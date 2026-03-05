歡迎回來

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學
Fashion News
Celebrity Style

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

TEXT:TheoPHOTO:官網

　　Jacob Elordi這個名字，大家未必能第一時間對號入座，但近年不少話題作中，總會見到他那種讓人過目不忘的身影：在 HBO 劇集《高校十八禁》（Euphoria）裏，他以充滿壓迫感的校草形象打開知名度；到了《Saltburn》，他則完美示範了何謂「優雅與危險感」並存。這位來自澳洲的型男，憑藉接近兩米的身高在鏡頭前佔盡優勢，但更吸引人的，是他那種不急於取悅觀眾的穩定氣場 —— 無論在銀幕內外，他的穿衣哲學同樣成立。

 

　　近年男士造型的焦點，正由「誇張搶眼」轉向「鬆弛順眼」。Jacob Elordi正是後者的佼佼者：他不靠繁複的穿搭堆疊，反而將比例與質感處理得極其精準。造型簡約而不單薄，風格安靜卻非常有份量。這也解釋了為何他從影視圈跨足時尚界，能過度得如此自然，甚至成為大家爭相追看的品味指標。

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/IG@Cartier

 

從澳洲運動員到影壇實力派

 

　　或許大眾對 Jacob Elordi 的最初印象，仍停留在 Netflix 青春電影《親親小站》（The Kissing Booth）中的校園男神。事實上，1997年出生的他原本是布里斯本的欖球球員，因傷才轉投演藝圈。19 歲那年，他隻身飛往美國闖蕩，沒想到憑一部校園片便一炮而紅。

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/HBO

 

　　隨後他在《高校十八禁》中，將那個性格扭曲卻迷人的高中生演得入木三分，演技實力不容小覷。近年他更積極挑戰多元角色，例如在《貓王與我》（Priscilla）飾演傳奇巨星「貓王」，更憑《Saltburn》入圍英國電影學院獎（BAFTA）最佳男配角。接下來，他還有 Netflix 的《科學怪人》（Frankenstein）以及即將上映的《咆哮山莊》（Wuthering Heights），用作品證明自己絕非空有外表的「花瓶」。

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/Netflix

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/Warner Bros.

 

時尚圈的「女袋男揹」天花板

 

　　Jacob Elordi的時尚地位，在2024年正式接任Bottega Veneta全球品牌大使後達到巔峰。他最為人津津樂道的，是能將女裝手袋揹得比女生更有型 —— 無論是BV的 Andiamo、Cassette，還是Fendi的Baguette，在他身上都顯得率性自然，毫無違和感。

 

在 Instagram 查看這則貼文

Bottega Veneta（@newbottega）分享的貼文

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/Getty Images

 

　　他甚至被媒體封為「BV 手袋之王」，曾被拍到在機場一次拎起三個BV包袋，連陪家人出遊都能引起極高討論度。這種隨性卻充滿品味的生活態度，正是品牌最想要的形象。

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/newbottega

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/Bottega Veneta

 

　　早前為《咆哮山莊》的首映禮及宣傳活動中換上Chanel造型。完美駕馭2026春夏系列外套，簡單配搭黑 T-shirt 與白長褲，將原屬女性的優雅剪裁，穿出了男性的瀟灑。這種跨越性別界限（Gender-neutral）的穿衣態度，正好呼應了當下「衣服不應被性別限制」的潮流趨勢。

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/IG@jacobelordicom 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/IG@maison.de.chanel

 

每個人都能借鏡的穿搭法則

 

　　Jacob Elordi的風格之所以值得參考，在於他從不刻意堆砌品牌Logo。他的風格可以概括為「俐落、乾淨、重細節」。比起盲目追求當季爆款，他更偏好微喇叭牛仔褲、質感針織衫等經典單品，打造出那種「毫不費力的型」（Effortless Cool）。

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/IG@jacobelordicom 

 

　　他曾坦言穿搭深受 Ryan Gosling 影響，喜歡在休閒中滲入復古元素。自認擁有「老靈魂」的他，私下熱愛閱讀與攝影，這種內在修養亦反映在品味上 —— 不浮誇、不造作，每件單品都像是他日常生活的延伸。這就是為甚麼大眾總想模仿他的原因：因為他的型，是長在骨子裏的真實生活感。

 

行走的男裝教科書：澳洲型男Jacob Elordi演繹鬆弛感穿搭美學

Source/IG@jacobelordicom 

 

Tags:#Jacob Elordi#Bottega Veneta#男士穿搭#Chanel#QuietLuxury#FashionIcon
