字的重量。

 

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

 

　　摺扇約於明代開始盛行，因其開合自如、攜藏便利，逐漸成為宮廷與文人雅士的隨身之物。想像古人寬袖中藏着這樣一把扇子，炎夏時節取出輕搖，清風徐來；冬日懷裡揣著，指尖觸及扇骨上精緻的雕刻，也是一種無言的慰藉。更妙的是，這方寸之間的扇面，竟能涵納山水，寄情翰墨，開啟一片靈性天地。在名家筆墨與巧匠技藝的交融中，扇子早已超越納涼之用，成為承載中華美學精神的獨特藝術載體。

 

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

 

　　走進展廳，目光所及盡是晚清至近現代的名家成扇。任頤的扇面設色明麗，張大千的山水氣韻生動，溥儒的筆墨清雅脫俗，朱屺瞻與趙少昂的作品各具風采。每一把扇子都集詩、書、畫、印、雕刻於一身，在弧面上佈局經營，既要保持畫面的平衡，又要順應扇形的走勢，稍有不慎便會失衡。繪扇之難，正在於此。

 

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

 

　　然而，藏扇更是難上加難。扇子形制特殊，紙面脆弱，扇骨易損，保存極不容易。若能將如此眾多名家的成扇匯聚成系，形成完整的收藏體系，實在難能可貴。黃貴權醫生以數十年之功，憑著專業人士特有的執著與嚴謹，將這些珍品一件件搜集、整理、保存，如今悉數捐贈予香港藝術館，讓公眾得以共享這份文化遺產。這份胸襟，令人肅然起敬。

 

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

 

　　展廳中，藝術館以度身訂製的展櫃及展台，多角度展示成扇「一體兩面」的美學。我不禁想起黃醫生那個舊式小本，上面圖文簡要，全是精煉整齊的收藏筆記。或許正是這種醫生的職業習慣，讓他能以如此系統的方式建立自己的收藏。「代表性」、「系統性」是他一直堅守的收藏準則。正因如此，我們今天才能在這裡看到如此豐富而完整的扇畫世界。

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

 

　　展櫃中有一套金箋山水扇冊，集合了朱屺瞻、黃君壁、趙少昂、謝稚柳、陳佩秋等十二位名家的作品，是他們專為友人潛心所繪。據說正是這套扇冊，讓黃醫生領略到集千萬於一隅的微觀筆墨世界，從此開啟了對成扇收藏的濃厚興趣。扇面上的每一筆，都飽含著畫家與藏家之間的情誼，彷彿能聽見他們當年的笑語聲。

 

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

 

　　看畢展覽，走出藝術館，秋風拂面，清爽宜人。想起朱屺瞻老人對黃醫生的評價：「知其意之殷，其性之篤，其情之癡也。」這份癡情化作了展廳中逾一百五十把成扇，靜靜訴說著一個收藏家的執著與溫度。清風如穆，在熱鬧的城市中，這些扇子就像一股清涼的露水，讓我們得以在方寸之間，窺見一個遼闊而深邃的藝術世界。

 

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

《難得清風──靜觀樓藏扇精選》：在方寸間，窺見一個深邃的藝術世界

 

「難得清風──靜觀樓藏扇精選」

地址：香港藝術館4樓靜觀樓藏品廳

日期：2025年12月23日至——

門票：免費入場

查詢：難得清風──靜觀樓藏扇精選https://hk.art.museum/tc/web/ma/exhibitions-and-events/fantastic-breeze.html

 

Tags:#香港藝術館#難得清風#靜觀樓藏扇精選#藏扇#摺扇#清風盈袖
