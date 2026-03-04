歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
易經看世界

【易經看世界】從履卦看美伊會談：雙方有甚麼顧忌？誰是關鍵人物？

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 ...
美食 搵食地圖

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 ...
逆齡神器|肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教...
健康飲食 樂本健．健康教室

逆齡神器|肌膚老化不只跟年齡有關？揭4大肌膚衰退隱形殺手！教...
diva
全文搜索
Facebook Instagram
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益
Eat Well
Keep Fit

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益

識食Hea住瘦
曾欣欣
識食Hea住瘦

　　隨著春季氣溫回暖，日照漸長，大眾的晚餐時間也往往隨之推遲。在忙碌一整天後，許多都市人常在睡前不久才完成進食。

 

　　以往我們關注心臟健康時，大多著重於「吃甚麼」，但最新研究提醒我們，「何時進食」對心血管健康的影響同樣舉足輕重。

 

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益

 

最新研究：睡前三小時停止進食最理想

 

　　一項於今年二月發表的美國研究，招募了 36 至 75 歲、心代謝風險較高的成年人進行測試。研究要求參與者遵循以下三點：

 

　　1.    提早晚餐：在睡前至少三小時完成最後一餐。

　　2.    調暗光線：減少晚間光線刺激。

　　3.    維持食量：過程中並未要求參與者刻意減少熱量攝取或限制食物種類。

 

　　研究結果顯示，提早進食能帶來顯著改善：

 

　　●    夜間上壓下降約3.5%

　　●    夜間心跳率下降約5%

　　●    胰島素敏感度改善

　　●    夜間禁食時間自然延長至約13至16小時

 

　　睡眠期間，血壓本應呈現生理性的下降。是次研究證實，提早用膳有助恢復正常的夜間血壓節律，這對於預防長遠的心血管風險至關重要。

 

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益

 

　　我們的晝夜節律（生理時鐘）會調節多種代謝機制。

 

　　●    到了晚上，胰島素敏感度下降，褪黑激素分泌增加，使葡萄糖耐受能力減弱。

　　●    這意味著，相同份量的食物，在較晚時間進食可能導致更高的血糖反應。

 

　　其他研究亦發現，延遲晚餐時間會導致夜間血糖升高及脂肪氧化效率降低。此外，睡前一小時內進食與睡眠質素下降、夜間覺醒次數增加有關；而睡眠不足本身就是心血管疾病的高危因素。大型觀察研究更指出，長期於晚上十時後進食的人士，其心代謝風險明顯較高。

 

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益

 

最佳進食間距建議

 

　　目前雖沒有一個絕對的「黃金時間」適用於所有人，但關鍵在於進食與入睡之間需保持足夠的間距：

 

　　•  一般建議： 至少於睡前兩小時停止進食。

　　•  最佳實踐： 參考隨機臨床研究建議，最好保持睡前三小時的空腹時間。

　　•  高風險人士： 若患有胰島素阻抗、高血壓或胃酸倒流問題，建議延長至三至四小時。

 

　　舉例來說：

 

　　●    若習慣晚上 11 點就寢，晚餐宜在晚上 8 點前完成。

　　●    若習慣晚上 10 點就寢，晚餐宜在晚上 7 點前完成。

 

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益

 

營養師的五個「早食」實踐建議

 

　　要將「提早晚餐」融入生活，可以參考以下建議：

 

　　1.    循序漸進：試著每星期將晚餐時間提早 30 分鐘至1 小時，讓身體慢慢適應，更容易長期維持。

　　2.    均衡營養： 晚餐應包含優質蛋白質、全穀類（高纖碳水化合物）以及適量健康脂肪，這有助提升飽足感，減少深夜想進食的衝動。

　　3.    設定停食時間： 為自己設定一個固定的「停止進食鬧鐘」，避免因慣性而非真正飢餓而攝取夜宵。

　　4.    聰明選擇小食： 若餐後真的感到飢餓，可選擇少量高蛋白質食物（例如原味果仁）。

　　5.    配合光影調節： 晚餐後減少強光刺激，有助維持正常的生理節律與代謝機能。

 

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益

 

Tags:#心臟健康#晚餐時間#生理時鐘#心血管疾病#Hea住瘦#代謝健康#營養師建議
Add a comment ...Add a comment ...
食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！
更多識食Hea住瘦文章
食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處