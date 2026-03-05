春夏來點花香氣息！Marc Jacobs、Guerlain、Gucci香氛推介

初春正是百花齊放的季節，在身上留低花香氣味，能為潮濕鬱悶的日子，帶來悅然的心情！找到一支契合自己、能隨心情變化而呼應的香味，也是一份小確幸。今期編輯部特意挑選四款適合春夏配搭的香氛，邀請讀者一同走進花香的世界！

Daisy Murakami Limited Edition

今年Marc Jacobs與村上隆合作，推出以花卉為靈感的香水系列。標誌性的雛菊瓶蓋亦融入了村上隆的特色設計，外觀與香氣互相呼應，令整個系列更鮮明突出。系列更首次推出濃度更高的淡香精版本，令香氣更持久細膩，為每天帶來不一樣的心情。

系列共推出四款，各自呈現不同的嗅覺體驗。其中最令編者印象深刻的，是Daisy Murakami Green，前調是清甜的香蕉味，而中調與後調是以茉莉和雲呢拿，整個香氣甜而不膩，彷彿置身美國加州的陽光之下，漫步椰子樹間，感受悠然自在的生活節奏。

Guerlain花草水語微珍珠香氛系列

對香水稍有研究的你，必定對Guerlain 不陌生。今年品牌推出全新花草水語微珍珠香香氛系列，以創新的微晶珍珠技術包覆香氛精華，與一般香水截然不同！使用時以塗抹方式將香氣貼合於肌膚，比傳統水基香氛更持久。一共三款—奇蹟花園、晨霧玫瑰與清翠橙花，為春日帶來不同花香氣氛！

值得一提的是，系列同時為肌膚注入水潤感，配方中含有植物甘油，輕輕按摩即可令香氣與保濕效果相互交融，發揮保濕作用。

Gucci Bloom Ambrosia d’Oro

若喜愛穩重而成熟的花香調，Gucci的Bloom Ambrosia d’Oro可能會適合你。全新香水以黃金菊香調為主軸，融合花香、木質與麝香元素，低調卻散發成熟韻味。無論是約會還是周五的 Happy Hour，都能展現恰到好處的魅力。

一向以復古優雅見稱的Gucci香水包裝，今次以象牙白作為瓶身主色調，並以金色線條刻畫圖案，簡約中透出高貴質感，完美呼應香氛的沉穩格調。

Jimmy Choo I Want Choo With Love

在Jimmy Choo的香氛世界裏，I Want Choo系列一直以自信、獨立、率直的女性形象為創作理念，讓香氣成為展現女性力量的語言。最近系列迎來全新成員 —— I Want Choo With Love。

前調以橙花、覆盆子、橘子的果香作基調，而隨後是小蒼蘭、麝香、檀香的花香。整體感覺帶點成熟又穩重的氛圍，既適合春夏日常，帶來清新甜美的花果香，也能在夜晚或特別場合展現華麗與浪漫的一面。