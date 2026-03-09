從明清時代到今日：黃金工藝首飾的新潮流！

近年金價一直上升，新聞報導也看到金店大排長龍，拿著舊金鏈、舊戒指、龍鳳鈪，排隊賣金的畫面，場面相當誇張。金價狂升，對做首飾的行業影響也很大，黃金很多時候是綠葉角色，珍貴的寶石才是整件首飾的重點。當黃金的價格不斷上升，整件首飾的成本也不斷上漲，精明的消費者當然會三思而後行。世界黃金協會的《Gold Demand Trends》指出，2025 年全球對黃金的投資上升至歷史高位，但金飾消費量卻一如預期的下跌。



有見及此，部分品牌選擇以輕金或改用鉑金等材質來控制成本。然而，市場同時出現另一股新趨勢：黃金不再只是配角，而是變身成為「C」位，利用傳統金工藝，黃金首飾變成既有工藝感又，又能日常佩戴的投資項目。

談到黃金工藝，很多人會想起意大利或法國首飾品牌。但大家回想一下，中國明清朝時期的金工藝絕對不遜色。在故宮的研究中，清代宮廷金銀器工藝繁複，涉及錾刻、花絲鑲嵌、鑄造等等，作品之細密精巧令人讚嘆。而美國寶石學院（GIA）亦指出，中國的「花絲鑲嵌」工藝於明朝時進入黃金時期，至清代更達到巔峰，屬於中國非物質文化遺產。







傳統金工藝包含多種精湛技法： 摟胎（Raising / hand-hammer raising），用錘具將金片敲成型，追求薄厚均勻工整；錘揲（Repoussé & chasing / hammered relief work），透過敲打修飾細節與圖案營造立體質感質感；鏨刻（Chasing / engraving with chisels） ，利用各種錾法配合錘技，在表面手工錾出紋飾；镶嵌寶石（Setting & inlay）將寶石嵌入金屬之中，增添華麗光彩；花絲（Filigree），則是將黃金抽成極細金絲，再以堆、壘、編、織、掐、填、攢、焊等工序組構成形。這種工藝在有限的用料上卻能展現出多樣的立體形態，視覺效果極具震撼力，堪稱傳統金工藝的巔峰之作。

所以，下次走進首飾店時，不要只把目光停留在龍鳳鈪或送禮的金公仔這些傳統選擇。其實，黃金首飾早已不再只是老土的象徵，而是承載著一股新潮流——以古老金工藝打造的黃金首飾。它不僅是寶石與設計的結合，更是非凡工藝的展現，讓人佩戴的不只是飾品，而是一段文化與藝術的故事。