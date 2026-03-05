夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介：打造櫻花般粉嫩的春日妝感

春天是賞櫻的浪漫季節，日韓各地的賞櫻熱點每年都吸引大量遊客到訪，只望欣賞到櫻花盛開的最美一刻。因此，美妝界亦跟著櫻花熱同步綻放，日韓品牌紛紛推出限定櫻花主題彩妝系列，這些限定彩妝不只捕捉櫻花花瓣的柔美色調，更注入淡淡花香與細膩質地，讓人每次化妝都能感受到櫻花的夢幻時刻。

韓國美妝品牌Dasique的春季新品Sugar Ball Blush把櫻花花瓣裝入一個胭脂盒內，每盒胭脂有三種同色系的櫻花碎粒。胭脂粒採用特殊烘焙工藝，細膩不易飛粉，妝感是霧面質地，帶有輕微珠光，化妝掃輕掃在臉頰上，則可打造輕透自然的粉嫩妝感。

同系列亦有推出Sweet Blossom 9色眼影盤，每款眼影盤以櫻花花瓣壓紋設計，可愛又夢幻。眼影色調從蜜桃粉到夢幻櫻花色，粉質細膩呈霧面質地，可以打造出具層次感的清澈眼妝。

日本天然有機彩妝品牌to/one的2026櫻花彩妝系列是與日本著名設計師KEITA MARUYAMA（丸山敬太）第三度聯乘的限定之作，以夜櫻為靈感，喚起大家對夜幕下櫻花點綴夜空的神秘遐想。全系列產品涵蓋眼影、唇妝、底妝、護膚品和香水。

其中有兩款限定禮盒2026 to/one SAKURA DUO，每款包括Petal Float Eye Palette四色眼影盒及Petal Blooming Gloss限定唇蜜，包括溫暖的櫻桃色調及浪漫的薰衣草色調。

JILLSTUART beauty的2026櫻花彩妝系列以八重櫻的香氣為主題，包裝設計以粉嫩透明的玻璃樽模仿八重櫻層層花瓣，並以櫻花和水晶點綴頂部，就像一束飄香的櫻花，華麗又夢幻。

重點產品當然少不了一系列八重櫻花香的淡香氛、身體乳液及護手霜。前調是活潑的粉紅胡椒、梅子與柑橘香氣，中調是華麗的八重櫻、茉莉與玫瑰的層次花香，尾調是溫柔的雪松與檀香，營造出春天溫暖的幸福感。

限量版116色的唇部精華是一款擁有豐唇效果的唇部精華，色調帶紫調，靈感來自櫻吹雪時花瓣飄落的美態，帶有閃閃的珠光。唇部精華含植物萃取保濕成分，令雙唇飽滿水潤，光澤閃耀。

