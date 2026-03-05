歡迎回來

電影《狸想奇兵》：畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物
Movie & Drama

電影《狸想奇兵》：畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物

夢囈之上
林靖風 Cyrus Lamprecht
夢囈之上

　　《狸想奇兵》（Hoppers）以一種怪趣而腦洞大開的方式，提醒人們這個世界一直是動物與人類共存之地。我們也應該明白，大自然中存在著弱肉強食的法則；正如主角美寶的婆婆所述，需要意識到「自己是萬物的一部分」。故事中那種彷彿「阿凡達式」將意識傳往另一個軀殼的「跳上腦」設定，並不只是為了觀察動物的生活習性，更是透過這種模式，引導人們理解動物的思維。

 

　　雖然並不是每一個人都是善良的，但仍然需要相信希望的存在；尤其是在危機發生之時，更要不論自身的地位或身分，為險境尋找解決的方法。或許有時會因為言語不通而難以理解對方的想法，但是當努力嘗試把自己的心意傳遞給對方時，真誠便會成為一道溝通的橋樑。在無法看清眼前事物之際，更需要「留心看、留心聽」。即使是一隻河狸，也能讓整條河流停頓或重新流動；即使是一隻螞蟻，也可以成為國王。

 

電影《狸想奇兵》：畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物

Souce/官網

 

　　在美寶最初以「跳躍者」的河狸身分到達森林時，她為了拯救河狸盧盧，不讓牠被熊吃掉，而違反了「池塘法則」；其中一項條例便是在動物的世界裏「需要吃就吃」。在人類世界裏，這或許並不合乎常理，因為每當我們看見別人受傷時，本能地都會想要施以援手，把他們帶離危險的場所。然而，故事中對動物相處方式的幻想，提醒著人們這種弱肉強食的自然法則——那或許是痛苦的，甚至令人感到無能為力，但世界確實如此運作。

 

　　美寶一直與市長謝利爭論，反對為了興建公路而破壞自然生態。即使雙方都竭力堅持自己的意見，最終仍需透過理解對方的立場，才能真正明白彼此的心意。美寶強烈反對興建公路的原因，除了出於對動物的熱愛，還因為那裏承載著她與婆婆共渡的時光。這也印證了一切抗爭與反抗的根源：正如作家卡繆所言，人們唯有在看見他人受苦或利益受損時，才會成為真正的反抗者。

 

電影《狸想奇兵》：畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物

Souce/官網

 

　　劇情對白的處理巧妙地運用了迪士尼式的自嘲手法。例如當森博士解說「跳躍者」裝置時，美寶便直接反駁：「這不就像是阿凡達嗎？」這種把流行文化自然融入對白的方式，使故事顯得輕巧而不造作。整體敘事並未偏離主線，而是圍繞著「興建公路」與「守護大自然」這一核心事件推進，使故事集中而純粹。即使出現如鯊魚在天空飛行，或蝴蝶被隨手拍落等荒謬而滑稽的畫面，那些看似誇張的設定彼此交織，反而更完整地敘述了被當代人忽略的道理。

 

　　哺乳類國王佐治對成為河狸後的美寶說：「動物的世界、人類的世界，都在同一天空下。」這聽起來或許是一種純真的理解，但也許只是人類一直把事情過度複雜化。那些繁文縟節有時不過是為了模糊他人的想法，從而鞏固自己的地位；然而這些繁複的計算，最終只會換來反覆的毀滅——畢竟人類本身亦是存在於自然之中的動物。

 

《狸想奇兵》（Hoppers）

上映日期：3月12日

 

Tags:#電影#影評#狸想奇兵#Movie & Drama#環保議題#人與自然#電影評論#荒誕主義
最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題
更多夢囈之上文章
最後一屆「比爾斯飛躍演奏音樂節」：循序漸進地呈現不同作曲家的主題
