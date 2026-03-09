歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
三月
沙田馬場｜馬壇矚目盛事「2026寶馬香港打吡大賽」3月22日沙田馬場隆重舉行 四歲新星一戰成名　甄子丹續任「打吡大使」見證巔峰對決 沙田馬場｜馬壇矚目盛事「2026寶馬香港打吡大賽」3月22日沙田馬場隆重舉行 四歲新星一戰成名　甄子丹續任「打吡大使」見證巔峰對決
節慶活動 文化藝術
沙田馬場｜馬壇矚目盛事「2026寶馬香港打吡大賽」3月22日沙田馬場隆重舉行 四歲新星一戰成名　甄子...
推介度：
22/03/2026
22
五月
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》 尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
文化藝術 劇場
尖沙咀香港文化中心｜吳冠中藝術贊助跨界系列： 大型舞蹈詩《之間──吳冠中水墨行》
推介度：
22/05/2026 - 24/05/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
美股
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？
Love Philosophy

專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？

性治療師手記
古錦榮
性治療師手記

　　因為寂寞，所以要尋找寄託；但找到寄託，會否更加寂寞？

 

　　月前看過一則報導，介紹了幾個收入頗佳的新興行業，其中兩個是：專業擁抱師及專業陪睡師。

 

　　專業擁抱師（Professional Cuddler），是透過非性行為的身體接觸，在安全界線內讓客戶感受到溫暖、被愛與尊重， 舒緩孤單、焦慮和壓力，提供情感及精神支持。

 

　　專業陪睡師（Professional Snuggler），是直接走到客戶的床上，一起蓋上被子，提供陪伴和陪睡服務，目的是協助都市人解決因壓力和孤獨而導致的失眠問題。

 

　　無論是擁抱抑或陪睡，這兩種職業似乎都反映了一個共同現象：在高度焦慮和壓力的生活下，人與人關係淡薄，愈來愈多人感到孤單難奈、情緒繃緊，無法在獨處時放鬆。

 

　　近年，常聽見為要加速發展，政府會研究「低空經濟」，原來另一種發展：「孤獨經濟」，已經悄悄起了步。

 

　　當人長期面對壓力不安，人與人關係中感到失落，內心經歷太多挫折而沒法自我安撫調適，就會想向外尋找一個能令內心安舒的地方。透過牽手、依偎、擁抱等身體接觸，可以促進人體內的催產素（Oxytocin）分泌，令人有一種安全、親密和放鬆感覺。所以，擁抱及陪睡不是令人詫異的奇特需要，而是人性內心的基本渴求。

 

　　這種服務能夠填補及滿足內心需要的匱乏嗎？

 

　　「個感覺都幾正！」他跟我談及曾經找PTGF服務的經驗：「除咗陪你食飯，可以拖同攬，臨走仲畀咗個Goodbye Kiss我。」

 

　　他不諱言，那個晚上的被陪伴，與另一個人身體近距離接觸的溫馨親暱感覺，令他十分深刻。

 

　　「雖然唔平，不過我諗會再幫襯。」即使那個晚上沒有性服務、即使知道身體接觸是短暫、即使那個晚上花了近二千元，他依然覺得物有所值。

 

　　我無意挑戰他用錢購買的短暫愉悅和體溫交換是否值得，因為價值觀從來都是屬於個人的，我關心的是這種安撫、放鬆和心理滿足是否能夠內化（Internalized）？這種外購的身體接觸服務會否成為依賴和唯一出路？當服務停止，會否令他跌進更大的孤單和失落？

 

　　寂寞不是影子，關了燈它依然存在；它最可怕的地方，是會把你推去一個更孤單和失落的地方。

 

Tags:#兩性#性治療師#性治療#情感關係#愛情#Love Philosophy#擁抱師#寂寞#高度焦慮#陪睡師#拍拖#性
Add a comment ...Add a comment ...
對方出軌卻仍說愛你，這樣的婚姻，是愛還是自欺？ 
更多性治療師手記文章
對方出軌卻仍說愛你，這樣的婚姻，是愛還是自欺？ 
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處