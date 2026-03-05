歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 ...
美食 搵食地圖

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 ...
夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介:打造櫻花般粉嫩的春...
Beauty Lazy Girl Beauty Hacks

夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介:打造櫻花般粉嫩的春...
易經看世界

【易經看世界】從遯卦看美國突襲委內瑞拉：正是易經唯一綁架爻，特朗普拳頭外交能持久嗎？

diva
全文搜索
Facebook Instagram
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界
Culture

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

TEXT:Helena HauPHOTO:Rolex

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

 

　　面對不可抗力的未知，或許正是帆船賽的魅力所在。繼 2024 年之後，勞力士中國海帆船賽於日前再度啟航，在舞龍舞獅的振奮鼓聲與熱烈氛圍中，20支參賽船隊在維多利亞港起步，奔赴這場亞洲最頂級的離岸帆船賽。參賽船隊需要橫越南中國海，直達菲律賓蘇碧灣，共565海浬的航程。

 

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

 

　　這個被譽為亞洲最高等級的藍海經典離岸帆船賽，從1962年至今已有64年歷史，以亞洲難度最高和規模最大以聞名。雖然賽事航線不變，但賽事主席Hugues de Saint Germain則表示，「每一屆比賽遇上的挑戰和海況都是千變萬化，極具考驗。」除了天氣因素，「他們還要面對石油和天然氣平台、漁船、浮標和漁網以及商用船等各種障礙物，無疑是對船隊體能、策略和技巧的真正考驗。」

 

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

 

　　今年的參賽隊伍亦來自世界各地，包括澳洲的 「Team Alive–Rampage號」、中國內地的「海狼號」，以及菲律賓船隊「Standard Insurance Centennial V號」和「Standard Insurance Centennial VII號」，而上屆的賽事的雙料冠軍「Happy Go號」再度參賽，同時邀請了國家隊史上首位帆船項目奧運金牌得主徐莉佳（Lily）加盟，爭取衛冕。

 

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

 

　　值得一提的是，前香港帆船隊代表莫俊傑（Tiger）以「一人一船」的方式駕駛「2 Easy 號」參賽。他曾出戰1994年廣島亞運，之後轉戰離岸賽，而今次也是賽事六十多年來首次出現單人挑戰者。他形容：「單人帆船就像自己創業，所有事情都要親力親為，但過程中學到很多。」最艱難之處，莫過於在比賽中不斷讓大腦在休息與專注之間切換。

 

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

 

　　同場來自澳洲的「Alive 號」則再次向紀錄發起挑戰。這支船隊曾在 2016 年勞力士中國海帆船賽創下單體船 47 小時 31 分 08 秒的驚人成績，至今仍未被打破。如今他們再度揚帆，目標直指刷新紀錄。

 

2026 勞力士中國海帆船賽：在未知中揚帆，探索運動的邊界

 

　　看著窗外的雨滴，或許我們還能選擇避世。但在海上，帆船手們則沒有退路。無論是單人孤航的勇氣，還是刷新紀錄的決心，運動的精神始終在未知中揚帆前行。

 

查詢：https://www.rhkyc.org.hk/rolexchinasearace

 

Tags:#勞力士#香港遊艇會#勞力士中國海帆船賽#莫俊傑#帆船賽
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Living文章
《尋秦記》：回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處