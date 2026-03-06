藝術三月推介！Art Basel、ComplexCon、Central Yards 有哪些不可錯過的焦點？

伴隨著春雨的濕潤，這個三月瀰漫著劉以鬯筆下的「生鏽的感情又逢落雨天，思想在煙圈裏捉迷藏」的氛圍。這份潮濕不僅是季節的質感，更成為創作的養分，為「藝術三月」揭開序幕。為此，編輯部特別整理三大藝術焦點：從國際矚目的 Art Basel、匯聚新銳力量的 Art Central，到跨界潮流盛事 ComplexCon，以及首次亮相的 Central Yards。這些活動共同構成香港三月的文化脈動，讓藝術、時尚與生活在城市空間中交織，呈現多層次的感官體驗。

藝術巴塞爾Art Basel

作為「藝術三月」的重點之一，Art Basel Hong Kong 今年匯聚來自 41 個國家及地區的 240 間藝廊，呈獻多元而豐富的當代藝術作品。其中，專為大型雕塑、裝置與表演藝術而設的 「藝聚空間（Encounters）」，一直是最受觀眾矚目的展區。今年由片岡真實領銜，並與譚雪凝、Alia Swastika 及德山拓一共同策展，以「五大元素（Five Elements）」——空、水、火、風、地為靈感，帶來 12 件大型作品。

其中包括由 Kukje Gallery 帶來康瑞璟象徵「空」元素的多媒體紡織裝置景觀；ARQ 呈獻 Parag Tandel 象徵「水」元素的紗線裝置作品，探索祖先與海洋之間的文化紐帶；以及 里森畫廊 展出 安永正臣（Masaomi Yasunaga） 的釉面陶瓷造型，象徵「火」元素。

除了「藝聚空間」，展會還重點呈現亞太地區各歷史時期的藝術創作與當代作品，包括 「策展角落」、「光映現場」、「與巴塞爾藝術展對話」 及 「藝群匯集」 等。今年最具新意的亮點，則是亞洲首度登場的 「Zero 10」，專為數碼時代藝術而設，為巴塞爾注入未來感。

地點：香港會議展覽中心 香港灣仔港灣道1號

貴賓時段（只限獲邀請人士出席）

優先預展｜3月25日（星期三）中午12時至下午8時

優先預展及貴賓預展｜3月25日（星期三）下午3時至晚上8時

優先預展及貴賓預展｜3月26日（星期四）中午12時至下午4時

優先預展及貴賓預展｜3月27日（星期五）中午12時至下午2時

優先預展及貴賓預展｜3月28日（星期六）中午12時至下午2時

優先預展及貴賓預展｜3月29日（星期日）上午11時至中午12時

開幕之夜

3月26日（星期四）下午4時至晚上8時

公眾開放日

3月27日（星期五）下午2時至晚上8時

3月28日（星期六）下午2時至晚上8時

3月29日（星期日）中午12時至下午6時

門票查詢：https://www.artbasel.com/hong-kong/buy-tickets

ComplexCon

以潮流、流行文化、時尚與藝術為核心的 ComplexCon，今年再度於亞博舉行一連兩日的盛事。今年由藝術家 龍家昇（Kasing Lung）擔任藝術總監，活動匯聚時尚、音樂、藝術、球鞋、美食與體育等多元元素，其中最受矚目的便是潮流市集，雲集逾百個品牌與設計師及藝術家，帶來會場限定的獨家系列與藝術裝置。

除了潮流市集，音樂單元 Complex Live 同樣是不容錯過的焦點。今年的壓軸舞台由 JENNIE 與 Yeat 領銜 —— 兩位重量級嘉賓正式成為 Complex Live! 演唱會的核心亮點。來自美國嘻哈界的怪物新人 Yeat 將於 3 月 21 日率先登場，這也是他首次在香港演出，以標誌性的 Trap Rage 曲風打響頭炮；翌日則由 JENNIE 首度以個人身份華麗接棒，為香港觀眾帶來震撼演出。除了 JENNIE 與 Yeat 外，還有韓國嘻哈歌手Jay Park、韓國 R&B 實力派歌手 Crush，以及ALLDAY PROJECT、LNGSHOT、攬佬 等新生代與本地音樂力量，為演出注入多元風格，全面釋放音樂能量。

地址：亞洲國際博覽館

日期及時間

2026年3月21日 ｜ 上午9時至晚上10時

2026年3月22日 ｜ 上午10時至晚上10時

門票查詢：https://www.complexconhk.com

中環藝嚐展Central Yards Edible Art Fair

今年三月，中環海濱再添一道獨特風景線——以「舌尖上的藝術」為主軸的 中環藝嚐展（Central Yards Edible Art Fair），為藝術月帶來耳目一新的體驗。顧名思義，這個展覽結合食物與藝術，嘗試打造一個既親民又充滿玩味的全新藝術形式。

Central Yards 共帶來十間畫廊的展廳，分別以十個不同的藝術流派為主題，例如新普普藝術、概念藝術、表現主義等，並搭配十種精心設計的創意美食，如普普氣球狗啫喱（Jelly Dog）、小鴨巧心（ Choc Duck ）、一 口 脆 皮 香 蕉（Banana）和近期大熱的歐普藍蛋（Eggie in Blue）等，讓觀者在探索藝術的同時，也能體驗味覺的交織；同場更設有「Edible Workshops」，觀者可親手創作屬於自己的可食用藝術品。

來自「香港製作」的展廳，則由本地藝術家阮家儀與蛙王帶來《魔法創造者》和《蛙托邦》。前者以其標誌性的創作風格，將經典玩具、電子零件，以及從大街小巷收集而來的小物件拼湊成作品，串連出關於香港過去、現在與未來的故事；後者則延續蛙王一向隨性的創作語言，以水墨為媒介，繼續展現自由奔放的藝術能量。

地址：中環海濱活動空間

日期：2026年3月26日至4月5日

時間：上午10時至晚上9時

門票查詢：https://www.edibleartfair.com/eafticketing