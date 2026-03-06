《雙囍》—— 點解要擺酒？快樂與哀愁

假如《雙囍》在香港開拍，而且今時今日才開拍，有理由相信應該會加入一段求婚戲——不是齋講情深對白的文場戲，而是需要男方吊威也扮飛落來的動作戲。

擺酒，在某程度上已是一場勞師動眾大龍鳳，估不到，就連求婚，也發展到要舞刀弄劍兼飛天。

但返本歸初，這些大龍鳳嚴格來說不是做給外人睇，是為了自己所愛和關心的人而設計。

就好似劉冠廷在《雙囍》的角色高庭生，來到自己人生大日子，無可避免不得不花盡心思；當其他新郎哥花的是一個心思，他就注定花夠兩倍心思——沒辦法，他需要在同一日同一場所，分別同時舉行兩場婚宴；不因為要娶兩個老婆，而是為了滿足早就分開老死不相往來的爸爸媽媽。

大前提：絕對不能讓爸媽碰面，絕對不能讓雙方知道另一場婚宴的存在。

這是一個本質上已經荒謬並且可以處理得極胡鬧的故事。

好彩，沒有。

導演是許承傑，拍過《孤味》，借一場喪禮，說出一個不忠男人為家庭不同女性帶來 / 遺下的問題，調子很淡，卻說出很濃的情感和情緒。

《雙囍》故事發生在（兩場）婚宴，又親戚又賓客，注定喧囂熱鬧，因應故事前提，順理成章，有不少錯摸式喜劇安排，但許承傑由始至終，都在透過高庭生苦心孤詣辦兩場婚宴滿足爸媽的過程，說這一個單親家庭對這個獨生子的影響——他自小就希望，能夠討好和滿足這兩個因愛而把他生下來（後來卻分開了）的人，這兩個人，一個太嚴，一個太忙，他長時間把自己的心，擘開成兩半，以為這樣就沒問題，不明白到頭來辛苦了委屈了自己；直到代表自己正式成家立室的一晚，他選擇繼續忍耐，卻不自覺把自己的辛苦和委屈，分給身邊那位即將和自己展開家庭生活的人。

用忍耐去維繫一個家庭一段愛，過程辛苦，到頭來，亦只有委屈。

但你可以放心，《雙囍》揀在這個檔期上映，已經預告了會有一個Happy Ending，但不是超現實的狂想式快樂，而是在經歷這混亂一夜之後，每個人，對家庭這回事得到不同的啟悟，放下了長年積聚的偏執，因而快樂。

那種快樂，就只有自己明白，不需要做場大龍鳳給世人看。