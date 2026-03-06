歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
美股
Highlight:
【美股頁面大革新】立即探索新功能！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁
Movie & Drama
電影推介

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

ChatENT
月巴氏
ChatENT

　　假如《雙囍》在香港開拍，而且今時今日才開拍，有理由相信應該會加入一段求婚戲——不是齋講情深對白的文場戲，而是需要男方吊威也扮飛落來的動作戲。

 

　　擺酒，在某程度上已是一場勞師動眾大龍鳳，估不到，就連求婚，也發展到要舞刀弄劍兼飛天。

 

　　但返本歸初，這些大龍鳳嚴格來說不是做給外人睇，是為了自己所愛和關心的人而設計。

 

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

劉冠廷與余香凝，分別飾演高庭生和吳黛玲這對新人。（網上圖片）

 

　　就好似劉冠廷在《雙囍》的角色高庭生，來到自己人生大日子，無可避免不得不花盡心思；當其他新郎哥花的是一個心思，他就注定花夠兩倍心思——沒辦法，他需要在同一日同一場所，分別同時舉行兩場婚宴；不因為要娶兩個老婆，而是為了滿足早就分開老死不相往來的爸爸媽媽。

 

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

吳黛玲由一開始全力支持高庭生計劃，漸漸懷疑，不滿。（網上圖片）

 

　　大前提：絕對不能讓爸媽碰面，絕對不能讓雙方知道另一場婚宴的存在。

 

　　這是一個本質上已經荒謬並且可以處理得極胡鬧的故事。

 

　　好彩，沒有。

 

　　導演是許承傑，拍過《孤味》，借一場喪禮，說出一個不忠男人為家庭不同女性帶來 / 遺下的問題，調子很淡，卻說出很濃的情感和情緒。

 

　　《雙囍》故事發生在（兩場）婚宴，又親戚又賓客，注定喧囂熱鬧，因應故事前提，順理成章，有不少錯摸式喜劇安排，但許承傑由始至終，都在透過高庭生苦心孤詣辦兩場婚宴滿足爸媽的過程，說這一個單親家庭對這個獨生子的影響——他自小就希望，能夠討好和滿足這兩個因愛而把他生下來（後來卻分開了）的人，這兩個人，一個太嚴，一個太忙，他長時間把自己的心，擘開成兩半，以為這樣就沒問題，不明白到頭來辛苦了委屈了自己；直到代表自己正式成家立室的一晚，他選擇繼續忍耐，卻不自覺把自己的辛苦和委屈，分給身邊那位即將和自己展開家庭生活的人。

 

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

田啟文飾演吳黛玲的爸爸，慈父。（網上圖片）

 

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

庹宗華飾演高庭生的爸爸，絕對的嚴父。（網上圖片）

 

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

楊貴媚是高庭生的媽媽，女強人。（網上圖片）

 

　　用忍耐去維繫一個家庭一段愛，過程辛苦，到頭來，亦只有委屈。

 

　　但你可以放心，《雙囍》揀在這個檔期上映，已經預告了會有一個Happy Ending，但不是超現實的狂想式快樂，而是在經歷這混亂一夜之後，每個人，對家庭這回事得到不同的啟悟，放下了長年積聚的偏執，因而快樂。

 

　　那種快樂，就只有自己明白，不需要做場大龍鳳給世人看。

 

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

9m88飾演小芮，Wedding Planner。（網上圖片）

 

《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

吉岡里帆客串空姐，電影開始不久就出場。（網上圖片）

 

Tags:#台灣電影#雙囍#劉冠廷#電影#雙囍影評
Add a comment ...Add a comment ...
《夜王》：由太子到葵芳
更多ChatENT文章
《夜王》：由太子到葵芳
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處