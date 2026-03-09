專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？

因為寂寞，所以要尋找寄託；但找到寄託，會否更加寂寞？

月前看過一則報導，介紹了幾個收入頗佳的新興行業，其中兩個是：專業擁抱師及專業陪睡師。

專業擁抱師（Professional Cuddler），是透過非性行為的身體接觸，在安全界線內讓客戶感受到溫暖、被愛與尊重， 舒緩孤單、焦慮和壓力，提供情感及精神支持。

專業陪睡師（Professional Snuggler），是直接走到客戶的床上，一起蓋上被子，提供陪伴和陪睡服務，目的是協助都市人解決因壓力和孤獨而導致的失眠問題。

無論是擁抱抑或陪睡，這兩種職業似乎都反映了一個共同現象：在高度焦慮和壓力的生活下，人與人關係淡薄，愈來愈多人感到孤單難奈、情緒繃緊，無法在獨處時放鬆。

近年，常聽見為要加速發展，政府會研究「低空經濟」，原來另一種發展：「孤獨經濟」，已經悄悄起了步。

當人長期面對壓力不安，人與人關係中感到失落，內心經歷太多挫折而沒法自我安撫調適，就會想向外尋找一個能令內心安舒的地方。透過牽手、依偎、擁抱等身體接觸，可以促進人體內的催產素（Oxytocin）分泌，令人有一種安全、親密和放鬆感覺。所以，擁抱及陪睡不是令人詫異的奇特需要，而是人性內心的基本渴求。

這種服務能夠填補及滿足內心需要的匱乏嗎？

「個感覺都幾正！」他跟我談及曾經找PTGF服務的經驗：「除咗陪你食飯，可以拖同攬，臨走仲畀咗個Goodbye Kiss我。」

他不諱言，那個晚上的被陪伴，與另一個人身體近距離接觸的溫馨親暱感覺，令他十分深刻。

「雖然唔平，不過我諗會再幫襯。」即使那個晚上沒有性服務、即使知道身體接觸是短暫、即使那個晚上花了近二千元，他依然覺得物有所值。

我無意挑戰他用錢購買的短暫愉悅和體溫交換是否值得，因為價值觀從來都是屬於個人的，我關心的是這種安撫、放鬆和心理滿足是否能夠內化（Internalized）？這種外購的身體接觸服務會否成為依賴和唯一出路？當服務停止，會否令他跌進更大的孤單和失落？

寂寞不是影子，關了燈它依然存在；它最可怕的地方，是會把你推去一個更孤單和失落的地方。