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向老套的購物袋說不：將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka
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向老套的購物袋說不：將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

先行入手
Onki Chan
先行入手

　　對於追求極致審美的時尚愛好者而言，環保袋往往令人又愛又恨：愛的是它背後的永續意義，恨的卻是多數尼龍袋乏味的設計，以及那永遠塞不進「小廢包」裡的笨重體積。然而，直到遇見來自巴黎的 Brigitte Tanaka ，那有如藝術品般的歐根紗購物袋，成功令我們重新相信：真正的永續，是不必以犧牲優雅作為代價。

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Source/ Brigitte Tanaka

 

　　這個坐落於巴黎第一區心臟地帶的品牌，由法國設計師 Brigitte Giraudi 與日籍設計師田中千惠子於 2017 年共同創立。與其說她們在設計手袋，不如說是在重塑日常。設計師大膽地將原本廉價、充滿「膠感」的拋棄式背心膠袋作為原型，卻換上高級時裝與婚紗中常見的歐根紗（Organza）製作。由於這種布料薄如蟬翼卻質地挺身，光影流轉間泛著細緻珠光，讓原本平凡的輪廓被賦予了時尚靈魂。

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka Plaque de Rue Saint Roch €55

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x Le Monde €38.00

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x choosingkeeping 信用卡刺繡小袋

Source/ Brigitte Tanaka

 

　　Brigitte Tanaka 最迷人之處，在於她們擅長將瑣事詩意化。凱旋門、香檳瓶、牛角包，甚至是富有神祕感的巴黎路牌，皆化作精緻刺繡躍然於紗網之上。當袋子盛載物件後，半透明布料隨廓形產生微妙的層次感，即使只是放入幾棵蔬菜，亦顯得不落俗套。她們的設計讓環保袋不再只是超市購物的「粗用」工具，而是一件能為造型畫龍點睛的配件。品牌近年更頻頻跨界，從東京藤子·F·不二雄博物館的多啦 A 夢聯名款，到最新與紅磨坊（Moulin Rouge®）推出的塔羅牌系列，實實在在地將高級幽默感與童趣融入刺繡之中。

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x Doraemon Collection €58

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x Doraemon Collection 復刻了單行本第一卷的封面，尺寸剛好能收納一本漫畫。

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x Moulin Rouge €53

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x Moulin Rouge €61

Source/ Brigitte Tanaka

 

　　最近讓品牌再度成為熱搜關鍵字的，莫過於在日本登場便瞬間秒殺的 DEAN & DELUCA × Brigitte Tanaka 聯乘系列。這款限量版環保袋，精巧地繡上了 1977 年於紐約 SOHO 開設首間店舖的輪廓，復古氣息在細膩針腳下表露無遺，讓功能性物件跨越成為收藏品。此外，品牌與老拍檔 UNDERCOVER 的第三波聯名亦剛登場，焦點落在那個容量僅能放一支筆、玩味十足的筆袋。說到底，美感才是實踐環保最長久的動力；我們終於找到了一個想天天帶出街的理由，優雅地實踐這份永續的承諾。

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x DEAN & DELUCA ¥8,140

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

Brigitte Tanaka x DEAN & DELUCA 推出後瞬間售罄。

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

UNDERCOVER X Brigitte Tanaka ￥13,513

Source/ Brigitte Tanaka

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

UNDERCOVER X Brigitte Tanaka ￥72,072

Source/ Brigitte Tanaka

 

向老套的購物袋說不，將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka

UNDERCOVER X Brigitte Tanaka￥30,030

Source/ Brigitte Tanaka

 


查詢：Brigitte TanakaUNDERCOVER

 

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