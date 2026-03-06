歡迎回來

09
三月
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
展覽 文化藝術
沙田香港文化博物館｜梁醒波回顧展覽：詼諧惹笑「丑生王」
推介度：
09/03/2026 - 24/04/2028
免費
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲
Dining
米芝蓮

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

「世」界味覺之旅
Saii Lee
「世」界味覺之旅

　　造訪了闊別多時的香港半島酒店米芝蓮一星法國餐廳 Gaddi’s。餐廳自 1953 年開業以來，一直是城中 Fine Dining 的代表。2024 年，餐廳迎來開業 70 年來首位女主廚 Anne-Sophie Nicolas。她擁有 15 年高級餐飲經驗，曾效力於多間米芝蓮星級餐廳，鍛鍊出精湛的廚藝。身邊愛吃的朋友在品嚐過她的料理後皆讚不絕口。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　前幾天我終於有機會親身體驗 Anne-Sophie 的手藝，契機是法國高級香檳酒莊 Perrier-Jouët（巴黎之花） 推出了幾款新的年份與非年份香檳，並特別攜手 Gaddi’s 與 Anne-Sophie 的創作菜式進行配對。美酒遇上佳餚，一切來得太期待。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　步入餐廳，首先映入眼簾的是典雅華麗的裝潢。高樓底的用餐大廳空間感十足，天花板垂掛的巨型水晶吊燈閃耀光芒，窗框散發著濃厚的時代氣息，牆壁上歐式風格的花線更添精緻。當天特別設置的超長餐桌氣勢恢宏，置身其中品嚐佳餚美酒，氛圍與美味相互交織，令人倍感愉悅。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　安坐好後先來一口融合了花香和新鮮水果香氣的歡迎香檳Perrier Jouet Grand Brut NV 清清味蕾，為之後的美食做好準備。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　當日巴黎之花的首席釀酒師Séverine Frerson特別為了活動由巴黎來臨香港，親自介紹每一款香檳的特色和口味。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　待Séverine Frerson和Anne-Sophie致詞後，香檳午餐正式開始。先來品嚐枱上的幾款麵包，最愛Mini Baguette和Sourdough，兩款都外酥脆裡面綿密，為午餐帶來愉快的開始。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　Brittany Lobster Tart  – 第一道菜式造型精緻亮眼。Anne-Sophie 以布列塔尼龍蝦入饌，製作出細膩的龍蝦撻。龍蝦肉質彈牙鮮嫩，除了保留完整的龍蝦肉外，還巧妙地化成龍蝦啫喱，並搭配椰菜花蓉與菠菜蓉。最上層再點綴矜貴的鱘魚子醬，入口時用匙羹由頂至底舀起，將所有食材一同送入口中，鮮美滋味瞬間在口腔綻放，令人回味不已。匹配香檳有優雅而充滿果香的Perrier Jouët Blanc de Blancs。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　Wild Brittany Sea Bass  – 緊接而來的是一道野生海鱸魚。菜式用上產自布列塔尼的野生海鱸魚，魚肉結實緊緻，口感細膩出眾，搭配以多種烹調方式呈現的蘆筍，層次分明。再佐以由龍蝦、龍蝦殼、葡萄酒與干邑熬製而成的濃稠醬汁，突出魚肉的鮮美。搭配的香檳是 Perrier Jouët Belle Époque Brut 2016。這款年份香檳呈現迷人的金黃色澤，散發柔和的花香與果香，細膩的氣泡令口感更加和諧。與鮮味滿載的海鱸魚相遇時，彼此交融得天衣無縫，美酒佳餚相得益彰，令人沉醉其中。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　M8 Australian Beef Tenderloin  – 來到主菜時間。Anne-Sophie為我們準備了澳洲M8和牛，用上牛味濃郁的牛柳位置，入口輕盈幼嫩，配上野生蘑菇和煎香過的薯仔，置頂還有迷你脆薯格，搭配加入玫瑰香檳製作的小牛肉汁，簡單地俘虜了我們的味蕾。搭配的香檳有頂級粉紅年份香檳Perrier Jouët Belle Epoque Rosé 2014。帶著微微淡粉色澤的粉紅香檳，入口如絲般幼滑，充滿濃郁的石榴和草莓香氣，還帶著芬芳的春日花香味道，每一口都平衡細膩，讓和牛變得更加美味。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　Chocolat de Madagascar  – 甜點時間有榛子蛋糕搭配雲呢拿忌廉和馬達加斯加朱古力甘納許雪葩，朱古力香濃甜蜜，口感幼滑討喜。配以Perrier Jouët Blason Rosé香檳，酒體豐富飽滿，入口餘韻悠長，跟朱古力甜食特別匹配。

 

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

　　最後還有Petits Fours餐後點心和咖啡、茶，為午餐劃上完美句號。

 

　

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲

 

Gaddi’s

地址  :  尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓

電話  :  2696 6763

 

