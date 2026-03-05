2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

面對不可抗力的未知，或許正是帆船賽的魅力所在。繼 2024 年之後，勞力士中國海帆船賽於日前再度啟航，在舞龍舞獅的振奮鼓聲與熱烈氛圍中，20支參賽船隊在維多利亞港起步，奔赴這場亞洲最頂級的離岸帆船賽。參賽船隊需要橫越南中國海，直達菲律賓蘇碧灣，共565海浬的航程。

這個被譽為亞洲最高等級的藍海經典離岸帆船賽，從1962年至今已有64年歷史，以亞洲難度最高和規模最大以聞名。雖然賽事航線不變，但賽事主席Hugues de Saint Germain則表示，「每一屆比賽遇上的挑戰和海況都是千變萬化，極具考驗。」除了天氣因素，「他們還要面對石油和天然氣平台、漁船、浮標和漁網以及商用船等各種障礙物，無疑是對船隊體能、策略和技巧的真正考驗。」

今年的參賽隊伍亦來自世界各地，包括澳洲的 「Team Alive–Rampage號」、中國內地的「海狼號」，以及菲律賓船隊「Standard Insurance Centennial V號」和「Standard Insurance Centennial VII號」，而上屆的賽事的雙料冠軍「Happy Go號」再度參賽，同時邀請了國家隊史上首位帆船項目奧運金牌得主徐莉佳（Lily）加盟，爭取衛冕。

值得一提的是，前香港帆船隊代表莫俊傑（Tiger）以「一人一船」的方式駕駛「2 Easy 號」參賽。他曾出戰1994年廣島亞運，之後轉戰離岸賽，而今次也是賽事六十多年來首次出現單人挑戰者。他形容：「單人帆船就像自己創業，所有事情都要親力親為，但過程中學到很多。」最艱難之處，莫過於在比賽中不斷讓大腦在休息與專注之間切換。

同場來自澳洲的「Alive 號」則再次向紀錄發起挑戰。這支船隊曾在 2016 年勞力士中國海帆船賽創下單體船 47 小時 31 分 08 秒的驚人成績，至今仍未被打破。如今他們再度揚帆，目標直指刷新紀錄。

看著窗外的雨滴，或許我們還能選擇避世。但在海上，帆船手們則沒有退路。無論是單人孤航的勇氣，還是刷新紀錄的決心，運動的精神始終在未知中揚帆前行。

查詢：https://www.rhkyc.org.hk/rolexchinasearace